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Сегодня, 14:30

«Кузбасс» — короли драмы. Кемеровчане снова доигрались до тай-брейка

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Волейболисты «Кузбасса»
Фото ВК «Кузбасс»
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Обзор 12-го тура мужской суперлиги.

PARI Суперлига. Мужчины. 12-й тур
«Локомотив» — «Урал» — 3:0 (25:22, 25:19, 25:20)
«Динамо-ЛО» — «Факел» — 3:0 (25:22, 25:19, 25:20)
«Нова» — «Нефтяник» — 3:2 (24:26, 25:22, 26:24, 18:25, 16:14)
«Белогорье» — АСК — 3:1 (25:20, 25:19, 27:29, 25:19)
«Динамо» М — «Енисей» — 3:0 (25:19, 25:22, 30:28)
«Зенит-Казань» — «Газпром-Югра» — 3:0 (25:23, 26:24, 25:22)
«Зенит» СПб — «Кузбасс» — 2:3 (22:25, 24:26, 25:13, 25:19, 14:16)
«Шахтер» — «Югра-Самотлор» — 3:1 (25:21, 25:15, 23:26, 25:22)

В середине недели одним днем прошли матчи 12-го тура чемпионата страны у мужчин. Тур стартовал в Новосибирске, когда в столице было три часа дня, а завершался ближе к одиннадцати вечера в Санкт-Петербурге битвой местного «Зенита» и «Кузбасса».

Короткая скамейка «Зенита»

В первой половине регулярного чемпионата самой яркой командой можно назвать «Кузбасс». Кемеровчане провели больше всех зрелищных пятисетовых поединков — семь из двенадцати. Сейчас у команды вообще серия из четырех матчей с тай-брейками, причем это были игры с топами суперлиги. Так «Кузбасс» уступил в пятом сете «Локомотиву» и «Зениту» из Казани, но был сильнее московского «Динамо» и «Зенита» из Санкт-Петербурга. Последних обыграли в минувшем туре.

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Питерский клуб находится в кризисе, который в том числе связан с большим количеством травм. На домашний матч с «Кузбассом» тренерский штаб «Зенита» смог забрать заявку только из 11 игроков. Да, у команды есть сильный лидер, который способен повести за собой, — Федор Воронков. Вот и в минувшем туре он показал отличную игру, набрав 27 очков. «Зенит» смотрелся лучше соперника и в атаке (реализация 48% против 34%), особенно на блоке (18 против 8). Однако в таких затяжных матчах, какой получился с «Кузбассом», очень важна глубина скамейки, ведь лидерам нужно давать отдыхать, иначе неизбежны ошибки. Их у «Зенита» за пять партий было больше. Также гости лучше смотрелись на приеме, заслуженно забрав победу. Хотя питерцы тоже к ней были близки — 16:14 на тай-брейке в пользу «Кузбасса».

«Зенит» идет на седьмом месте регулярного чемпионата. Но со всеми топами в первом круге команда уже сыграла. Календарь на ближайшие туры дает питерцам надежду на то, чтобы поправить свое положение в турнирной таблице.

Волейболисты «Факела»
Волейболисты «Факела» в матче против «Динамо-ЛО».
Фото ВК «Факел»

«Факел» потух

До седьмого тура чемпионата «Факел» шел на первой строчке — остававшись единственной командой суперлиги без поражений. Однако потом у команды пошли матчи с топ-клубами. Ямальцы такую проверку не выдержали, не набрав в этих встречах ни одного очка. Серия из шести побед сменилась на серию из шести поражений, которая пока окончательно не закрыта.

В 12-м туре «Факел» уступил в гостях «Динамо» из Ленобласти, которое в первой половине регулярки показывает качественный волейбол. Бело-голубые вместе с «Белогорьем» и «Кузбассом» выглядят командами, способными в этом сезоне взять медали суперлиги. В матче с «Факелом» хозяева истерзали соперника агрессивными, хоть и рискованными подачами, поэтому новоуренгойцам пришлось трудно на приеме. К тому же в игре гостей было заметно больше брака. В результате «Динамо» забрало уверенные три очка.

Волейболисты «Локомотива»
Волейболисты «Локомотива».
Фото ВК «Локомотив»

Разминка перед финалом

Тройка лидеров осечек не допустила. Первую строчку продолжает удерживать «Локомотив», который без проблем дома справился с «Уралом». В Новосибирске команда вообще не теряет очков, отдав соперникам только два сета за семь матчей на своей площадке.

У преследователей «Локо» — казанского «Зенита» и столичного «Динамо» — задача была не только выиграть, но и сохранить как можно больше сил перед финалом Кубка России. Оба клуба, можно сказать, с этим справились, обыграв своих соперников всухую.

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Для «Динамо» было важно победить «Енисей» именно в трех сетах. Ведь в предыдущих двух матчах москвичи потерпели болезненные поражения — от «Кузбасса» и «Урала», что можно назвать сенсацией. Игроки надеются, что успех в 12-м туре вернет им уверенность в собственных силах перед финалом Кубка. Однако фаворитом в этой битве за трофей считается казанский «Зенит». Финал пройдет в Москве 24 декабря.

Волейбол
ВК Зенит (Санкт-Петербург)
ВК Кузбасс
ВК Факел (Новый Уренгой)
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