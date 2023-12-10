«Кузбасс» ввел в ступор казанский «Зенит». Кемеровчане подбираются к лидерам

Итоги очередных туров мужской и женской суперлиги.

PARI Суперлига

Мужчины. 9-й тур

«Шахтер» — «Белогорье» — 0:3 (14:25, 21:25, 21:25)

«Кузбасс» — «Зенит-Казань» — 2:3 (25:23, 21:25, 25:22, 18:25, 6:15)

«Урал» — «Нова» — 1:3 (19:25, 23:25, 25:22, 23:25)

«Енисей» — «Югра-Самотлор» — 3:0 (25:17, 27:25, 25:19)

«Газпром-Югра» — «Нефтяник» — 0:3 (27:29, 22:25, 19:25)

«Динамо-ЛО» — «Зенит» СПб — 3:1 (25:23, 25:22, 19:25, 25:16)

АСК — «Динамо» М — 0:3 (16:25, 14:25, 20:25)

«Факел» — «Локомотив» — 1:3 (24:26, 25:19, 21:25, 21:25)

Женщины. 11-й тур

«Спарта» — «Уралочка-НТМК» — 0:3 (19:25, 18:25, 13:25)

«Енисей» — «Протон» — 0:3 (23:25, 22:25, 21:25)

«Заречье-Одинцово» — «Динамо» М — 0:3 (22:25, 20:25, 11:25)

«Ленинградка» — «Атом-Курск» — 3:0 (25:20, 25:14, 25:15)

«Динамо» Кр — «Динамо-Метар» — 0:3 (14:25, 16:25, 20:25)

«Минчанка» — «Локомотив» — 1:3 (15:25, 25:22, 20:25, 15:25)

«Тулица» — «Динамо-Ак Барс» — 3:1 (25:19, 22:25, 25:23, 26:24)

До Нового года еще три недели, но российский волейбол засыпал болельщиков подарками в виде классных матчей. Выходные вновь принесли много неожиданных результатов. Туры мужской и женской суперлиги можно назвать турами выездных побед, ведь большинство встреч закончилось в пользу гостей.

Ленинградское дерби

Из тех немногих команд, кому не удалось выиграть на выезде, оказался питерский «Зенит». Сейчас у клуба из Санкт-Петербурга дела в чемпионате идут не лучшим образом. Команда уступила в пяти из последних шести матчей. В минувшие выходные «Зенит» оставили без очков соседи — «Динамо» из Ленобласти.

Фаворитом встречи выглядели гости. Но «Динамо» решило удивить соперника тактической схемой. В старте тренерский штаб хозяев выпустил трех доигровщиков — Дениса Бирюкова, Тодора Скримова и Марко Ивовича. С первых розыгрышей завязалась плотная борьба, причем не только на площадке, но и на трибунах. Поддержать «Зенит» в Сосновый бор приехали более трехсот шумных футбольных болельщиков.

Поначалу гости чаще выходили вперед и выглядели сильнее, однако неизменно отдавали добытое преимущество. «Зенит» подводили собственные ошибки. Плюс из-за травмы питерцы в первом сете лишились Жени Гребенникова, что сказалось на эмоциональном состоянии команды. У хозяев же с зарядом проблем не было. Особенно хорош был Бирюков, который накануне матча отметил свое 35-летие. Доигровщик «Динамо» набрал 24 очка, став самым результативным игроком встречи.

Ступор казанского «Зенита»

Пожалуй, самый интересный сценарий в выходные был написан в Кемерове, где «Кузбасс» принимал казанский «Зенит». Хозяева ни в чем не уступали действующему чемпиону. После матча главный тренер «Зенита» Алексей Вербов даже похвалил волейболистов «Кузбасса», сказав, что их рискованная игра с небольшим количеством брака ввела казанцев в ступор.

Дважды хозяева заставляли грозного соперника отыгрываться. Но концентрации и сил на весь матч кемеровчанам не хватило. У «Кузбасса» в концовке стало проявляться больше неточностей, что позволило опытному «Зениту» переломить ход встречи. Тай-брейк прошел уже без борьбы, где полностью доминировали гости.

Тем не менее кемеровчане набирают очко в матче с топ-соперником. Сейчас они идут на четвертом месте, имея в активе шесть побед. Столько же у «Белогорья», «Енисея» и «Факела», но «Кузбасс» опережает их как раз по очкам. Лидерами чемпионата являются «Локомотив» и московское «Динамо». «Зенит-Казань» расположился на третьей строчке.

Сюрприз от «Тулицы»

В женском чемпионате тоже хватает неожиданностей. В 11-м туре сюрприз преподнесли волейболистки «Тулицы», которые принимали на своей площадке «Динамо-Ак Барс». В нынешнем сезоне клуб из Тульской области демонстрирует отличный волейбол, но команде часто не хватает стабильности.

В матче с «Динамо» хозяйки тоже чуть было не отдали игру в руки соперницам. Хозяйки серьезно трудились в защите, доставали сложнейшие мячи, работали на блоке. В общем, было сделано все и даже больше, чтобы уверенно забрать три очка у сильных казанских девушек. Однако в четвертом сете, имея три матчбола, «Тулица» дрогнула. Ряд ошибок в атаке позволил «Динамо» сравнять. Только при счете 24:24 хозяйки смогли выдохнуть и выжать победу из этого матча.

Пока конкурентки теряют очки, московское «Динамо» продолжает свою победную серию. У команды Константина Ушакова 11 выигранных матчей из 11. Похоже, бело-голубые встретят Новый год на первой строчке.