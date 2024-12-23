Казанские клубы встретят Новый год на первом месте Суперлиги. Волейбольные реалии

Обзор матчей очередного тура чемпионата России.

P ARI C уперлига. Мужчины. 18-й тур

«Динамо» М — «Локомотив» — 3:1 (25:16, 26:28, 25:20, 26:24)

АСК — «Динамо-Урал» — 3:2 (26:24, 20:25, 27:25, 23:25, 19:17)

«Зенит» СПб — «Динамо-ЛО» — 3:0 (25:22, 25:19, 25:21)

МГТУ — «Оренбуржье» — 3:2 (18:25, 25:23, 23:25, 25:19, 15:8)

«Зенит-Казань» — «Кузбасс» — 3:0 (25:14, 25:15, 25:23)

«Газпром-Югра» — «Факел Ямал» — 0:3 (22:25, 23:25, 15:25)

«Нова» — «Енисей» — 2:3 (25:20, 25:20, 16:25, 20:25, 6:15)

PARI C уперлига. Женщины. 16-й тур

«Динамо-Ак Барс» — «Ленинградка» — перенесен

«Локомотив» — «Заречье-Одинцово» — 2:3 (24:26, 25:20, 19:25, 25:22, 12:15)

«Уралочка-НТМК» — «Минчанка» — 3:1 (25:14, 22:25, 25:21, 25:13)

«Динамо» М — «Динамо» Кр — 3:0 (25:15, 25:17, 25:18)

Подходит к концу 2024 год, и все четче вырисовывается турнирная таблица волейбольной суперлиги текущего сезона. Несмотря на то, что до 1 января пройдут еще несколько матчей, уже сейчас понятно, кто встретит Новый год в лидерах.

Перестановки в топе

В центральном матче 18-го тура у мужчин московское «Динамо» принимало «Локомотив». Новосибирцы перед этой встречей имели на одну победу больше, но бело-голубые в случае победы без тай-брейка обгоняли соперника по очкам. Хозяева сразу взялись за дело и полностью доминировали в первом сете. Неудержим был в атаке Цветан Соколов, который забил несколько важных и сложных мячей. В результате стартовую партию «Динамо» взяло с разгромным счетом — 25:16.

Однако во втором сете главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов оживил игру своей команды заменами, а москвичи стали больше ошибаться. Новосибирцы ушли вперед на пять очков, но это преимущество не удержали. Партию заканчивали на балансе, где надежнее сыграли гости. В начале третьего сета уже бело-голубые убежали в отрыв и, в отличие от «Локомотива» в предыдущей партии, догнать себя не дали, обойдясь без нервной концовки.

Четвертый сет стал последним. В нем команды играли на равных, но, добравшись до баланса, все решили подачи Павла Панкова. Сначала капитан «Динамо» сделал эйс, добыв сетбол, а после победный удар нанес Денис Богдан.

«Локомотив» — искушенный соперник, много рискует на подаче. Они знают, как против нас играть, — объяснял после матча главный тренер «Динамо» Константин Брянский. — Мы, в первую очередь, выдержали прием. Да, были сбои, но и подача была очень сильная. Там есть ребята, которые умеют подавать. Но мы выдержали, а что точно выиграли, так это блок-защиту, и это не может не радовать».

Теперь у трех команд в чемпионате по 13 побед: «Белогорья», столичного «Динамо» и «Локомотива». Белгородцы и москвичи заработали равное количество очков, но подопечные Александра Волкова провели на одну встречу меньше и имеют лучшую разницу партий. Поэтому именно «Белогорье» сейчас занимает вторую строчку в турнирной таблице.

Уверенным лидером идет казанский «Зенит». В минувшие выходные действующий чемпион спокойно разобрался на своей площадке с «Кузбассом». Таким образом, «Зенит» оторвался от ближайших преследователей на три выигранных матча. Правда, чтобы встретить главный зимний праздник в хорошем настроении, этого недостаточно. 28 декабря казанцам нужно защищать прошлогодний титул в финале Кубка России против московского «Динамо».

«Локомотив» проиграл «Заречье-Одинцово» (2:3). Фото ЖВК «Локомотив»

Осечка «Локомотива»

Главным матчем выходных у женщин должна была стать встреча «Динамо-Ак Барса» и «Ленинградки». Однако в связи с массированной атакой БПЛА на жилые массивы Казани в Республике Татарстан все массовые мероприятия в регионе были отменены. Противостояние двух клубов мы еще в этом году увидим, ведь 29 декабря «Динамо-Ак Барс» и «Ленинградка» поспорят за кубок страны. Первая позиция в регулярном чемпионате женского клуба из Казани еще более прочная, чем у мужского. За 15 матчей подопечные Зорана Терзича не проиграли ни одного матча, отдав соперницам всего три партии.

Вторую строчку держит «Локомотив», но в 16-м туре он еще отдалился от лидера. На своей площадке калининградки уступили «Заречью», которое в нынешнем сезоне выглядит крепким претендентом на медали. Команды дошли до тай-брейка, где в нужный момент сработал одинцовский блок.