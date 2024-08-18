В нашем волейболе дебютировал уникальный турнир — Кубок Первого канала.

Волейбол. Кубок Первого канала

Мужчины

Команда Алекно — Команда Брянского — 3:1 (20:25, 25:21, 25:22, 25:19)



Женщины

Команда Терзича — Команда Карполя — 3:1 (21:25 26:28, 30:32, 25:21)

Российский волейбол продолжает удивлять и радовать болельщиков. Под старт нового сезона был придуман мощнейший разогрев — Кубок Первого канала. В культовом московском зале «Дружба» состоялись уникальные матчи с участием сильнейших российских игроков. Главный интерес вызывала битва тренеров, в которой между собой сошлись текущие рулевые сборных и легендарные наставники, приводившие наши национальные команды к золотым медалям Олимпийских игр: Зоран Терзич против Николая Карполя и Константин Брянский против Владимира Алекно.

Волейбольный драфт

Главная изюминка Кубка Первого канала была в том, что игроков тренеры выбирали на драфте, который состоялся за день до старта. В женской части турнира не хватало несколько заметных имен. Так, изначально ожидалось участие капитана сборной России Арины Федоровцевой, однако ей помешали это сделать контрактные обязательства с клубом Шанхая, с которым нужно было пройти медицинский контроль в Швейцарии.

Волейболистки команды Карполя. Фото Роман Кручинин/ВФВ

Тем не менее у наставников оставался богатый выбор на драфте, ведь в России классных волейболисток всегда было в достатке. Первым свою команду пополнил Карполь, который взял Ксению Парубец. Тем самым он задал своеобразный тренд набирать себе игроков, с которыми хорошо знаком. Парубец является воспитанницей «Уралочки» и много лет провела в свердловском клубе.

Николай Васильевич на драфте был в хорошем расположении духа и много шутил. Например, он рассказал, что отправил в команду соперника своего агента: «Мы внедрили в состав соперника Любовь Соколову! Это мой самый талантливый игрок!»

Соколова в сборной Терзича выполняла роль агента, также в его тренерском штабе оказался старший тренер Желько Булатович. Карполю же помогали Константин Ушаков и Мария Шешенина. Составы команд получились боевыми и вполне равными.

Сборная Карполя: Ксения Парубец, Анна Подкопаева, Татьяна Дмитриева, Ангелина Сперскайте, Валерия Зайцева, Ксения Купряшкина, Елизавета Лукьянова, Татьяна Толок, Юлия Подскальная, Анна Озерова, Валерия Перова, Елизавета Фитисова, Мария Халецкая, Анастасия Жаброва.

Сборная Терзича: Ирина Воронкова, Светлана Гатина, Полина Матвеева, Анастасия Гарелик, Полина Беликова, Анастасия Чернова, Юлия Бровкина, Валерия Романова, Мария Бибина, Виктория Пушина, Мария Смеленко, Варвара Сергеева, Валерия Козлова, Алла Галкина.

Драфт мужских команд тоже проходил в веселой и дружественной атмосфере. Так, Владимир Алекно хотел заполучить к себе менеджера команды соперников Сергея Тетюхина. При этом в составе у Алекно уже хватало ребят, с которыми специалист выигрывал золото Лондона. «Мой тренерский штаб: заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион, с которым много лет по жизни идем вместе — Александр Волков, менеджер команды — не менее заслуженный и такой же олимпийский чемпион Тарас Хтей». Игровые составы у парней получились мощными.

Сборная Алекно: Дмитрий Волков, Роман Порошин, Виктор Полетаев, Павел Тетюхин, Дмитрий Лызик, Илья Федоров, Станислав Динейкин, Иван Яковлев, Максим Сапожков, Константин Абаев, Артем Вольвич, Валентин Голубев, Роман Мартынюк, Михаил Щербаков.

Сборная Брянского: Павел Панков, Максим Михайлов, Денис Богдан, Антон Семышев, Илья Власов, Егор Клюка, Ильяс Куркаев, Евгений Баранов, Ярослав Подлесных, Георгий Заболотников, Илья Казаченков, Игорь Кобзарь, Дмитрий Жук, Андрей Титич.

Владимир Алекно. Фото ВФВ

Возвращение Алекно

Открывали Кубок Первого канала мужские команды. Для Владимира Алекно это первый важный матч после паузы в карьере, которую он брал. В новом сезоне он возвращается в российскую суперлигу, возглавив питерский «Зенит». Значит, противостояние Алекно и Брянского, который является главным тренером московского «Динамо», мы увидим еще не раз.

Первая их дуэль в сезоне осталась за Владимиром Романовичем. Константин Брянский на драфте выбрал в состав 80 процентов из своего клуба. В стартовом сете его команда выглядела более сыгранно, меньше ошибалась, уверенно действовала на блоке, великолепно подавала и заслуженно победила.

Но Алекно умеет перевернуть ход игры, что продемонстрировал в очередной раз. Своими заменами он нащупал нужную композицию на площадке и повел сборную к победе. Главным оружием в его руках стал игрок «Динамо», который почему-то не оказался в команде Брянского на этом турнире — Максим Сапожков. Он стал самым результативным в матче, набрав 18 очков.

Несмотря на это, тренера бело-голубых перформанс диагонального порадовал: «Начался турнир здорово, игра интересная. И та, и другая команда показывали хороший волейбол. Местами, конечно, были ошибки — в спорте так бывает, но мне понравилась игра. Я очень рад за Макса Сапожкова, он показал высочайший уровень. Хотелось бы видеть такой же высочайший уровень и в чемпионате. Хочу поздравить победителей! Откровенно говоря, не вижу сегодня проигравших — классный формат, все хорошо», — говорил Брянский после матча.

Волейболисты сборной Алекно. Фото ВФВ

Реванш через 21 год

На драфте женских команд Зоран Терзич признавался, что мечтает выиграть у Карполя: «Первый раз мы с Николаем Васильевичем играли друг против друга более 20 лет назад, и, мне кажется, мечта победить Карполя была у каждого главного тренера любой сборной».

Если быть точнее, то встреча Карполя и Терзича на уровне национальных команд до этого была всего одна. Она произошла на чемпионате Европы в 2003 году. Тогда сборные России и Сербии и Черногории сошлись на групповом этапе, где наши девушки оказались сильнее — 3:1. И вот спустя 21 год у сербского специалиста появился шанс взять реванш, которым он воспользовался.

Матч при всей дружественной и праздничной атмосфере вокруг получился очень напряженным. Если в мужском поединке команды показывали мощь в атаке, то в женском — игроки продемонстрировали мастерство в защите. Девушки доставали с пола мертвые мячи и стеной вставали у сетки. За четыре партии команды набрали 37 очков на блоке. В этом компоненте сильнее была сборная Терзича.

Безумно драматичным получился третий сет. В нем подопечные Карполя вроде бы организовали себе комфортное преимущество, но соперник сумел догнать. В итоге партию заканчивали на балансе. Фаворит этой концовки менялся несколько раз. Был момент, когда команды уже пошли на перерыв, но Терзич запросил видеопросмотр, на котором увидели касание блока. В конце концов сборная Карполя все-таки дожала соперника и размочила счет, но окончательно переломить ход встречи не смогла.

«Очень-очень горд, что выиграл у Карполя. Это самый лучший тренер в истории волейбола, — радовался Зоран Терзич. — Возможно, наша команда была чуть лучше в атаке и на блоке. Но команда Карполя совершила очень мало ошибок, поэтому нам было тяжело играть».

Дальше наших волейболистов ждут клубные поединки. Уже 23 августа стартует Кубок легенд среди мужских команд, а 26-го — у женских. Этот турнир — аналог прошлогоднего Кубка Столетия. В нем принимают участие по 8 сильнейших команд прошлого сезона.