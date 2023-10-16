В титульном матче бело-голубые снова обыграли калининградский «Локомотив».

Суперкубок России

Женщины

«Динамо» Москва — «Локомотив» Калининград — 3:0 (25:11, 25:14, 25:22)

Предполагается, что в матче за Суперкубок между собой бьются победители чемпионата и Кубка России прошлого сезона. Однако обладателями обоих трофеев у женщин на этот раз оказалось московское «Динамо», которое в двух финалах было сильнее калининградского «Локомотива». Новая встреча за титул двух команд принесла тот же итог — победу столичного клуба.

Трофейная серия

Год назад в матче за Суперкубок схлестнулись «Динамо-Ак Барс» и «Локомотив». Встреча завершилась разгромной победой казанского клуба. Это был последний раз, когда трофей в женских элитных соревнованиях забирало не «Динамо» из Москвы. Дальше столичные волейболистки выдали мощную серию. Она началась с победы в Кубке России в декабре 2022 года, затем бело-голубые выиграли чемпионат страны, а на старте этого сезона завоевали Кубок Столетия.

Нынешней осенью «Динамо» уже успело сразиться с «Локомотивом». Эта игра была как раз в рамках Кубка Столетия. Соперницы сошлись в полуфинале, где москвички уверенно забрали свое в трех сетах. Для калининградок «Финал четырех» вообще не задался, и в матче за третье место они уступили «Динамо-Ак Барсу». Зато в первых турах чемпионата страны «Локо» проблем не испытал: сухие победы над «Уралочкой» и «Атомом», которые должны были вдохнуть в волейболисток уверенность перед новой встречей с чемпионом.

Правда, и москвички очков на старте не потеряли: сверхуверенная игра с «Атомом» и гостевой успех в матче против неуступчивого «Протона». «Динамо» считалось явным фаворитом противостояния с «Локомотивом», тем более встреча проходила на его площадке.

Динамовский блок

Составы команд на матч за Суперкубок по сравнению с сентябрьской встречей «Динамо» и «Локо» изменились. В клубы приехали легионеры. В нынешнее межсезонье калининградский клуб серьезно усилился, подписав контракт со звездой мирового волейбола Эбрар Каракурт. Главный тренер «Локомотива» Константин Сиденко не стал держать столь грозное оружие на скамейке, выпустив диагональную сборной Турции с первых минут.

Однако матч показал, что Каракурт еще требуется время для адаптации. В начале игры у турчанки вообще мало что получалось — многие ее атаки летели либо в аут, либо в сетку. Плюс, как всегда, отлично работал динамовский блок, где особенно трудилась Виктория Пушина, перешедшая в межсезонье из саратовского «Протона». В первом сете бело-голубые за счет непробиваемой защиты и вариативности в атаке снесли соперника — 25:11. При этом семь очков за партию были добыты на блоке, из которых четыре — на счету Пушиной. Это очень высокий показатель.

Во втором сете картина игры не изменилась. Разве что у «Локо» чуть наладилась игра в атаке и стало меньше ошибок. Но командного взаимопонимания, особенно на фоне слаженного «Динамо», калининградкам явно не хватало. Свой второй тайм-аут в партии Константину Сиденко пришлось использовать уже при счете 13:4 в пользу хозяек. За отведенное время наставник попытался встряхнуть своих подопечных: «Ничего хуже уже быть не может. Спокойно выдохните. Вы на тренировках кайфуете. Здесь надо точно так же».

Однако расклад оставался прежним. «Динамо» продолжало держать свой уровень и уверенно идти к победе. Второй сет пролетел быстро. Казалось, что и в третьем команды не задержатся на площадке, ведь на старте хозяйки сразу повели со счетом 5:0. Но все же у «Локо» нашелся свой герой — Татьяна Толок. Именно за счет ее атаки и подачи удалось сократить отставание и вернуть команду из безнадеги. Кураж стали ловить и другие игрока калининградского клуба.

«Динамо» в нужный момент собралось, снова включило блок и убежало в отрыв. Думалось, что его гостьи уже точно не отыграют — 19:12. Однако Толок своими удачными действиями опять принесла партии интригу. Концовка сета ожидалась жаркой — 22:22. Но в решающий отрезок хозяева были надежнее, не позволив соперницам добраться до сетболов, — 25:22 и новый трофей в руках московских волейболисток. Остановить победную поступь «Динамо» соперницам будет очень сложно.