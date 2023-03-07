«Большое спасибо за шорты в волейболе». Волейболистка Леся Махно — о работе тренером, буллинге и дедовщине в спорте

Интервью звезды нашей сборной в нулевых Леси Махно (Евдокимовой).

Чемпионка мира Леся Махно завершила карьеру в 2013 году. С тех пор она стала мамой и несколько отдалилась от мира спорта. Но ее деятельность по-прежнему тесно связана с волейболом — бывшая волейболистка сборной работает тренером для любителей и помогает людям делать первые шаги в этом виде спорта.

В интервью с корреспондентом «СЭ» Леся объяснила, почему нашим спортсменам стоит выступать в нейтральном статусе, выразила благодарность тому, кто придумал шорты для волейболисток, рассказала, зачем делала серьезный макияж перед матчами, и призналась в симпатии к фигурному катанию.

Леся Махно с дочерью. Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

Среди обычных людей много любителей волейбола

— Вы сейчас работаете персональным тренером. А возглавить какую-то команду не было желания?

— У меня все хорошо. Работаю персональным тренером — и с любителями, с компаниями, в корпоративном спорте. Стараюсь делиться всем, что умею, с приходящими на тренировки. Вижу радость в глазах людей, желание продолжать. Делюсь своим опытом. Предложений возглавить команду не было. Но я даже пока и не задумывалась об этом. Когда я закончила со спортом, не думала, что среди обычных людей столько любителей волейбола. Тех, кто приходит после работы в зал, тренируется с такой отдачей и желанием. Это стало открытием для меня.

— Вашей дочке уже скоро девять. Пойдет ли она в спорт?

— Она начала заниматься волейболом в прошлом году. Весной того года ее зачислили в спортивную школу «Ника». Но я также даю дочке возможность посещать и другие кружки. Она ходит на вокал, английский. Все распределено равномерно. Дочь сейчас во втором классе, так что не вижу смысла форсировать события.

— С папой видится редко? Егор Евдокимов сейчас на Кипре.

— Да. К сожалению, с нынешними условиями они виделись год назад зимой на каникулах. По телефону общаются, всегда на связи.

— После окончания карьеры продолжаете следить за волейболом?

— Были моменты, когда я особо не следила. У меня появились другие заботы, рождение ребенка. Впоследствии старалась смотреть и мужской, и женский волейбол, иногда посещать игры. Со временем оказывалась все дальше от волейбола. Хотя чемпионат мира, на который Россия не попала, видела и у мужчин, и у женщин. А на чемпионат России в основном хожу в Москве и в Казани. Недавно ездили с Катей Гамовой и Катей Улановой на игру «Динамо-Москва» — «Динамо-Казань».

Леся Махно. Татьяна Дорогутина, Фото архив «СЭ»

Я за то, чтобы выступать с нейтральным флагом

— Спорт сейчас в тяжелой ситуации. Ходят разговоры, что спортсменов могут обязать подписать политический документ...

— Думаю, что это выбор каждого человека. Не только спортсмена. Как бы я поступила? Не знаю. Слава Богу, я не в этой ситуации. К сожалению, спорт и политика все-таки связаны. Жаль, что наши спортсмены не выступают на международных турнирах. Мне кажется, уровень нашей подготовки будет снижаться из-за этого.

— А что вы думаете о нейтральном статусе?

— Считаю, что выступать стоит. Допустят нас или нет — другой вопрос. Спортивный век короткий. Для спортсмена самое великое достижение — олимпийская медаль. То, к чему стремятся дети, начиная свой путь в спорте. Спорт — большой труд. Он требует того, чтобы была возможность показать себя. Я за то, чтобы выступать с нейтральным флагом. Главное, чтобы спортсмены получили возможность прочувствовать Олимпиаду и попытаться ее выиграть.

— Некоторые выбирают другой путь — смену спортивного гражданства.

— Я никого не осуждаю. Это выбор каждого. Не могу сказать, правильно это или нет. Если спортсмен, который еще достаточно молод и имеет большое будущее, принял решение и хочет этого, почему нет. Но есть и те, которые остаются. И они молодцы, продолжают работать. Тренироваться без мотивации очень сложно. Да, есть чемпионат России. Но многие показывают уровень намного выше национального.

В трусах было жутко неудобно играть

— В спорте вообще много сложных ситуаций последнее время, еще недавно была пандемия. В волейболе заставляли играть в масках, это же очень некомфортно.

— Да. У нас, к счастью, разрешали выступать на площадках без масок. Но я знаю, что в испанской баскетбольной молодежной лиге спортсмены выступали с закрытыми лицами. Это жутко неудобно. Тут идти и дышать в маске сложно, а когда идет нагрузка — то еще труднее. Но ко всему приходится привыкать и жить в тех условиях, которые есть.

— В пляжном волейболе игроки выступают в купальниках. Вас не смутило бы, если бы пришлось играть в подобной форме?

— Я застала то время, когда мы выступали в трусах и футболке. Причем было непонятно, почему форма именно такая: трусы и футболка с длинным рукавом. Было жутко неудобно. Тому, кто перевел весь мир на форму из шорт и футболок, огромный респект. Пляж — да, это и солнце, и жара. Они уже привыкли к этому. Но мы, в классическом волейболе, говорим большое спасибо за шорты. В трусах было жутко неудобно играть.

— Некоторые волейболистки на матчи делают серьезный макияж. Как вы к этому относитесь?

— Здесь тоже выбор каждого, кому-то это мешает, когда в игре ты становишься мокрым, потеешь. А другие привыкли играть с макияжем. Я на каждую игру выходила с минимальным мейк-апом, как сейчас говорят, а-ля натурель. Условно, ресницы чуть-чуть подкрасить, так как вид после тренировок и перелетов, как правило, уставший. А мы все-таки выходим на публику.

Ну и для себя больше. Девушки все-таки делают макияж для себя, чтобы выглядеть красиво. Так что здесь уже кто как хочет. Сильно накрашенных, конечно, нет.

Леся Махно. Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

Дедовщины в моей карьере никогда не было

— С кем-то из напарниц по команде общаетесь? Точно с Екатериной Гамовой, она крестная мама вашей дочки.

— Да, мы с ней очень хорошо дружим, близко общаемся. Мы с Евой частые гости у Кати на даче. У нас с ней также задуманы несколько совместных проектов, связанных с волейболом. Пока говорить об этом не буду. Общаемся с Татьяной Холиной, Марией Жадан, Мариной Бабешиной, Екатериной Улановой, Евгенией Старцевой. Мы часто встречаемся, стараемся поддерживать связь. У нас очень много обсуждений. Волейбол присутствует в моей жизни. После окончания карьеры у меня появилось не так много друзей, не связанных со спортом.

— Многие говорят о сложных взаимоотношениях в командах. Была история с корейскими волейболистками, которые бежали в другую страну из-за травли. Почему так происходит?

— У нас такой травли, к счастью, не было. Я играла в то время, когда уже сменилось поклонение. В 1990-е и во времена СССР были старшие и младшие. Те, кто помоложе, обращался к более взрослым на «вы». Условно в той же сборной или в команде. Так называемой дедовщины в моей карьере никогда не было. Все команды были одного уровня, а старшие не давили младших. Я не придерживаюсь такого, не поддерживаю буллинг. Мне жалко людей, которых, к примеру, троллят. Команда — это коллектив, который не всегда будет идеальным. Тут тренеру нужно понимать и уметь собрать всех людей, особенно когда есть звезды или именитые игроки. Важно соединить молодость и опыт.

Никогда в командах не бывает такого, что все между собой дружат. Все разные, у всех свои интересы в жизни и характеры. На тренировках поэтому возможны какие-то недопонимания. Но когда ты заходишь на площадку и находишься в игре, все конфликты остаются за пределами арены. У всех единая цель — победа. Поэтому никто об этом не думает.

— В спорте порой случаются такие дикие истории, как домогательства со стороны тренеров. Последнее время их прямо много. Это даже пугает.

— К счастью, в моей карьере такого не было. Но да, я слышала о таком, и не только в волейболе. Я считаю такие вещи совершенно неправильными. Но, к сожалению, такое присутствует в спорте. И как с этим бороться — я даже не знаю. Не каждая девушка скажет вслух о том, что было. Кто-то побоится или что-то еще. Когда я играла, таких историй не слышала. Но после окончания карьеры, мне рассказывали о подобных ситуациях в других видах спорта. Я говорю: «Да вы что!»

Леся Махно. Татьяна Дорогутина, Фото архив «СЭ»

Из-за резкой потери веса пришлось менять технику удара

— В спорте есть еще один сложный вопрос — веса. В некоторых видах он занимает ключевое место — в том же фигурном катании например. А в волейболе как это происходит?

— Раньше было жестче. Были условные дни взвешивания. Все готовились к нему. Те, у кого был лишний вес, сильно переживали из-за этого. Это стресс для человека. В начале карьеры я была достаточно мощной нападающей, а потом в какой-то момент похудела на десять килограммов. Я приехала, тренер увидел меня и сказал: «Боже, что же с тобой теперь делать». Резкая потеря веса это не очень хорошо, пришлось менять удар по технике.

Каждый понимает свою форму: если вдруг кто-то набрал вес и чувствует, что ему тяжело, то начинает немного сдерживать себя в питании. Как сейчас — не могу сказать. Тем не менее могу сказать, что в мою карьеру были проблемы из-за этого. Но когда лишний вес и был, меня никто этим не терроризировал. И не говорили, что мне нужно худеть.

— Получается, у вас случилась обратная ситуация: что вы были слишком худой для волейбола.

— Не совсем. Просто когда ты привык к одному весу и набираешь форму, это одно. Ведь много худых и сильных игроков. Когда происходит резкое похудение на десять килограммов, это очень тяжело. Сложнее набрать физическую форму. Я тогда после лета не могла поднять гриф, потому что мышечная и жировая массы исчезали. Мне нужно было заново восстанавливаться, чтобы набрать форму.

— Сейчас все популярнее в спорте такое направление как инфлюенсеры. Когда девушки, которые, как правило, хороши собой, продвигают вид спорта. В волейболе такие примеры уже есть — например, волейболистка из Казахстана Татьяна Демьянова. Что вы об этом думаете?

— Я, честно говоря, от такого продвижения очень далека. Но понимаю, что социальные сети — это великая сила во всем: и в продвижении, и продажах. Если это идет на пользу спорту и волейболу, то почему нет? Раньше все шло через газеты и журналы, а теперь соцсети. Это круто, если люди хотят заниматься. Еще я знаю, что сейчас в моде аниме. И есть один мультфильм про волейбол, уже давно. И многие дети приходят в этот вид спорта, их спрашивают, почему они выбрали именно его. И они отвечают, что посмотрели этот самый мультик. Моя дочка не смотрела, но племянник видел. Часто, когда ко мне в лагеря приходят ребята, я спрашиваю, откуда у них появился интерес к волейболу. И многие говорят про это аниме. Так что все, что продвигает волейбол и двигает его к тому, чтобы дети и взрослые начали заниматься, это круто. Только в плюс.

— У любой славы есть обратная сторона — могут писать не самые пристойные вещи. А вы с таким сталкивались?

— Да. На момент моей карьеры социальные сети не были так развиты. Но был «ВКонтакте». У меня там есть черный список — очень много заблокированных людей. Но это не всегда был негатив, а, к примеру, такие, которые надоедают, слишком много пишут. А после игр читали отзывы на сайтах, где писали болельщики. Когда был негатив, думала о том, что не надо было смотреть комментарии, расстраивалась. Но со временем и возрастом ты понимаешь, что это всего лишь мнение каких-то пары человек. Я сама знала, как сыграла. Даже не нужно мнение тренера — все было понятно по конкретной игре. Будучи во взрослом профессиональном спорте, уже стараешься не обращать внимания на такие вещи.

— Вам пишут до сих пор? Просматривала ваш профиль, там были комментарии в духе я — из Бразилии, и я ваш фанат.

— Да. Было такое, что меня нашел один человек из Италии. Написал, что мы с ним майками обменялись. Скинул фотографию где-то 2001-2002 года. Я говорю, да, помню. Это было неожиданно. Как раз была пандемия, подъем социальных сетей. А так пишут, остались даже те, кто следили за играми и болели. Так будет всегда, что уходят одни и появляются другие. К сожалению, многие дети уже не вспомнят наше поколение. Они знают тех, кто играет сейчас и кто на виду.

— Фигуристки и гимнастки честно говорят, что болельщики им присылают подарки. Вам хоть раз дарили что-то?

— Да, что-то дарили. В азиатских странах часто дарили игрушки, мои фотографии. То есть снимали меня на матчах и делали альбомы. А потом вручали мне после игр. У них это как часть какой-то культуры. В России дарили букеты цветов, но это не так сильно распространено было. А сейчас, когда я общаюсь с теми, кто смотрел матчи, они говорили, что мы недосягаемы. А я удивляюсь: мы же такие же люди. Не какие-то звезды, а обычные. Но мне отвечают, что страшно подойти. Всегда смеюсь над этим, ведь мы такие же обычные люди, просто у нас такая вот работа.

Евгений Плющенко. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Переживала за Плющенко и была на его стороне

— Вы как-то ходили с дочкой на шоу Навки. А к фигурному катанию как относитесь?

— В детстве я очень любила фигурное катание. Мы жили в Сургуте, это север. Я всегда хотела кататься, мне каждый покупали коньки. Льда не было, катались на дороге, когда она замёрзала. Я следила долгое время, но когда начались различные ледовые проекты, пошло немного перенасыщение. Олимпиаду я смотрю, в Пекине тоже видела, все слезы 15-летних фигуристок. Мне нравится этот вид спорта, и дочке тоже. Мы каждый год ходим на шоу. И к Плющенко ходили, и к Навке тоже. У нас даже как традиция это — смотреть перед Новым годом какое-то ледовое шоу. Дочь периодически даже «Ледниковый период» смотрит.

— А соревнования?

— Ева может включить посмотреть. Но не так, чтобы прямо сильно увлекалась. В прошлом году она тоже научилась кататься на коньках. Вот ходим теперь с ней на каток периодически.

— А любимых фигуристов нет?

— Я из того времени, когда была борьба Ягудина и Плющенко. И я была за Евгения, переживала за него. Была на его стороне, в общем. А среди девчонок... я не представляю, какая на них идет нагрузка в плане здоровья, в эмоциональном. Я, взрослый человек, выступавший на международных стартах, понимаю, что есть команда, поддержка. А здесь, когда ты один и тебе всего 15 лет... Эти девочки, которые выходят и творят чудеса на льду, для меня герои.

— Не обижает, что футбол и хоккей популярнее волейбола?

— Да, жалко. Говорят, что футболисты много получают. Но они же не виноваты, что их вид спорта такой популярный в мире. Как и хоккей. А фигурное катание стало таким востребованным не так давно, начиная с Игр в Сочи. Главное, чтобы родители понимали, в какой вид спорта отдают своего ребенка. Чтобы не было такого, что мама хотела быть фигуристкой, но не стала, и теперь хочет, чтобы это исполнила ее дочь. Зачастую такое бывает, несбывшиеся мечты родителей. И дети их исполняют.

Моя дочь высокая. Если ей захочется, будет нравиться — я ее поддержу. Буду тем родителем, который не станет давить. Постараюсь. (Смеется) Но если Ева решит, что хочет учиться, будет так. Волейбол, как оказалось, тоже востребован среди обычных людей. В него играют представители разных возрастов и уровней подготовки. Многие хотят просто научиться. Есть масса площадок и возможностей, где можно просто прийти и поиграть, даже если ты один.