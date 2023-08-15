«Лучшим необходимо тренироваться среди лучших». Мужская команда собралась в Новогорске

Интервью с главным тренером сборной Константином Брянским.

В Новогорске стартовал сбор мужской национальной команды. Главный тренер сборной России Константин Брянский вызвал на него 18 игроков.

Связующие: Павел Панков, Дмитрий Ковалев, Роман Порошин.

Либеро: Илья Федоров, Евгений Баранов.

Диагональные: Виктор Полетаев, Максим Сапожков, Роман Шкулявичус.

Блокирующие: Дмитрий Лызик, Георгий Заболотников, Ильяс Кураев, Иван Яковлев, Илья Власов.

Доигровщики: Антон Семышев, Дмитрий Волков, Ярослав Подлесных, Денис Богдан, Павел Тетюхин.

О том, какие задачи стоят перед командой на этом сборе, Брянский рассказал в интервью «СЭ».

Приехали заряженные и нацеленные

— Как прошли первые тренировки?

— Мы пока только собрались. Еще не было тренировок. Не сомневаюсь, что все пройдет хорошо. Ребята приехали в расположение сборной нацеленные, заряженные.

— В вашей команде много опытных игроков. У главного тренера женской сборной России Зорана Терзича был другой подход — проверить молодежь. На что ориентировались вы при выборе состава?

— Если сравнивать с женской командой, то у Терзича не было сборов в мае, где можно было посмотреть молодежь. Мы в мае на двухнедельном сборе всех отсмотрели. Сейчас же наиболее интересные игроки, которые могут подходить сборной, были приглашены к основным ребятам.

— Кто из российских игроков, на ваш взгляд, добился большего прогресса в прошлом сезоне?

— Если брать из новых, то Заболотников в Белгороде показал хороший рост. Мы также смотрели, как Сапожков играл в Италии. Он неплохо проявил себя на сборе в мае. Потенциал у парня весьма большой.

Фото ВФВ

— Какие задачи на этот сбор?

— Во-первых, посмотреть, как интегрируются в команду молодые игроки — Сапожков, Заболотников. Во-вторых, собраться вместе. По-прежнему идея состоит в том, что в сборную попадают лучшие игроки, проявившие себя в сезоне. Лучшим необходимо тренироваться среди лучших. Конкуренция пойдет только в плюс. Основная цель сбора — быть готовым в любой момент к тому, чтобы включиться в борьбу за медали на международной арене, если нам предоставят такую возможность.

— Существуют споры в командных игровых видах спорта по поводу того, нужно ли национальным командам проводить сборы, когда нет международных турниров. Как вы считаете?

— Надо понимать, что в каждом виде спорта должна быть вершина всего мастерства. Всегда этой вершиной являлась сборная. Не готов поддержать людей, которые говорят, что сборная сейчас не нужна. Не надо забывать, что существует не только профессиональный спорт, но и любительский, юношеский, молодежный. Это все как основа пирамиды. Но если нет верха у этой пирамиды, цели, то стоит ли там развиваться внизу? Это все может сильно ударить по виду спорта в целом. Это и мотивация, и стремление игроков, чтобы стать лучше.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Турниры без России — обрезанные

— Сбор завершится матчами со сборной Белоруссии. Как оцените соперника? Какие задачи стоят на эти матчи?

— Там будет интересный формат второй игры — ретроматч по старым волейбольным правилам. Это уже сам по себе вызов. В тренировочном процессе мы этот формат попробуем. Как оценивать соперника? В данной ситуации все акценты смещены в сторону нашей сборной. Надо понимать, что после этого ребята разъезжаются в свои клубы. Впереди сезон, полный всевозможных вызовов, таких как Кубок столетия, Кубок России, чемпионат России. Достаточно много стартов, которые хотелось бы клубам разыграть. Поэтому нужно подготовить к этому ребят. Думаю, что сбор хорошо повлияет на качество волейбола и на чемпионат в целом. Потому что болельщики ожидают зрелищных матчей и хорошую конкуренцию на площадке.

— В конце августа стартует чемпионат Европы. Будете ли вы с командой смотреть? Нужно ли вообще следить за ним?

— Безусловно, нужно смотреть, как живет волейбол за пределами нашего чемпионата. Это будет для нас полезный опыт.

— Будете командой собираться за просмотром?

— Нет. Мы работаем по своему плану. Вы же понимаете, что просмотр занимает время. Но тренерский штаб будет отсматривать все матчи, особенно ключевые между сильными соперниками.

— Что для вас чемпионат Европы без сборной России?

— На самом деле это обрезанные турниры. Любые турниры без нашей команды, которая способна претендовать на медали и является одной из сильнейших, по большому счету сложно рассматривать как полноценные. Надо это прекрасно понимать. Как показывает практика, внедрение всего одной сильной команды может полностью поменять расклады.

— Насколько на нашей команде сказывается отсутствие международных турниров? Не пропал ли блеск в глазах ребят?

— На данном этапе не пропал. Может, прошло недостаточно времени. Надеюсь, что не пропадет. Естественно, все хотят померяться силами с командами из других стран. Но на чемпионате России это не отразилось. Отразится ли на чемпионате в новом сезоне? Не думаю. Надо понимать, что ребята с огромной инициативой играют и в клубах. Многие по своей сути лидеры. Очень надеюсь, что эта мотивация не угаснет и не пропадет.