Легендарная победа! Московское «Динамо» продолжает собирать трофеи

На этот раз бело-голубые стали первыми в истории обладателями Кубка легенд отечественного волейбола.

Минувшее лето в стане мужского волейбольного клуба «Динамо» получилось во всех смыслах насыщенным. Если год назад состав бело-голубых не претерпел никаких изменений, то на этот раз клуб провел четкое усиление на определенных позициях, что добавило тренерскому штабу во главе с Константином Брянским как вариативности, так и глубины состава.

Новобранцами команды стали блокирующий Фаннур Каюмов, связующий Алексей Кураш и доигровщик Владислав Полочанин. Ну а безусловно главным подписанием межсезонья стал диагональный Максим Сапожков. Самый высокий игрок российского (а возможно, и мирового) волейбола провел последние два сезона в итальянских «Вероне» и «Модене». Теперь же 220-сантиметровому гиганту предстоит подтверждать свой уровень в стане бело-голубых.

— Мы давно наблюдали за всеми нашими новобранцами и считаем, что эти игроки принесут «Динамо» большую пользу, — говорит спортивный директор бело-голубых Сергей Заиченко. — Алексей Кураш опытный и мастеровитый связующий, умеющий вести быструю игру. Его появление в команде добавило конкурентности в тренировочный процесс, а по ходу сезона у тренерского штаба будет возможность предоставить отдых нашему капитану Павлу Панкову. Фаннур Каюмов — мобильный центральный блокирующий с острой подачей. Владислав Полочанин — один из самых талантливых белорусских игроков своего поколения, это перспективное подписание для нас. Ну а от Максима Сапожкова мы ждем плодотворной работы, прогресса и рассчитываем на него как на лидера команды.

Центральным этапом предсезонной подготовки «Динамо», как и все последние сезоны, стал сбор в Турции, после которого большая группа игроков и главный тренер команды отправились в расположение национальной сборной (Брянский является главным тренером сборной России — Прим. А.К.).

Если говорить о Сапожкове, то он успешно презентовал себя отечественной публике на Кубке Первого канала. В Матче звезд российского волейбола игрок настрелял 18 очков за три сета и принес своей команде победу, однако этот матч был лишь преддверием сезона.

Целенаправленная погоня за трофеем

Официальным началом сезона стал предварительный этап Кубка легенд, за который предстояло бороться восьми лучшим командам минувшего чемпионата Суперлиги. Важность турнира стала понятна по накалу первых же матчей. Ни для одной из команд предварительный этап не стал простым испытанием.

— Классно, что в отсутствие международных турниров Всероссийская федерация волейбола организует соревнования, в которых у нас есть возможность провести дополнительные матчи против сильнейших российских команд. Важность таких турниров очевидна. И на прошлогоднем Кубке Столетия, и на нынешнем Кубке легенд команды сразу включались в целенаправленную погоню за трофеем, — отметил Константин Брянский.

Динамовцы боролись за выход в «Финал четырех» в группе Б, где их соперниками были петербургский «Зенит», белгородское «Белогорье» и красноярский «Енисей».

Два тура по три матча с разницей менее чем в неделю — серьезная нагрузка для любой команды, но динамовцы справились с этим вызовом. Бело-голубые на дистанции оказались стабильнее всех соперников, одержали пять побед в шести встречах и заслуженно стали первыми в своем квартете, с каждой игрой показывая все более качественный волейбол. Второе место в группе Б заняло «Белогорье», а вот в параллельной четверке произошла сенсация. Казанский «Зенит» ожидаемо оказался первым, второе же место, дважды победив новосибирский «Локомотив», занял кемеровский «Кузбасс». Именно с этим соперником динамовцам и предстояло оспаривать выход в финал.

Константин Брянский. Фото ВК «Динамо»

Досконально разобрали соперника

«Финал четырех» Кубка легенд проходил на домашней арене бело-голубых на улице Василисы Кожиной. Полуфиналы завершились весьма буднично. «Зенит-Казань» не без проблем, но все же весьма уверенно победил «Белогорье», а «Динамо» буквально снесло с площадки «Кузбасс». За три партии команда Брянского сделала 11 эйсов, да и в целом постоянно оказывала на соперника давление, отодвигая от сетки и не давая возможности атаковать из удобных положений. Было очевидно, что подача станет весомым фактором и в финале, к тому же в обеих командах собрано немало мастеров. Однако не следует сводить успех лишь к одному элементу.

— Мы досконально разобрали тактику соперника, — сказал уже после встречи Константин Брянский. — Знали сильные и слабые стороны, возможные ходы «Зенита» в самых разных ситуациях.

Финальный матч держал в напряжении с самого начала. С первого же розыгрыша бросается в глаза настрой бело-голубых. Игроки максимально заряжены на борьбу, бьются за каждый мяч, играют в агрессивный волейбол.

В начале первого сета Сапожков несколько раз не добивает до пола, однако бремя лидерства в атаке берет на себя доигровщик Антон Семышев. 23-летний диагональный включается уже во второй половине стартовой партии и приносит команде сетболы, а точку динамовцы ставят блоком на диагональном соперника Кирилле Клеце (27:25).

Москвичи смотрятся увереннее и во втором сете, однако один провальный отрезок в концовке меняет картину в пользу казанцев, которые забирают партию со счетом 25:22.

А вот третий сет становится для гостей настоящим кошмаром. После встречи журналисты и аналитики копались в архивах, чтобы вспомнить, когда «Зенит» терпел столь крупное поражение. Уже на старте партии динамовцы делают внушительный рывок на сериях подач блокирующего Максима Белогорцева и Семышева — 9:2. Бело-голубые сбивают с соперника его знаменитый кураж и сами доминируют на площадке — 25:13.

Тренерский штаб «Зенита» идет на нестандартный ход и в четвертой партии выпускает на позицию диагонального номинального доигровщика Михаила Лабинского. Столь смелый, но в то же время и отчаянный ход не становится сюрпризом для Брянского и команды. Кульминацией же матча оказывается концовка сета. Казанцы выигрывают два эмоциональных розыгрыша. Сначала доигровщик Сэм Деру чехлит Сапожкова, а затем связующий Майка Кристенсон выигрывает очко эффектной скидкой. 23:21 в пользу «Зенита» — кажется, что тай-брейка не избежать. Однако и у «Динамо» находится свой герой. Доигровщик Денис Богдан разноплановыми атаками отыгрывает отставание, а затем свою пушку расчехляет связующий Павел Панков. При счете 25:25 капитан бело-голубых выдает две мощнейшие подачи. Прием соперника не может организовать качественную доводку, а доигровщик казанцев Дмитрий Волков дважды отправляет мяч в аут поверх динамовского блока. 27:25 и 3:1 — «Динамо» забирает очередной трофей.

Фото ВК «Динамо»

Золотая эпоха продолжается

Самым ценным волейболистом финала был признан Богдан, одинаково успешно сыгравший и в атаке, и в приеме, а Сапожков с 23 очками оказался самым результативным игроком матча. Для новобранца «Динамо» этот трофей стал первым во взрослой карьере.

— Это большой стимул для дальнейшего развития вместе с «Динамо», — сказал после матча Сапожков. — Подача стала серьезным фактором нашего успеха. Оба дня «Финала четырех» мы выдерживали этот элемент. Мы разбирали противника, пытались создать для него сложные условия в атаке, а для себя, в свою очередь, облегчить работу на блоке.

Год назад «Динамо» стало обладателем уникального Кубка Столетия, а теперь выиграло первый в истории Кубок легенд отечественного волейбола.

Фото ВК «Динамо»

— В очередной раз приятно напоминать, что золотая эпоха нашей команды продолжается, — говорит генеральный директор «Динамо» Николай Ступаков. — Это наш восьмой трофей за последние четыре года, а сколько раз за это время мы добирались до финалов различных турниров — уже сложно сосчитать. Мы плотно закрепились в топе отечественного волейбола, а главное — мы видим четкую и конкретную перспективу развития клуба. Отлично работает тренерский штаб во главе с Константином Брянским, команду пополняют новые волейболисты с большим потенциалом, а наши многолетние лидеры Павел Панков, Денис Богдан, Антон Семышев, Илья Власов находятся в расцвете своих сил. Хотел бы от всей души поздравить с очередной блестящей победой президента клуба Михаила Васильевича Шекина, многочисленных партнеров «Динамо» и, конечно, наших болельщиков. Победа на родной арене — всегда приятна вдвойне.

Сезон в российском волейболе только набирает обороты, и уже в следующие выходные мы вновь увидим противостояние Москвы и Казани. Теперь уже в рамках чемпионата Суперлиги.