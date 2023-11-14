Важная победа на выезде. «Уралочка» прерывает затянувшуюся серию поражений

Итоги 7-го тура женской суперлиги.

PA RI Суперлига. Женщины. 7-й тур

«Тулица» — «Динамо» М — 0:3 (25:27, 16:25, 20:25)

«Енисей» — «Спарта» — 3:0 (25:22, 25:18, 25:18)

«Динамо-Метар» — «Атом-Курск» — 3:0 (25:14, 25:9, 25:21)

«Минчанка» — «Заречье-Одинцово» — 3:2 (18:25, 25:23, 17:25, 25:22, 15:9)

«Динамо» Кр — «Уралочка-НТМК» — 0:3 (20:25, 17:25, 20:25)

«Динамо-Ак Барс» — «Протон» — 3:0 (25:23, 26:24, 25:15)

«Ленинградка» — «Локомотив» — 3:2 (23:25, 16:25, 25:20, 25:21, 15:9)

Розыгрыш чемпионата России находится на стартовом этапе. Состав участников плей-офф только-только начинает формироваться. В этот период более высока вероятность неожиданных результатов. В седьмом туре женской суперлиги один из таких сюрпризов преподнесла «Уралочка», которая одержала в Краснодаре выездную победу над местным «Динамо».

Прерванная серия «Уралочки»

К седьмому туру чемпионата «Уралочка» подошла вообще без очков в своем активе. Шесть матчей — шесть поражений, в которых не удавалось взять больше одного сета. С другой стороны, соперники у клуба из Свердловской области были на старте серьезные: «Локомотив», «Динамо-Ак Барс», «Ленинградка».

Но фаворитом в Краснодаре «Уралочка» явно не была. Вместе с командой на выезд отправился Николай Карполь, который заряжал своих подопечных на победу. Боевой настрой гостей чувствовался с первых розыгрышей. «Динамо», которое имеет слаженную игру в защите, не могло справиться с настойчивыми атаками «Уралочки». Неудержимыми в этот вечер были Ольга Ваганова и Елизавета Павлова. 17-летняя Павлова вообще стала самой результативной в этом матче. Она набрала 16 очков, из которых 12 в атаке. Уральские волейболистки играли на кураже, с желанием и заслуженно победили, не допустив нервных концовок ни в одной из партии.

Таким образом, только одной команде пока не удается набрать очков — сложно приходится новичку суперлиги клубу «Атом-Курск». В седьмом туре дебютант уступил в гостях «Динамо-Метару».

Фото ЖВК «Динамо» Москва

Лидерство «Динамо»

Первое место в турнирной таблице заняло и спокойно удерживает московское «Динамо». Бело-голубые в нынешнем розыгрыше суперлиги не потеряли ни одного очка.

Однако соперник в седьмом туре у столичного клуба был непростой — «Тулица» в гостях. Именно эта команда нанесла «Динамо» последнее на сегодняшний день поражение: тульские волейболистки вырвали победу на тай-брейке в первом матче четвертьфинала Кубка России. Да, по итогам двух встреч в следующую стадию прошли москвички, но просто в этом противостоянии чемпиону точно не было.

Вот и в этот раз «Тулица» продемонстрировала против «Динамо» качественный и самоотверженный волейбол. Первый сет команды заканчивали на балансе. Однако после гости стали увереннее забирать свое. Сейчас ни один клуб не может справиться с динамовским блоком. В этом компоненте подопечные Константина Ушакова точно являются лучшими в чемпионате. Превосходство бело-голубых на блоке было подавляющим: 20 против 4 у Тулы.

Фото ЖВК «Ленинградка»

Камбэк «Ленинградки»

Закрывал программу тура центральный матч: недавний лидер суперлиги «Ленинградка» принимала серебряного призера предыдущего розыгрыша «Локомотив». Команда из Санкт-Петербурга хорошо начала сезон и не теряла очков до прошлой недели, пока не встретилась с динамовками из Москвы. У калининградок же старт сезона не получился гладким, к тому же у «Локо» из-за травмы выбыла одна из главных звезд клуба — Татьяна Толок. Но бремя лидера в атаке потихоньку начинает брать на себя Эбрар Каракурт, которая быстро освоилась в российском чемпионате.

На протяжении всего матча «Ленинградка» и «Локомотив» демонстрировали равную игру практически по всем показателям. Однако в начале гости лучше использовали свои моменты. Первый сет «Ленинградка» неожиданно отдала, ведя в счете 20:15, а во втором команду из Санкт-Петербурга накрыли ошибки.