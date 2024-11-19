«Держать высокие строчки хорошо, но все решается в концовке». Интервью волейболиста Куркаева

Капитан новосибирского «Локомотива» — о работе над концентрацией, родном зале и предстоящей битве с казанским «Зенитом».

PARI Cуперлига. Мужчины. 12-й тур

«Факел Ямал» — «Зенит-Казань» — 3:1 (20:25, 26:24, 25:23, 25:20)

«Нефтяник» — «Нова» — 1:3 (25:23, 25:27, 22:25, 21:25)

«Локомотив» — «Енисей» — 3:1 (27:25, 25:14, 24:26, 25:18)

«Динамо-Урал» — «Белогорье» — 1:3 (22:25, 25:20, 13:25, 24:26)

МГТУ — «Динамо» М — 0:3 (19:25, 17:25, 23:25)

«Динамо-ЛО» — «Кузбасс» — 3:1 (25:23, 23:25, 25:18, 25:22)

«Зенит» СПб — АСК — 3:0 (25:21, 25:21, 25:23)

Двенадцатый тур мужской суперлиги подарил неожиданный результат в Новом Уренгое, где «Факел Ямал» обыграл казанский «Зенит». Для действующего чемпиона это поражение стало первым в чемпионате в нынешнем сезоне. Таким образом, обострилась борьба за первое место в регулярке. Одно поражение имеет также «Локомотив», и совсем скоро (27 ноября) лидеры сыграют между собой, а через три дня их ждет еще одна встреча, но уже в рамках полуфинала Кубка России. В преддверии предстоящих битв с казанским «Зенитом» мы поговорили с капитаном «Локомотива» серебряным призером Олимпиады Ильясом Куркаевым.

Подача — это психологический элемент

— Прошедший в выходные матч с «Енисеем» сложился качельным: в первой и третьей партиях бились на балансе, а вторую и четвертую выиграли легко. Почему встреча получилась такой неровной?

— В первой партии долго вкатывались. Возможно, есть доля правды в словах тренера, что после двух побед в Белгороде появилась некая расслабленность или самоуверенность. Он говорил, что, пожалуйста, будьте внимательнее, потому что «Енисей» — опасная команда, у них хорошая подача у Мурашко и Дмитриева. В итоге получилось, что в некоторых моментах мы не справлялись со съемом, что не является для нас нормой. Испытали проблемы. Но хорошо, когда ты собираешься и выигрываешь такие концовки партий. Есть над чем поработать и есть что взять в актив. А в третьей партии пошла уже расслабленность. У нас были хорошие отрывы в двух моментах, но мы их упустили. Если ты не ценишь то, что заработал, скорее всего, тебе придется за это платить. В четвертой партии сыграли уже более собранно, особенно в доигровке, реализовав все мячи, которые подняли.

— Пламен Константинов, говоря про третью партию, сказал, что похожая ситуация у вас была в Уфе, когда вы рано бросили игру, подумав, что она уже сделана. Он назвал это проблемой. Видите ли вы проблему?

— Это звоночек для нас. Мы постоянно об этом говорим. Тут не вопрос, что рано бросили играть, а, возможно, все идет от самоуверенности, что все решено и само собой закончится. Но когда допускаем ошибки, то принимаем их легко. Думаем, что сейчас все нормально будет и мы справимся. А после нескольких ошибок начинаем впадать в какой-то хаос, так как начинаются нестандартные моменты в этом матче. Ведь мы же дирижировали, мы вели, а тут что-то происходит не то. Зачастую такие соперники более мотивированны, потому что все хотят выиграть команду, которая выше их по статусу и по турнирному положению. Такие команды не бросают играть. А мы ждали, что все само собой будет. Это не проблема, но могу сказать точно, что подобное надо исключить в играх с такими командами. С клубами, которые идут в топ-5, у нас таких проблем не прослеживалось. Конечно, были моменты с «Белогорьем» во втором матче, но тем не менее мы более сконцентрированно играем в таких встречах. Тут есть и плюс, и минус, который нам стоит проработать. Мне кажется, что у всех команд имеется подобная история, когда они рано бросают играть. Без подобного — никуда. Это каждый раз тебя приводит в чувство. Ты не уходишь в заблуждения, что если повел 2:0, то все само собой закончится. Это даже некий психологический урок, который зачастую полезен. Он и с Уфой был для нас полезен, что способствовало нашим хорошим играм в дальнейшем. Дай бог, чтобы сейчас так же было, чтобы мы поняли, что так нельзя делать. Надеюсь, что в Кемерове будем играть более слаженно и сконцентрированно до последнего мяча.

Фото ВК «Локомотив-Новосибирск»

— Вы упомянули, что на мотивации могли сказаться два матча с «Белогорьем». Каково играть две встречи подряд с таким соперником? Ведь вам же скоро предстоит еще один подобный опыт с казанским «Зенитом.

— На самом деле это интересно. Ты не питаешь иллюзий, что все пойдет под нашим руководством. Тем более мы до этого им проиграли у себя дома. «Белогорье» показало в том матче очень хорошую игру, а у нас многое не получалось. Когда ты едешь на площадку соперника, которая в кубковом противостоянии ведет в счете, то, конечно, разные мысли посещают. Мы понимали, что тактика, которая была в первом матче, работала правильно, просто в некоторых моментах не сделали простые вещи, что и привело к ошибкам и поражению. Поэтому в Туле мы никаких глобальных планов не меняли, просто сконцентрировались на тактике, сделали то, что от нас просят, и все получилось. Зачастую такие игры показывают, что с топовыми командами лишь действуя по плану ты можешь выигрывать матчи. Во втором матче в Туле мы уже понимали, что отходить от тактики не будем, а если «Белогорье» поменяет игру, тогда будем адаптироваться. Ключевым фактором было то, что мы держали съем и подавали подачу, которая у нас полетела. Благо, что и во втором матче она тоже полетела. Наверное, это поспособствовало давлению на «Белогорье», и их фирменная быстрая игра быстро растворилась. Эти матчи сложные, но подкрепляют веру в свою игру. Держать такую концентрацию два матча подряд тяжело. Тем более была большая ответственность, ведь на кону стоял выход в полуфинал. Я получил большое удовольствие. Видно, как команда приободрилась духом. Сейчас будут две игры с Казанью. Это абсолютно другой соперник, максимально вариативный. Тут ситуация сложилась обратная: сначала играем в чемпионате, а потом в Кубке. Может, так даже правильнее. И для них, и для нас это возможность притереться в преддверии матча за выход в финал. Посмотрим, как все сложится. Конечно, волнительное состояние, потому что соперник непростой.

— После одного из матчей с «Белогорьем» вы рассказывали, что еще на разминке почувствовали, что подача летит. Как это чувствуется? И почему она в одних матчах летит, а в других — нет?

— Сложно сказать. Иногда бывает физическое состояние после перелета разное, а, например, в Туле на первой тренировке в зале подача у всех шла. Волей-неволей начинаешь испытывать уверенность в этом элементе. Многие говорят, что подача — это психологический элемент. Чем более ты спокоен и уверен в ней, тем меньше будет проблем в дальнейшем. В Туле на тренировке Пламен сказал, что если мы будем так подавать, то победа неизбежна. Так и получилось. Сильно была видна уверенность у Илюхи Казаченкова. Он подавал сумасшедшую подачу на тренировке и в матче помогал этим элементом сделать задел в каждой партии. Наверное, тут дело в психологии. Бывает, что подача идет всю неделю, а на игре не попадаешь два раза, и начинают возникать сомнения.

У «Локомотива» всегда была слава, что мы подаем сильную подачу, но много ошибаемся. Сейчас сделали баланс. Если понимаем, что на тренировке идет у трех-четырех человек, тогда пусть они рискуют, а остальные подают более надежно. Это тоже приводит к результату. Появилась более грамотная игра в отношении подачи. Дай бог, чтобы она действовала и продолжала работать.

— Почитал слова Пламена после некоторых матчей. Обратил внимание, что даже после сухих побед, как это было с «Белогорьем» или «Факелом», он регулярно говорит о потере концентрации. Часто ли это звучит на тренировках?

— Мы все максималисты. Когда ты ведешь в сухом матче, то иногда провалы, можно сказать, неизбежны. Ведь соперник тоже непростой, может поддавить и нащупать свою игру. Тут надо вовремя спохватиться и пресечь этот наплыв. Ярко выраженный пример был во втором матче с «Белогорьем», когда мы в третьей партии забуксовали, хотя вели +4 в середине сета. Тут, наверное, грех тренеру не сказать: «Парни, нужно настроиться, потому что вы сами себя сейчас топите». Эти несколько проигранных мячей могут привести к серьезным последствиям.

На тренировках каждый день не бывает работы на максимальном уровне. Пламен это тоже понимает. Но зачастую в преддверии матча у нас проблем с концентрацией не возникает, все выкладываются. У нас даже есть для этого специальные тренировки, чтобы постоянно держать себя в фокусе. Не буду раскрывать детали, но мы над этим успешно работаем. Но не без нюансов. В любом случае все мы люди, поэтому потери концентрации возникают. Иногда у человека что-то в игре не получается, когда весь матч шло, из-за чего он в себя куда-то уходит. От этого кажется, что он не здесь сейчас. Пламен не только в интервью, но и нам об этом говорит. Мы это все знаем и понимаем.

Фото ВК «Локомотив-Новосибирск»

Нужно не смотреть в таблицу, а показывать свою игру

— Вы Пламена знаете с момента его прихода в «Локомотив». Насколько он изменился за эти восемь лет? Стал ли более спокойным?

— Пламен импульсивный человек и иногда непредсказуемый. Мне кажется, что с каждым новым сезоном он становится мудрее в ведении игры, в психологическом подходе к каждому из нас. Но, как ни крути, эмоции игрока у него присутствуют. Когда мы делаем непонятные вещи, хотя они кажутся простыми, он реагирует все так же эмоционально. Это, наверное, говорит о том, что он живет этой игрой, сильно переживает за команду. Спокойным его не назвать. Он такой. Это его стиль, характер.

— Пламен всегда отмечает поддержку домашних трибун. Вот и с «Енисеем» порадовался, что пришел полный зал. Много раз слышал, что Новосибирск один из самых шумных волейбольных городов. Самый ли он шумный в сравнении с другими аренами?

— Без всякой лести могу сказать, что прогресс очевиден. После того как мы переехали на новую арену, публика стала увеличиваться. В этом большая заслуга ребят нашего клуба, которые занимаются работой с болельщиками. Освещение и популяризация волейбола в Новосибирске набирают обороты. Для меня в этом году было реальным удивлением, что в каждом матче, если не берем групповой этап Кубка легенд, у нас солд-аут. Действительно наша арена шумная. Слышал, что люди в первый раз приходят, которые до этого волейболом никогда не увлекались, ощутив всю атмосферу, хотят вновь посетить наши матчи. Когда мы знаем, что будет полный зал, Пламен всегда об этом перед игрой говорит: вы влюбили людей в свою игру, поэтому, если даже соперник не топовый, мы не имеем права показать какой-то расхлябанный волейбол. Люди приходят и стараются поддержать нас по максимуму. Поэтому дань уважения с нашей стороны тоже должна быть. И да, ребята из мира волейбола говорят, что «Локомотив Арена» — одна из топовых в нашем волейболе, если не самая топовая.

— Многие соперники отмечают, что в Новосибирске сложно играть. Насколько вам легче?

— Конечно, при полных трибунах играть легче. Видно, как они поддавливают соперника. Но нам в свою очередь тоже надо показывать хорошую игру, чтобы завести болельщиков и дать им адреналин. Когда происходят супермоменты и весь зал шумит, это не передать словами. Не на каждой арене сегодня подобное можешь испытать. Надеюсь, что в ближайшем будущем это будет на всех волейбольных стадионах нашей страны. Мы питаемся и наслаждаемся благами, которые у нас есть в виде поддержки трибун. Грех не сказать им спасибо после каждого матча.

— Как уже упомянули ранее, впереди сложный отрезок с двумя матчами против «Зенита». Как команда на него настраивается?

— Мы понимаем, что Казань — сложный соперник. Нам нужно настраиваться на свой волейбол. Мы не паникуем, не переживаем. Без разницы, попадись нам «Зенит» в финале или полуфинале. С ним, скорее всего, все равно пришлось бы играть. Игра покажет, достойны ли мы финала. Сейчас такой период, что почти все команды находятся в боевом состоянии. Да, бывают провалы. Мы видели, как Казань упустила матч, каким бы составом ни играла. Часто к полуфиналам-финалам команды стараются подвестись в лучшей форме, из-за чего можешь испытывать сложности в игре. Мы физически готовы, морально — тоже. Впереди у нас сложный матч в Кемерове. Нужно продолжить победную серию, чтобы придать команде уверенности и всего остального. Будем отталкиваться уже от матча, от состояния, от тактики на игру. Сейчас все хорошо. Идем по плану. Будет битва. До Нового года у нас плотный график, в котором много матчей на выезде, а до этого было более мягкое расписание. Возможно, сил на данный момент побольше по сравнению с другими командами, которые чаще летают. Это неизбежно в нашем чемпионате. Такие периоды у всех бывают.

Волейболист новосибирского «Локомотива» Ильяс Куркаев. Фото ВК «Локомотив-Новосибирск»

— У «Зенита» до вашей встречи матчей больше не будет. Дает ли им это преимущество?

— Можно по-разному посмотреть. Их команда по составу более опытная — повзрослее, помастеровитее. Возможно, для них сейчас этап физической подготовки и набора формы более важный. Для нас каждый матч важен для сыгранности, связей. Наверное, нам предпочтительнее игровая практика. Поэтому каждый получит на этом отрезке свое.

— «Зенит» потерпел в минувшем туре первое поражение в чемпионате, что потенциально делает вашу встречу битвой за первую строчку регулярки. Насколько для команды важно промежуточное лидерство и насколько команда хочет встретить Новый год на первом месте?

— Как у нас Игорь Кобзарь говорит, ставим перед собой только максимальные цели и задачи. Мы все амбициозные и хотим побеждать. Но, как ни крути, в каждом турнире есть концовка. Все решается там. Конечно, держать высокие строчки хорошо, чтобы в будущем получить преимущество в плей-офф. Будем стараться все делать для этого. Но важно помнить, что нужно не смотреть на таблицу, а показывать свою игру, тогда в конечном итоге все будет хорошо. Пока все так и складывается. Пусть так и продолжается. Смотреть на цифры, высчитывать партии — это не наше дело. Наше дело — показывать хороший волейбол.