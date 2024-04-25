Волейболистки «Динамо-Ак Барса» продолжают борьбу за золото. Они отыграли три матчбола

«Локомотив» упустил в Калининграде прекрасный шанс на чемпионство.

Волейбол. PARI Суперлига.

Женщины. Финал. 3-й матч

«Локомотив» (Калининградская область) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 3:0 (25:23, 25:15, 25:23)

4-й матч

«Локомотив» — «Динамо-Ак Барс» — 2:3 (25:15, 26:24, 19:25, 19:25, 17:19)

Счет в серии: 2-2

Матчи за бронзу. 3-й матч

«Ленинградка» — «Динамо» (Москва) — 2:3 (25:23, 25:20, 13:25, 23:25, 9:15).

Счет в серии: 1-2

Мужчины. Финал. 1-й матч

«Зенит-Казань» — «Динамо» (Москва) — 3:0 (25:22, 25:17, 25:17).

Счет в серии: 1-0

Матчи за бронзу. 1-й матч

«Белогорье» (Белгород) — «Факел» (Новый Уренгой) - 3:0 (25:18, 25:23, 25:22)

2-й матч

«Белогорье» — «Факел» — 3:2 (16:25, 25:20, 25:17, 23:25, 15:10)

Счет в серии: 2-0

«Динамо-Ак Барс» из Казани в финале чемпионата России по волейболу среди женских команд проявило характер, отыграло в четвертом матче три матчбола и сумело вернуть серию против «Локомотива» из Калининградской области обратно в столицу Татарстана. Пятый, решающий матч состоится 29 апреля. У мужчин битва за золото только-только началась — первая игра осталась за «Зенитом-Казанью».

Триллер в Калининграде

В четвертьфинале «Локо» с огромным трудом — 15:13 в пятой партии решающего матча — обыграл саратовский «Протон». В полуфинале выбил в пяти матчах московское «Динамо», а в финале против «Динамо-Ак Барса» начал с обидного поражения в стартовом матче в Казани. Однако даже эта неудача не сбила «Локомотив» и его лидера турчанку Эбрар Каракурт с настроя. Во второй гостевой встрече они сравняли счет в серии, а в третьем матче в Калининграде выиграли в трех партиях. Пусть в первом и третьем сетах счет был 23:23, но Татьяна Толок и Каракурт, что называется, сделали разницу в самой концовке.

До третьего в истории золота оставалось добыть одну победу на своей площадке. В стартовой партии четвертого матча хозяйки паркета буквально разгромили «Динамо-Ак Барс». Выигрыш второй партии дался куда сложнее, но и здесь команда из Калининградской области взяла верх. Вот только дальше включились соперницы, у которых явно были свои виды на чемпионство. «Динамо-Ак Барс» в последний раз выигрывало суперлигу в сезоне-2019/20 и явно не собиралось сдаваться.

К тому же лидеры «Локомотива» подустали и атаковали с меньшей результативностью, а подопечные Зорана Терзича, напротив, поймали кураж. Так что ситуация на площадке поменялась почти полностью. Гостьи уверенно взяли третью и четвертую партии, а в пятой преимущество переходило от одних к другим. У «Локо» было три матчбола, на одном судьи даже долго смотрели челлендж, но все же «Динамо-Ак Барс» спаслось. И в итоге после ошибки Каракурт сохранило шансы на победу в чемпионате.

«Зенит-Казань» — «Динамо» (Москва). Фото ВК «Зенит-Казань»

«Зенит-Казань» подтверждает статус фаворита

У мужчин год назад «Зенит-Казань» и московское «Динамо» также встречались в финальной серии плей-офф чемпионата страны. Тогда команда Алексея Вербова выиграла во всех трех матчах, однако с каждой игрой уровень сопротивления со стороны динамовцев возрастал. Сперва москвичи уступили всухую, затем взяли один сет, а в третьей даже вели 2:0, уступив в напряженной концовке на тай-брейке.

Конечно, будет интересно, если «Динамо» в нынешнем сезоне окажет казанцам еще более ожесточенное сопротивление, однако стартовый финальный матч суперлиги-2023/24 интригой особо не порадовал. «Зенит-Казань» на своей площадке испытывал определенные трудности только в первом сете, который в концовке опытные Максим Михайлов с Дмитрием Волковым довели до победы.

Сценарий второй и третьей партий получился схожим — в начале гости вырывались вперед (7:6 и 8:7 соответственно), после чего в середине сетов пропускали мощные рывки казанцев, которые выглядели заметно лучше во многих элементах, особенно на блоке. Вербов не стал почивать на лаврах: «Динамовцы нехарактерно для себя допустило всего девять ошибок на подаче. В атаке у них не самый лучший матч был. Но стоит отметить наших ребят, которые не дали им вольготно чувствовать себя на сетке. Хорошее начало для нас, но это только начало. Думаю, мы увидим очень интересные матчи». Второй матч финальной серии состоится в столице Татарстана уже 26 апреля.