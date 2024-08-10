«Важный турнир для популяризации волейбола». Сборная России готовится к Кубку Первого канала

Уникальный турнир с участием звезд российского волейбола пройдет с 17 по 18 августа в Москве в универсальном спортивном зале «Дружба».

В тренировочном зале на федеральной базе в подмосковном Новогорске вновь стучат волейбольные мячи. С 5 августа здесь проводят сборы сразу две национальные команды — мужская и женская. Кажется, занятия проходят в привычном режиме. Разминка, специальные упражнения, двусторонки, замечания от тренеров, разбор эпизодов. Но есть важный нюанс — в матчах по окончании сборов многие из этих игроков окажутся по разные стороны сетки.

Сборная жива

Дело в том, что особенностью Кубка Первого канала, который пройдет в Москве в конце следующей недели, является драфт. Две пары тренеров, в каждой из которых действующий наставник сборной России и именитый специалист, выигрывавший олимпийское золото, будут из 28 кандидатов собирать каждый свою команду. У мужчин это Константин Брянский и Владимир Алекно, у женщин — Зоран Терзич и Николай Карполь. Естественно, у всех игроков спрашивают, к кому бы они хотели попасть. И они, тоже, понятное дело, соблюдают дипломатичность.

— В чью команду хотел бы, пока не думал, — говорит многолетний лидер сборной Максим Михайлов, с Алекно побеждавший на Играх в Лондоне. — Но соперничество будет действительно принципиальным, это тренеры, представляющие два разных поколения. Да, Алекно возглавлял сборную, когда у нас была возможность выступать на крупных международных турнирах, но Брянский, считаю, своими успехами с «Динамо» тоже доказал, на что способен.

По словам Михайлова, предстоящий турнир очень важен прежде всего для популяризации волейбола. Этому способствует и выбранный формат, и трансляции на одном из главных каналов страны. Согласен с товарищем по команде и Иван Яковлев, бравший олимпийское серебро в Токио.

— Все привыкли получать опыт встреч с зарубежными командами, которого сейчас нет, — считает он. — Кубок Первого канала, наверное, не замена международным играм, ведь на нем все-таки выступят российские игроки. Но в любом случае это поднимает нам боевой дух. Мы видим, что сборная жива, что ее не забывают. Поэтому это именно то, что нам сейчас нужно.

Женская сборная России по волейболу. Фото ВФВ

Шоу или спорт?

У мужчин пока на сборе работают 16 игроков из «списка 28», но компания все равно звездная — помимо Михайлова и Яковлева, тут и Ильяс Куркаев, и Дмитрий Волков, и Денис Богдан с Антоном Семышевым. Возможно, поэтому и настрой у ребят на предстоящий турнир более серьезный, чем у девушек.

— Для спортсмена важна победа в любом матче, — считает Михайлов. — Даже, например, в Матчах всех звезд. И если кто-то говорит, что результат для него не принципиален, то подсознательно он все равно хочет выиграть. И я не исключение.

До женской части сбора на утро пятницы доехали 15 волейболисток, среди которых пока нет ни легионеров Арины Федоровцевой с Татьяной Толок, ни Наталии Гончаровой, ни Ирины Королевой, ни Ксении Парубец. Все они присоединятся к команде по ходу подготовки. Зато тренируется в Новогорске Ирина Воронкова, совсем недавно вернувшаяся в калининградский «Локомотив» из Турции, где отыграла два года за «Экзачибаши».

— От самого турнира прежде всего жду яркого шоу, — говорит Воронкова. — Очень много читала про него и прямо воодушевилась, мне любопытно, как это все будет выглядеть. Надеюсь, организаторы здорово поработают, будет много зрителей и выйдет интересно. Да и зал «Дружба» для нашего волейбола — историческое место — там столько всего проходило: от Олимпиады до Лиги чемпионов.

Солидарна с Ириной и Елизавета Лукьянова, для которой Кубок Первого канала — это больше шоу, чем спорт, способ привлечения в волейбол новой аудитории. Несмотря на солидный призовой фонд в 20 миллионов рублей.

— Мне в данном случае важнее участие, чем победа, — говорит Лукьянова. — Было бы интересно готовиться к турниру как с Зораном Терзичем, так и с Николаем Карполем — потренироваться, посмотреть на процесс изнутри. А на то, что со многими девочками окажемся в разных командах, не обращаю особого внимания. Ведь в волейболе составы команд каждый год меняются, спортсмены переходят из клуба в клуб. И привыкаешь, что сегодня ты играешь с кем-то в одной команде, а завтра он выходит уже против тебя.

Константин Брянский. Фото ВФВ

Брянский vs Алекно

Настрой в канун Кубка Первого канала у обоих тренеров мужских команд очень серьезный. Это можно было почувствовать, поговорив с каждым из них с интервалом менее суток.

— Матчи звезд всегда вызывают интерес у болельщиков, но в них всегда есть элементы шоу, — сказал Алекно «СЭ» в четверг. — Здесь же, я считаю, спортивная составляющая на первом месте. Будет борьба, битва за победу. Шоу будет вокруг, а для меня это прежде всего игра на результат.

— Уже думаете, кого будете выбирать в состав?

— Конечно, определенные соображения есть. Но, опять же, я могу думать о каком-то игроке, а его за минуту до меня выберет другая команда. Концепция есть, как будет на самом деле — посмотрим.

— С Брянским, который возглавит команду соперников, обсуждали предстоящий турнир?

— Мы виделись на финале Кубка России по пляжному волейболу в Петербурге. Общались, говорили о волейболе, но не более того. Непременно победить друг друга точно не обещали.

Не менее решительно, как можно было понять в пятницу, настроен и нынешний главный тренер сборной России:

— Мы собрались в Новогорске только пару дней назад, но ребята мотивированы, желание чувствуется, все заждались соревнований, — сказал Брянский. — Словом, настроение рабочее. Знаю ли, кого бы хотел получить себе в команду? Наверное, процентов на 70, но все определит драфт. Если говорить о значении Кубка Первого канала, то он очень важен в нынешних условиях. В первую очередь это популяризация волейбола. Сейчас, когда мы лишены международных стартов, это важно. А для спортсменов это дополнительная мотивация. Сейчас об этом турнире везде говорят, и чем ближе его начало, тем больше разговоров.

— Готовите тактику, как играть против Алекно?

— Конечно, готовлю. Но какую, вам сейчас не расскажу. Думаю, это обоюдно.

— В этом турнире больше элементов шоу или спортивной составляющей?

— Для меня — спортивной составляющей. Да, многие игроки собрались после отпусков, прошлый сезон был напряженным. Но мы постепенно набираем форму, у нас впереди еще целая неделя. А солидный призовой фонд — не главная мотивация, а приятный бонус.