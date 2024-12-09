«Зенит-Казань» и московское «Динамо» в финале Кубка России! Они разыграют между собой уже 8-й трофей подряд

Титульный матч состоится 28 декабря.

Волейбол. Кубок России. Полуфиналы. Ответные матчи

«Динамо» М — «Кузбасс» — 3:0 (25:15, 25:19, 25:19). Первый матч — 3:0 в пользу «Динамо» М

«Зенит-Казань» — «Локомотив» — 3:1 (30:28, 25:19, 20:25, 25:19). Первый матч — 3:0 в пользу «Зенита-Казань»

В Кубке России по волейболу у мужчин определились финалисты. Уже восьмой титул подряд между собой разыграют «Зенит-Казань» и московское «Динамо». Последний финал, в котором они не встречались, случился два года назад, когда в битве за Кубок России команде из Татарстана противостоял «Факел». Дальше — чисто казанско-московские поединки: две золотые серии чемпионата страны, два Суперкубка, один Кубок России, а также Кубок Первого канала и Кубок легенд. И вот они снова вместе в финале.

Надежность «Динамо»

В четвертьфинале у москвичей было заметно больше трудностей в матче с «Динамо-ЛО». Тогда клуб из Ленобласти смог победить дома на тай-брейке, но не устоял в гостях. В полуфинале с «Кузбассом» подопечные Константина Брянского оформили путевку в решающую стадию достаточно легко: сухие победы в обеих встречах.

Ответный матч проходил на площадке «Динамо», которое с первых розыгрышей показало, что кемеровчанам сегодня ловить нечего. Бело-голубые полностью владели преимуществом, будучи сильнее и убедительнее во всех компонентах. У «Динамо» снова летела подача, которая не давала «Кузбассу» справиться с приемом. Главная опасность для гостей исходила от капитана Павла Панкова, который не только настрелял три эйса, но также своими вариативными передачами обеспечивал надежную атаку хозяев.

Взяв две партии, бело-голубые обеспечили себе выход в финал. В третьем сете Константин Брянский дал своим лидерам отдохнуть и выпустил на площадку тех, у кого в последнее время было не так много игровой практики. Состав у «Динамо» глубокий, с мощной скамейкой, поэтому замены расклады матча не изменили.

«Мы не смотрели на сторону противника. У команды была задача выйти в финал, мы ее и решили, — объяснял после победы Брянский. — Ротация состава? Важно было посмотреть именно эти сочетания. В принципе, они все себя показали, все — рабочие. Поздравляю команду с выходом в финал».

Игрок ВК «Зенит-Казань» празднуют выход в финал Кубка России. Фото ВК «Зенит-Казань»

Ценность первого сета

У «Зенита» соперник в полуфинале был серьезнее — «Локомотив». За последние полторы недели это была уже третья встреча команд. Началось все с победы казанцев в Новосибирске в рамках чемпионата России (3:1), а затем два матча в Кубке.

К ответному полуфинальному матчу «Локомотив» из-за травмы потерял своего основного связующего Игоря Кобзаря, которого заменил Вадим Ожиганов, а «Зенит» вышел в своем боевом составе.

Многое определялось в стартовом сете, который лучше начали гости. «Локомотив» играл с большим желанием, организовал небольшой задел и готов был уезжать вперед, но при счете 7:10 главный тренер хозяев Алексей Вербов взял своевременный тайм-аут, остудив пыл соперника. В концовке партии «Зенит» имел двойной сетбол, но, не без помощи ошибок Дмитрия Волкова, все решалось на балансе. Казанцы провели этот отрезок лучше. В критический момент блокирующий гостей Дмитрий Лызик ударил в сетку, дав сопернику выйти вперед по сетам.

В начале второй партии на полную заработал блок «Зенита», который раз за разом отражал атаки «Локо» и помог уйти в отрыв. У новосибирцев игра стала разваливаться, а вместе с тем и гаснуть надежда на выход в финал. Главный тренер гостей Пламен Константинов пытался изменить ход встречи заменами, однако опытный «Зенит» догнать себя уже не дал. Победную точку в серии поставил капитан казанцев Артем Вольвич.

Важность стартовой партии отмечали тренеры и волейболисты обеих команд. «В сегодняшней игре все решилось в первой партии. Были возможности, но не дожали, не сумели воспользоваться. Там психология перешла на сторону Казани. Они начали с отрывом вторую партию, и фактически мы не смогли уже догнать их и остаться в игре за финал. Думаю, что первая партия была определяющей», — заявил Пламен Константинов.

Оформив путевку в финал, Вербов по примеру своего московского коллеги в матче накануне дал игровую практику резервистам. «Локомотив» сумел зацепить партию, уйдя от сухого счета, но не более того.

Финал между московским «Динамо» и казанским «Зенитом» пройдет 28 декабря. Место проведения матча определится позднее.