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Сегодня, 19:30

«Забитые трибуны видеть приятно даже на выезде». Интервью Ивана Яковлева

Капитан петербургского «Зенита» Яковлев прокомментировал победу над «Динамо»
Антон Бабошин
Корреспондент
Капитан петербургского «Зенита» Иван Яковлев.
Фото ВК «Зенит» СПб
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Капитан петербургского «Зенита» — о победе над «Динамо» и задачах на ближайшее будущее.

PARI Cуперлига. Мужчины. 13-й тур
«Динамо-ЛО» — «Зенит-Казань» — 1:3 (25:18, 17:25, 17:25, 13:25)
«Енисей» — «Динамо-Урал» — 1:3 (22:25, 25:16, 15:25, 19:25)
МГТУ — «Белогорье» — 1:3 (25:18, 14:25, 17:25, 21:25)
«Кузбасс» — «Локомотив» — 1:3 (25:22, 11:25, 22:25, 21:25)
«Факел Ямал» — «Нова» — 3:1 (25:23, 23:25, 25:19, 25:22)
«Динамо» — «Зенит» СПб — 1:3 (21:25, 19:25, 25:17, 24:26)
АСК — «Газпром-Югра» — 1:3 (25:23, 21:25, 20:25, 27:29)

В 13-м туре чемпионата России все семь матчей завершились в четырех партиях, при этом хозяева смогли взять верх только в Новом Уренгое — местный «Факел Ямал», обыгравший неделей ранее казанский «Зенит», на этот раз справился с соперником попроще в лице «Новы». Также в шести из семи встреч победы праздновали команды, стоящие выше в турнирной таблице.

Единственным исключением стал центральный матч тура, в котором петербургский «Зенит» на чужой площадке огорчил московское «Динамо». Гости с самого начала предложили соперникам ураганный темп, а динамовцы, как с огорчением отметил после матча их главный тренер Константин Брянский, на протяжении двух сетов не могли адаптироваться к подачам в исполнении «Зенита». Все могло перевернуться в четвертой партии, но петербуржцы сумели ликвидировать отставание «-4» и забрали концовку. Для команды Владимира Алекно это первая победа над командой из топ-5 таблицы в нынешнем сезоне. После игры мы поговорили с капитаном «Зенита» и серебряным призером Олимпиады в Токио Иваном Яковлевым, который не стал называть эту победу самой важной для команды в текущем сезоне.

Побеждать сильных соперников вдвойне приятно

— Для нас сейчас каждая победа важна, потому что команда с приходом Владимира Романовича, по сути, строится заново, — начал Яковлев. — Так что не стоит выделять какие-то отдельные встречи. Хотя, конечно, побеждать сильного соперника вдвойне приятно.

— За счет чего, на ваш взгляд, удалось добиться успеха?

— В каких-то моментах мы сыграли чище, допустили меньше собственных ошибок, это помогло. Ну и без доли удачи не обошлось. Последнее очко на матчболе взяли после того, как мяч ударился о трос и упал на чужую половину, — это и есть везение. Мы перед этим как раз разобрали, что кому делать на блоке, но, как видите, не пригодилось — Макс Космин сделал эйс.

— Константин Брянский после матча выделил в том числе подачи «Зенита». Делали на этот компонент игры ставку?

— Мы хотели отодвинуть игру от сетки, чтобы соперник играл на выбитых мячах. Если не оказывать на «Динамо» давление на подаче, то с ним очень тяжело бороться — при хорошей доводке и на разорванном блоке. Потому что у них есть, например, Илья Власов, который большого роста и прыгает высоко. Но если прием неидеальный, то можно одновременно работать блоком и защитой, и становится проще.

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— После двух выигранных партий позволили себе некоторую расслабленность?

— Скорее мы остановились и стали ждать, что динамовцы нам отдадут и третий сет и все закончится. К сожалению, все это обернулось не в нашу сторону. Не играли сами, а смотрели, как играет соперник. Но со счета 11:15 в четвертой партии включили командные взаимосвязи, и это принесло результат.

— Каково играть при аншлаге на чужой арене?

— Видеть забитые трибуны всегда приятно, даже на выезде. Это большой праздник. Мы же ведь все равно играем для зрителей, и приятно, когда на тебя приходит посмотреть несколько тысяч болельщиков.

— Из-за дверей раздевалки «Зенита» после победы доносилась веселая музыка. Кто за нее отвечает?

— У нас нет кого-то конкретного, кто выбирает плейлист. Кто первый к колонке подключился, тот и диджей (смеется). На этот раз, кажется, Макс Космин рулил. Это всегда по настроению, какого-то определенного списка композиций, звучащих перед играми или после них, нет.

— Согласны с тем, что на сложные матчи легче настроиться, ведь не нужно искать какую-то дополнительную мотивацию?

— На самом деле мы настраиваемся на каждый матч примерно одинаково. Нужно верить в себя до конца, отталкиваться от своих действий на площадке. Не стоит ждать, что соперник нам что-то подарит, отдаст, — наоборот, все будут биться до последнего мяча.

Владимир Алекно.
Фото ВК «Зенит» СПб

У Алекно тяжелые тренировки

— Вы уже встречались с «Динамо» дважды в рамках Кубка легенд и обе игры уступили — что изменилось с тех пор?

— Наверное, изменились мы как команда. Стараемся становиться лучше день за днем, пашем на тренировках, отрабатываем новые упражнения, взаимодействия. Вернулся в состав Игорь Тисевич, которого не было в кубковых матчах, — это тоже внесло свою лепту, ведь тяжело, когда постоянно круговорот связующих. Словом, все работают, выкладываются, помогают друг другу. Наш главный козырь сейчас — командная игра.

— Перед началом сезона болельщики ждали от «Зенита» многого, но старт получился тяжелым. Что помогает вернуться на заданный путь?

— Повторюсь, что у нас сильно изменился состав — кто-то пришел из других команд, кто-то возвращался после травм. Поэтому пришлось заново налаживать игровые связи. Более подробно об этом, наверное, расскажут наши тренеры. А я со стороны игроков отмечу, что упорный ежедневный труд дает результаты. Как и у каждого тренера, у Алекно свой подход к волейболу — тренировки тяжелые, но ни у кого нет возможности халявить или что-то не доделывать. Причем это желание работать идет не по принуждению, а изнутри.

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— Сейчас в России очень насыщенный внутренний календарь, появляются новые турниры — Кубок Первого канала, Кубок легенд. Остается время скучать по еврокубкам?

— По еврокубкам скучаем и верим, что нам скоро разрешат снова в них участвовать. Но пока так, а календарь действительно сложный, порой по две-три игры в неделю. Иногда особо нет времени тренироваться, потому что постоянно в разъездах. Но, с другой стороны, так даже лучше, потому что сейчас нет полноценного летнего сезона со сборной, где мы проводили несколько месяцев.

— Какие задачи стоят перед «Зенитом» на оставшуюся часть сезона?

— Мы сейчас, как говорил и Владимир Романович, не загадываем наперед, а готовимся к каждой следующей встрече. Что будет в конце чемпионата, пока не думаем. Поживем — увидим. Надо не останавливаться, продолжать прогрессировать. Мне, как и любому спортсмену, хочется выигрывать в каждом матче. И обходиться без травм.

Волейбол
ВК Динамо (Москва)
ВК Зенит (Санкт-Петербург)

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