«Кузбасс» — короли драмы. Кемеровчане снова доигрались до тай-брейка

Обзор 12-го тура мужской суперлиги.

PARI Суперлига. Мужчины. 12-й тур

«Локомотив» — «Урал» — 3:0 (25:22, 25:19, 25:20)

«Динамо-ЛО» — «Факел» — 3:0 (25:22, 25:19, 25:20)

«Нова» — «Нефтяник» — 3:2 (24:26, 25:22, 26:24, 18:25, 16:14)

«Белогорье» — АСК — 3:1 (25:20, 25:19, 27:29, 25:19)

«Динамо» М — «Енисей» — 3:0 (25:19, 25:22, 30:28)

«Зенит-Казань» — «Газпром-Югра» — 3:0 (25:23, 26:24, 25:22)

«Зенит» СПб — «Кузбасс» — 2:3 (22:25, 24:26, 25:13, 25:19, 14:16)

«Шахтер» — «Югра-Самотлор» — 3:1 (25:21, 25:15, 23:26, 25:22)

В середине недели одним днем прошли матчи 12-го тура чемпионата страны у мужчин. Тур стартовал в Новосибирске, когда в столице было три часа дня, а завершался ближе к одиннадцати вечера в Санкт-Петербурге битвой местного «Зенита» и «Кузбасса».

Короткая скамейка «Зенита»

В первой половине регулярного чемпионата самой яркой командой можно назвать «Кузбасс». Кемеровчане провели больше всех зрелищных пятисетовых поединков — семь из двенадцати. Сейчас у команды вообще серия из четырех матчей с тай-брейками, причем это были игры с топами суперлиги. Так «Кузбасс» уступил в пятом сете «Локомотиву» и «Зениту» из Казани, но был сильнее московского «Динамо» и «Зенита» из Санкт-Петербурга. Последних обыграли в минувшем туре.

Питерский клуб находится в кризисе, который в том числе связан с большим количеством травм. На домашний матч с «Кузбассом» тренерский штаб «Зенита» смог забрать заявку только из 11 игроков. Да, у команды есть сильный лидер, который способен повести за собой, — Федор Воронков. Вот и в минувшем туре он показал отличную игру, набрав 27 очков. «Зенит» смотрелся лучше соперника и в атаке (реализация 48% против 34%), особенно на блоке (18 против 8). Однако в таких затяжных матчах, какой получился с «Кузбассом», очень важна глубина скамейки, ведь лидерам нужно давать отдыхать, иначе неизбежны ошибки. Их у «Зенита» за пять партий было больше. Также гости лучше смотрелись на приеме, заслуженно забрав победу. Хотя питерцы тоже к ней были близки — 16:14 на тай-брейке в пользу «Кузбасса».

«Зенит» идет на седьмом месте регулярного чемпионата. Но со всеми топами в первом круге команда уже сыграла. Календарь на ближайшие туры дает питерцам надежду на то, чтобы поправить свое положение в турнирной таблице.

Волейболисты «Факела» в матче против «Динамо-ЛО». Фото ВК «Факел»

«Факел» потух

До седьмого тура чемпионата «Факел» шел на первой строчке — остававшись единственной командой суперлиги без поражений. Однако потом у команды пошли матчи с топ-клубами. Ямальцы такую проверку не выдержали, не набрав в этих встречах ни одного очка. Серия из шести побед сменилась на серию из шести поражений, которая пока окончательно не закрыта.

В 12-м туре «Факел» уступил в гостях «Динамо» из Ленобласти, которое в первой половине регулярки показывает качественный волейбол. Бело-голубые вместе с «Белогорьем» и «Кузбассом» выглядят командами, способными в этом сезоне взять медали суперлиги. В матче с «Факелом» хозяева истерзали соперника агрессивными, хоть и рискованными подачами, поэтому новоуренгойцам пришлось трудно на приеме. К тому же в игре гостей было заметно больше брака. В результате «Динамо» забрало уверенные три очка.

Волейболисты «Локомотива». Фото ВК «Локомотив»

Разминка перед финалом

Тройка лидеров осечек не допустила. Первую строчку продолжает удерживать «Локомотив», который без проблем дома справился с «Уралом». В Новосибирске команда вообще не теряет очков, отдав соперникам только два сета за семь матчей на своей площадке.

У преследователей «Локо» — казанского «Зенита» и столичного «Динамо» — задача была не только выиграть, но и сохранить как можно больше сил перед финалом Кубка России. Оба клуба, можно сказать, с этим справились, обыграв своих соперников всухую.