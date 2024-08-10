«Важный турнир для популяризации волейбола». Сборная России готовится к Кубку Первого канала

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В тренировочном зале на федеральной базе в подмосковном Новогорске вновь стучат волейбольные мячи. С 5 августа здесь проводят сборы сразу две национальные команды — мужская и женская. Кажется, занятия проходят в привычном режиме. Разминка, специальные упражнения, двусторонки, замечания от тренеров, разбор эпизодов. Но есть важный нюанс — в матчах по окончании сборов многие из этих игроков окажутся по разные стороны сетки.
Дело в том, что особенностью Кубка Первого канала, который пройдет в Москве в конце следующей недели, является драфт. Две пары тренеров, в каждой из которых действующий наставник сборной России и именитый специалист, выигрывавший олимпийское золото, будут из 28 кандидатов собирать каждый свою команду. У мужчин это Константин Брянский и Владимир Алекно, у женщин — Зоран Терзич и Николай Карполь. Естественно, у всех игроков спрашивают, к кому бы они хотели попасть. И они, тоже, понятное дело, соблюдают дипломатичность.
— В чью команду хотел бы, пока не думал, — говорит многолетний лидер сборной Максим Михайлов, с Алекно побеждавший на Играх в Лондоне. — Но соперничество будет действительно принципиальным, это тренеры, представляющие два разных поколения. Да, Алекно возглавлял сборную, когда у нас была возможность выступать на крупных международных турнирах, но Брянский, считаю, своими успехами с «Динамо» тоже доказал, на что способен.
По словам Михайлова, предстоящий турнир очень важен прежде всего для популяризации волейбола. Этому способствует и выбранный формат, и трансляции на одном из главных каналов страны. Согласен с товарищем по команде и Иван Яковлев, бравший олимпийское серебро в Токио.
— Все привыкли получать опыт встреч с зарубежными командами, которого сейчас нет, — считает он. — Кубок Первого канала, наверное, не замена международным играм, ведь на нем все-таки выступят российские игроки. Но в любом случае это поднимает нам боевой дух. Мы видим, что сборная жива, что ее не забывают. Поэтому это именно то, что нам сейчас нужно.
У мужчин пока на сборе работают 16 игроков из «списка 28», но компания все равно звездная — помимо Михайлова и Яковлева, тут и Ильяс Куркаев, и Дмитрий Волков, и Денис Богдан с Антоном Семышевым. Возможно, поэтому и настрой у ребят на предстоящий турнир более серьезный, чем у девушек.
— Для спортсмена важна победа в любом матче, — считает Михайлов. — Даже, например, в Матчах всех звезд. И если кто-то говорит, что результат для него не принципиален, то подсознательно он все равно хочет выиграть. И я не исключение.
До женской части сбора на утро пятницы доехали 15 волейболисток, среди которых пока нет ни легионеров Арины Федоровцевой с Татьяной Толок, ни Наталии Гончаровой, ни Ирины Королевой, ни Ксении Парубец. Все они присоединятся к команде по ходу подготовки. Зато тренируется в Новогорске Ирина Воронкова, совсем недавно вернувшаяся в калининградский «Локомотив» из Турции, где отыграла два года за «Экзачибаши».
— От самого турнира прежде всего жду яркого шоу, — говорит Воронкова. — Очень много читала про него и прямо воодушевилась, мне любопытно, как это все будет выглядеть. Надеюсь, организаторы здорово поработают, будет много зрителей и выйдет интересно. Да и зал «Дружба» для нашего волейбола — историческое место — там столько всего проходило: от Олимпиады до Лиги чемпионов.
Солидарна с Ириной и Елизавета Лукьянова, для которой Кубок Первого канала — это больше шоу, чем спорт, способ привлечения в волейбол новой аудитории. Несмотря на солидный призовой фонд в 20 миллионов рублей.
— Мне в данном случае важнее участие, чем победа, — говорит Лукьянова. — Было бы интересно готовиться к турниру как с Зораном Терзичем, так и с Николаем Карполем — потренироваться, посмотреть на процесс изнутри. А на то, что со многими девочками окажемся в разных командах, не обращаю особого внимания. Ведь в волейболе составы команд каждый год меняются, спортсмены переходят из клуба в клуб. И привыкаешь, что сегодня ты играешь с кем-то в одной команде, а завтра он выходит уже против тебя.
Настрой в канун Кубка Первого канала у обоих тренеров мужских команд очень серьезный. Это можно было почувствовать, поговорив с каждым из них с интервалом менее суток.
— Матчи звезд всегда вызывают интерес у болельщиков, но в них всегда есть элементы шоу, — сказал Алекно «СЭ» в четверг. — Здесь же, я считаю, спортивная составляющая на первом месте. Будет борьба, битва за победу. Шоу будет вокруг, а для меня это прежде всего игра на результат.
— Уже думаете, кого будете выбирать в состав?
— Конечно, определенные соображения есть. Но, опять же, я могу думать о каком-то игроке, а его за минуту до меня выберет другая команда. Концепция есть, как будет на самом деле — посмотрим.
— С Брянским, который возглавит команду соперников, обсуждали предстоящий турнир?
— Мы виделись на финале Кубка России по пляжному волейболу в Петербурге. Общались, говорили о волейболе, но не более того. Непременно победить друг друга точно не обещали.
Не менее решительно, как можно было понять в пятницу, настроен и нынешний главный тренер сборной России:
— Мы собрались в Новогорске только пару дней назад, но ребята мотивированы, желание чувствуется, все заждались соревнований, — сказал Брянский. — Словом, настроение рабочее. Знаю ли, кого бы хотел получить себе в команду? Наверное, процентов на 70, но все определит драфт. Если говорить о значении Кубка Первого канала, то он очень важен в нынешних условиях. В первую очередь это популяризация волейбола. Сейчас, когда мы лишены международных стартов, это важно. А для спортсменов это дополнительная мотивация. Сейчас об этом турнире везде говорят, и чем ближе его начало, тем больше разговоров.
— Готовите тактику, как играть против Алекно?
— Конечно, готовлю. Но какую, вам сейчас не расскажу. Думаю, это обоюдно.
— В этом турнире больше элементов шоу или спортивной составляющей?
— Для меня — спортивной составляющей. Да, многие игроки собрались после отпусков, прошлый сезон был напряженным. Но мы постепенно набираем форму, у нас впереди еще целая неделя. А солидный призовой фонд — не главная мотивация, а приятный бонус.