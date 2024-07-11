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Сегодня, 16:00

«Кубок Первого канала станет традиционным». Интервью о новом волейбольном турнире

Кубок Первого канала по волейболу стартует 17 августа
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Александр Яременко обещает яркий волейбол на Кубке Первого канала.
Фото «СЭ»
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Генсек ВФВ Александр Яременко — о неожиданных именах, ярком драфте и приезде Николая Карполя.

В календаре российского волейбола появился еще один турнир с приставкой «топ». Кубок Первого канала соберет в Москве всех звезд российского волейбола и легендарных тренеров. 17 августа на паркете универсально-спортивного зала «Дружба» сойдутся команды Владимира Алекно и Константина Брянского, а на следующий день коллективу Николая Карполя будет противостоять команда Зорана Терзича. Наставники выберут игроков на драфте, который запланирован на 16 августа. О распределении призового фонда в 20 миллионов рублей, а также ближайших матчах мужской национальной сборной «СЭ» рассказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

Ждем девочек, которые выступают за границей

— На Кубке Первого канала стоит ли ждать серьезной спортивный борьбы или матчи скорее будут носить дружеский характер?

— Спортивная борьба будет, даже не сомневайтесь. Соберутся тренеры и игроки экстра-класса — проигрывать никто не готов даже выставочные матчи. Ждем азартное сопротивление, но дружественную атмосферу никто не отменяет. Уверен: для каждого игрока и тренера выход на площадку — это игра за победу.

— Как будут распределяться призовые между победившей и проигравшей командами?

— Наши спонсоры предложили разделить так: 75 процентов призового фонда получит команда-победитель, 25 процентов — проигравшая команда. Считаем, это справедливое решение.

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— В пресс-релизе сказано, что в турнире примут участие ведущие игроки нашей страны. Кого бы вам лично больше всего хотелось увидеть на площадке?

— В матчах примут участие все ведущие российские игроки, в том числе и наши звездочки-девочки, которые выступают за границей. Будет и элита Суперлиги, и те, кто внесет интригу и азарт — вы увидите в том числе и спортсменов, которые либо никогда не вызывались в сборную, либо вызывались в сборную давно. Но ввиду того, что это не игры сборных, а матчи звезд, вы сможете там увидеть супернеожиданные кандидатуры. Кого бы мне лично больше всех хотелось увидеть на площадке? Без сомнений, Николая Васильевича Карполя. Николай Васильевич — настоящая легенда. Наблюдать за его работой — большое удовольствие.

— Тяжело ли было уговорить Карполя прилететь в Москву?

— Николай Васильевич с огромным удовольствием согласился — его вообще не пришлось уговаривать. Он очень азартный человек, легкий на подъем, в эту идею вписался с лету. Ему показался интересным сам формат. Плюс место проведения — московский УСЗ «Дружба», где Николай Васильевич вместе со сборной СССР в 1980 году выиграл олимпийское золото. Он сказал: «Давайте повеселимся!» Вообще говоря, все тренеры с энтузиазмом откликнулись на подобный формат и идею. Дело даже не в победах, а в популяризации нашего любимого вида спорта. И конечно, то, что наш волейбол, как и другие виды спорта, сейчас живет в рамках ограничений, недопусков до крупнейших турниров. Поэтому Кубок Первого канала будет интересной альтернативой для зрителей.

Николай Карполь.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Отличная возможность для популяризации волейбола

— Как будет проходить церемония драфта? Ждать ли на ней каких-то сюрпризов?

— Драфт будет максимально яркой и захватывающей историей. Когда Первый канал планировал это мероприятие и мы продумывали церемонию, то рассчитывали на то, что драфт должен вызвать огромный интерес. На протяжении почти месяца будем гадать, какую тактику выберет каждый из тренеров при выборе кандидатур игроков. Здесь и вопрос психологии, и спортивного мастерства, и хитрости, когда несколько позиций можно закрыть одним игроком, а другому тренеру достанутся другие. Но гораздо более важен сам факт: Кубок Первого канала соберет россыпь звезд волейбола, никто не уйдет и не выключит ТВ обиженным. Это будет классное шоу и конкурентные спортивные матчи, так что дадим эмоций и порадуем зрителей.

— Будут ли продаваться билеты на два этих матча? В каких ценовых категориях?

— Билеты скоро поступят в продажу. О ценовой политике скоро расскажут наши специалисты, которые занимаются подготовкой билетной программы. Скажу так: после реконструкции Дворец спорта «Дружба» может предложить зрителю классную модификацию арены, будет несколько ценовых категорий. Чуть дороже будут места на бличеры — выдвигающиеся чуть ли не на площадку трибуны, как на баскетболе. Обычные трибуны по разумной цене.

— Кубок Первого канала может стать такой же ежегодной историей, как с хоккеем?

— Мы уверены, что Кубок Первого канала по волейболу станет традиционным. Переговоры проходили очень комфортно. Инициатива Первого канала была для нас приятной и в то же время ответственной. Для волейбола это потрясающая возможность для популяризации игры — эфир на главном канале страны в выходные дни.

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— Как вообще проходили переговоры с главным каналом страны?

— Встретились с руководством канала, обсудили нюансы, нашли взаимопонимание по формату и приступили к работе. Долго решался вопрос о месте проведения. Вначале хотелось провести турнир в не самом традиционном для спорта месте. Но, как мы знаем, главное для спорта — болельщики. А болельщики на трибунах создают невероятную атмосферу спортивного праздника, которой мы очень гордимся.

— Запланированы ли у национальных команд еще какие-то матчи/сборы на летний период?

— У мужской сборной России 16-19 августа будет выезд в Белоруссию, где в Минске запланировано участие в турнире, посвященном 80-й годовщине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.

— Будете смотреть Олимпиаду-2024 или этот турнир сейчас не представляет для вас особого интереса?

— Конечно, я смотрел и прошедшие матчи Лиги наций, буду смотреть и волейбол на Олимпиаде — как классический, так и пляжный. Слежу за новшествами от МОК и FIVB. Олимпийские игры сильно потеряли в конкурентной борьбе в связи с отсутствием там российских спортсменов — это безусловно. Но важно оставаться в текущей повестке, поэтому, естественно, планирую смотреть турнир.

Волейбол
Александр Яременко (волейбол)
Владимир Алекно
Зоран Терзич
Николай Карполь
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