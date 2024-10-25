«Наши топ-5 команд могли бы конкурировать и выигрывать еврокубки». Интервью Павла Панкова

Связующий московского «Динамо» и сборной России — о победе в Кубке легенд, целях и ожиданиях от сезона.

В мужском российском волейболе в последнее время трофеи разыгрывают между собой московское «Динамо» и казанский «Зенит». Недавняя встреча за Кубок легенд осталась за столичным клубом. После завоевания нового титула «СЭ» поговорил со связующим «Динамо» Павлом Панковым.

Не считаю Казань главным соперником

— Не так давно «Динамо» одержало победу в Кубке легенд, что стало восьмым трофеем за неполные четыре года. В чем вы видите залог такой стабильности?

— Стабильность в ежедневной работе — как командной, так и индивидуальной.

— На матче была ваша семья. Присутствие дочерей и жены добавляет мотивации?

— Когда моя семья на матче, это придает бешеной мотивации и энергии. За неделю до Кубка легенд моя старшая дочь Майя сказала мне: «Папа, ну когда ты уже выиграешь?» И вот, стоя на пьедестале вместе с дочками, я ей сказал, что эта победа ради нее.

— В финале обыграли «Зенит». Придала ли эта победа больше уверенности в своих силах?

— Любая победа придает больше уверенности, особенно над таким соперником.

— Уже седьмой трофей подряд разыгрывали в очной борьбе с «Зенитом». Считаете ли вы казанцев главным соперником в России?

— Сейчас в России пять-шесть команд готовы взойти на пьедестал. Поэтому не считаю Казань главным соперником.

— Следующий матч с «Зенитом» не пришлось долго ждать. Почувствовали ли, что они вышли злее и мотивированнее на матч суперлиги после поражения в Кубке легенд?

— На каждый матч «Зенит» выходит заряженным, и каждый мяч до последнего разыгрывается в напряжении.

— Многие специалисты отмечают, насколько вы прибавили тактически и даже при не лучшем приеме команда показывает хорошие цифры в атаке. Замечаете ли вы сами свой рост?

— Цифры в атаке, особенно при не лучшем приеме, — это заслуга двух человек: кто пасует и кто атакует. Про себя скажу, что нужно совершенствоваться с каждым днем и не останавливаться, тогда и рост — как в техническом, так и в тактическом плане — продолжится.

— Большой вклад в победу на Кубке легенд внесла динамовская подача. Вы в команде один из главных специалистов в этом элементе. Всегда ли такой мощной и неудобной была ваша подача или это пришло со временем?

— Такой она была с самого начала карьеры.

— В чем секрет хорошей подачи? Почему в одном матче или даже сете она может лететь, как надо, а в другом — нет? Назовите топ-3 главных подающих в российской суперлиге.

— Подачи бывают разные, поэтому и для принимающих могут быть по-разному сложные. Кто-то подает сильно, но мяч летит прямо, так что для принимающего стоит только подставить руки. У кого-то летит не сильно, но вращается немыслимым образом и доставляет трудности. Конечно же, в современном волейболе появилась подача-гибрид, которая приносит проблемы. Поэтому топ подающих затрудняюсь назвать.

Павел Панков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Любой международный матч — это опыт

— В нынешнем сезоне у вас появился новый адресат для передач — Максим Сапожков, у которого рост 220 сантиметров. Приходилось ли вам притираться, как-то подстраиваться под его рост в своих передачах?

— Максим действительно очень габаритный игрок, но мы быстро нашли свой темп, свою высоту и сыгранность.

— У команды в последние сезоны в целом очень стабильный состав. Для вас как для связующего это — плюс?

— Достаточно долгое время у нас был один состав. Это, конечно же, большой плюс не только мне как связующему, но и команде в целом. Однако в этом сезоне команда обновилась, пришли новые ребята, которые достаточно быстро влились в команду и привнесли свежесть как на площадке, так и вне ее.

— Вы также являетесь одним из лучших блокирующих среди связующих. В этом году в некоторых ситуациях вместе с партнерами ставили блок кулаками. Это было указанием тренера или импровизация? Для чего это делается?

— Мы много работаем над блоком и на тренировках, и на разборах команды противника. Тем не менее бывают моменты во время игры, причем довольно-таки часто, что нужно перестраиваться на блоке. Это дает свои плоды. А кулаки мы ставим, чтобы не было касания пальцев при атаке соперника.

— Наши команды всегда хорошо смотрелись на международной арене. Сейчас уже третий сезон мы остаемся без еврокубков. Как бы мы могли в данный момент смотреться в Европе? Не растеряли ли мы своей мощи за эти два с половиной года?

— Мощи точно не растеряли. Думаю, что как раз наши топ-5 команд могли бы конкурировать и выигрывать еврокубки.

— Сборной сейчас тоже особо не с кем играть. Соскучились ли вы по международным матчам и турнирам?

— Конечно, соскучился. Жду не дождусь, когда нас допустят до международных соревнований и мы покажем наш уровень — как клуба, так и сборной команды.

— Футбольная сборная России сейчас находит в соперники команд разного уровня. Иногда значительно ниже нашего. Может, и волейбольной команде стоит проводить матчи с условным Пакистаном и Таиландом?

— Почему бы и нет? Любой международный матч — это опыт.

— Смотрели ли волейбольный олимпийский турнир этим летом?

— Да, смотрел. Очень хотел там быть вместе с нашей сборной. Мы бы достигли наивысших результатов в Париже.

— Сезон сейчас на старте, хоть уже разыграно два трофея, чего ждете от него? Есть ли у вас какая-то личная цель на этот сезон?