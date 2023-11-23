«Факел» не удержал лидерство. Казанский «Зенит» нанес ямальцам первое поражение

Обзор очередных туров мужской и женской суперлиги.

В середине недели было много классного волейбола. Состоялись очередные матчи мужской и женской суперлиги. Тур запомнится не только захватывающими поединками, но и примечательными для этого сезона ситуациями.

Мастер-класс чемпиона

PARI Суперлига

Мужчины. 7-й тур

«Зенит» СПб — «Шахтер» — 3:2 (21:25, 25:19, 16:25, 25:21, 15:12)

«Локомотив» — «Белогорье» — 3:1 (23:25, 25:20, 25:15, 25:23)

«Зенит-Казань» — «Факел» — 3:0 (25:16, 25:19, 25:19)

АСК — «Нова» — 0:3 (19:25, 23:25, 21:25)

«Урал» — «Нефтяник» — 3:1 (25:22, 22:25, 25:18, 25:21)

«Енисей» — «Газпром-Югра» — 3:0 (25:20, 25:21, 25:21)

«Динамо-ЛО» — «Динамо» М — 1:3 (30:28, 20:25, 21:25, 20:25)

«Кузбасс» — «Югра-Самотлор» — 3:0 (25:16, 25:23, 25:20)

В мужском чемпионате практически одновременно произошло два события. Во-первых, в суперлиге не осталось команд без побед: свою серию поражений закрыла «Нова», которая на выезде была сильнее АСК. Во-вторых, в чемпионате больше нет клубов без поражений: впервые без очков оказался «Факел».

Лидерство клуба из Нового Уренгоя связывали с более простым календарем. Но в 7-м туре ямальцы отправились в гости к действующему чемпиону казанскому «Зениту» и не выдержали такой проверки. Главным оружием Алексея Вербова стал диагональный Кирилл Клец, которому наставник доверил место в старте. Клец был хорош во всех компонентах, став самым результативным игроком. Он реализовал 81 процент атак (13 из 16), а также сделал 3 эйса и 2 блока.

«Факел» упускает первую строчку, а дальше у ямальцев соперники в чемпионате не проще — московское «Динамо», «Локомотив» и питерский «Зенит».

Фото ВК «Локомотив»

Лидерство «Локо» и «Динамо»

Уникальная статистика была у «Локомотива»: все шесть предыдущих матчей они закончили в трех сетах. В активе у новосибирцев было пять побед при одном сухом поражении от московского «Динамо» на выезде. Но дома забрать у «Локо» хотя бы сет не удавалось никому, даже действующему чемпиону.

Однако в седьмом туре это получилось сделать у «Белогорья». Подопечные Александра Волкова выцарапали в Новосибирске концовку первой партии. Гости хорошо проявили себя на блоке, а также в нужный момент уверенно завершал комбинации Аль Хачдиди. Однако дальше «Локо» все-таки забрал свое. Хозяева стали допускать меньше ошибок и эффективнее атаковать. Особенно старался доигровщик Мартин Атанасов. В результате новосибирцы переломили ход встречи и добились победы.

«Локо» лидирует в чемпионате вместе с московским «Динамо», которое в минувшем туре на выезде было сильнее одноименного клуба из Ленобласти. У двух клубов по 18 очков. Из других результатов стоит отметить домашний матч питерского «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга прервал серию из трех поражений, но потерял очки в игре с дебютантом суперлиги «Шахтером». Новичку не хватило опыта на тай-брейке, но белорусская команда отлично проявляет себя на старте чемпионата.

Два дерби «Динамо»

PARI Суперлига

Женщины. 8-й тур

«Динамо» М — «Динамо» Кр — 3:2 (23:25, 25:16, 25:19, 21:25, 15:12)

«Локомотив» — «Тулица» — 3:0 (25:22, 25:16, 25:17)

«Протон» — «Ленинградка» — 3:0 (25:21, 25:18, 25:21)

«Уралочка-НТМК» — «Енисей» — 1:3 (20:25, 20:25, 25:22, 22:25)

«Динамо-Метар» — «Динамо-Ак Барс» — 2:3 (21:25, 17:25, 25:21, 26:24, 9:15)

«Спарта» — «Минчанка» — 3:0 (25:21, 25:20, 25:21)

«Атом-Курск» — «Заречье-Одинцово» — 2:3 (25:23, 27:25, 18:25, 14:25, 10:15)

В женской суперлиге произошли похожие события. Да, в чемпионате еще остается одна команда без побед и одна без поражений. Однако в 8-м туре свои первые очки набрал дебютант «Атом-Курск», который, ведя 2:0 в матче с «Заречьем», упустил победу на тай-брейке. А лидер и действующий чемпион московское «Динамо», напротив, потеряло балл, чего в предыдущих семи матчах с клубом не случалось.

Минувший тур ознаменовался сразу двумя динамовскими дерби. Оба матча получились зрелищными и напряженными с развязкой в пятом сете. Динамовки из Краснодара своей атакой смогли найти противоядие против самого мощного компонента московского клуба — блока, затянув чемпиона на тай-брейк. Однако у подопечных Константина Ушакова нервы в решающей партии оказались крепче. Тяжело пришлось казанскому «Динамо» в выездной игре против одноименного клуба из Челябинска. На тай-брейке хозяек подвели собственные ошибки.