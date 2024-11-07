«Никогда не забудем, что мы из Белгорода». Интервью Павла Тетюхина

Капитан «Белогорья» — о старте сезона, тренере Волкове, вопросах субординации в клубе, которым руководит его отец, и родном городе.

В отличие от прошлого года «Белогорье» отлично стартовало в новом сезоне и показывает сейчас один из самых ярких и привлекательных волейболов в российском чемпионате. На данный момент команда является единственной, кому удалось отобрать очки в суперлиге у ее действующего чемпиона казанского «Зенита», хоть на тай-брейке «Белогорье» и уступило. В преддверии 10-го тура чемпионата «СЭ» поговорил о последних успехах клуба с капитаном Павлом Тетюхиным.

Казанский «Зенит» — криптонит всего российского волейбола

— В прошлом сезоне вы отмечали, что не лучшим образом провели его первую половину. К старту нынешнего сезона вопросов нет?

— В прошлом году были вопросы больше не к результату, хотя в результат они выливались, а к качеству нашей игры, к подходу к матчам. Даже некоторые встречи, которые мы выигрывали, не приносили такого удовольствия и удовлетворения. В этом году, наверное, с качеством, тьфу-тьфу-тьфу, разобрались. Бывают тяжелые моменты, но в целом мы знаем, чего от друг друга хотим. Все после прошлогоднего «фееричного» старта чуть-чуть изначально головы настроили на другое — на более тяжелые матчи, на то, что качество нам надо сразу показывать. Поэтому к качеству вопросов меньше. К результату они есть, но это только из-за наших амбиций и желаний, что мы хотим обыгрывать все команды и играть в важных финалах. В целом то, что мы стараемся прогрессировать от матча к матчу, приносит удовольствие.

— Как и почему это в прошлом сезоне изменилось?

— Наверное, в первую очередь за счет того, что мы услышали друг друга. Очень много разговаривали со всеми людьми, завязанными с волейболом: руководством, тренерским штабом, игроками. Узнавали друг у друга, как кто видит конкретную ситуацию, что хотят от друг друга на площадке, как хотят реагировать на некоторые моменты в матчах. Это дало понимание, как нужно действовать. Методом проб и ошибок мы нашли то, что можем дать друг другу. С этого года, так как у нас сильно состав не поменялся, мы изначально понимали, чего мы хотим. Добавили моменты психологического характера, как начинать сезоны, как выходить на площадку и получать от этого удовольствие, чтобы оно переходило не в веселье, а в качество. Думаю, что это ключевые факторы, где мы смогли добавить.

— Криптонитом для «Белогорья» на старте сезона выглядит казанский «Зенит»: уступили и в первом туре чемпионата, и в полуфинале Кубка Легенд. Считаете ли его главным соперником?

— Нет пока конкретного соперника. Все понимают, что в чемпионате России «Зенит» — это сильнейшая команда, которая два года подряд выигрывает суперлигу. Я не думаю, что это только наш криптонит — всего российского волейбола. Игры с Казанью всегда самые интересные по тактике, по психологии. Это топовая команда. Плюс у наших клубов достаточно длинная история с хорошими матчами. Они для нас, возможно, главный соперник, но не факт, что мы для них главный.

Капитан «Белогорья» Павел Тетюхин (8) в матче против казанского «Зенита». Фото ВК «Белогорье»

— Вспоминают ли в команде сейчас матч первого тура, когда победа была близка и вы сейчас могли бы идти лидером?

— На данный момент быть лидером в чемпионате — не такая главная для нас задача. То поражение мы восприняли нормально, проанализировали игру. Конечно, хотели выиграть, тем более дома при своих болельщиках. В матчах с любым соперником мы рассчитываем на победу, в том числе с Казанью. Но у нас имелись сложности в начале сезона — и с травмами, и с болезнями. Поэтому вышли и показали свой уровень, который смогли показать. Зацепились. Хорошая была игра. Нет какой-то обиды или переживаний. Сразу настраивались на следующую игру. Наша задача — показывать качество от игры к игре, получать удовольствие и смотреть вперед. Назад не оглядываемся. Если думать, что выиграли бы и были бы на первом, то можно влепиться кому угодно в следующем матче и забыть про какие-то места.

— После завоевания бронзовых медалей Кубка Легенд Александр Волков сказал, что осадок все равно остался. Остался ли он у вас?

— Остался из-за того, что хотели и могли больше. В плане результата, конечно, нет. Все прекрасно понимают, что это первый турнир сезона. В целом третье место — это то место, которое мы подтвердили с прошлого сезона. Но из-за амбициозного аппетита, что мы хотим и можем занимать места выше, этот осадок в моменте получили. Сейчас не сказал бы, что он у нас есть. Кубок Легенд вспоминается как хороший турнир. Третье место заняли, наверное, по делу. Надо двигаться дальше. Если хотим добиться большего, то можем это сделать в следующий раз. Попытки у нас еще будут. Вот дальше мы и покажем, было ли третье место для нас хорошим результатом или плохим.

Капитан «Белогорья» Павел Тетюхин (8) в матче против «Локомотива». Фото ВК «Белогорье»

Если к нам в клуб поставить армейского полковника, то он с ума сойдет

— Медалей российских турниров у «Белогорья» давненько не было. Связываете ли вы последние успехи с приходом Александра Волкова? Велика ли роль главного тренера в этом?

— Конечно, велика. Любой клуб, который меняет тренера, меняет картину психологического рисунка команды. Каждый тренер хочет видеть команду на площадке и за площадкой по-своему. Его основная задача — чтобы команда играла так, как он видит. Сан Саныч в этом плане очень амбициозный, активный тренер и человек. Наиболее приятно, что после тяжелого начала прошлого сезона, когда мы буксовали и не понимали, почему так происходит, Сан Саныч подсказывал и при этом сам шел на контакт. Он не пытался никого обвинять, не собирался что-то ломать, а старался разобраться в этой системе. Когда вы в постоянном контакте с тренером, то понимаете, чего хотите друг от друга. Вы можете поговорить, какие-то моменты обсудить и не то чтобы оспорить, а доказать, что это видение эффективнее и лучше. Поэтому и психологически команда изменилась, и в плане общения с тренерским штабом. Он проделал колоссальную работу, как любой тренер, который занимается своей командой. Сан Саныч вкладывается в это дело и отдается ему полностью. Это чувствуется всегда.

— Он в роли тренера, можно сказать, всего ничего. Можно ли по одному сезону сказать, что в России появился новый сильный специалист?

— Мне тяжело понять само определение сильного тренера. Потому что эту силу трудно оценить не результатом. Если команда занимает высокое место, то все говорят, что тренер хороший. Думаю, что бывает тренер подходящий под команду и под конкретных людей. Сан Саныч безусловно имеет потенциал. За то, сколько он уже вложил в команду положительных моментов в плане психологии и в плане игры, если оценивать напор, желание и понимание игры, то, конечно, можно сказать, что появился тренер, которому интересно и у которого получается разбираться в этом.

— Волков много играл в сборной с вашим отцом. Был ли он для вас дядей Сашей в детстве?

— Конечно, я его воспринимаю немножко по-другому. Но так как он не играл с отцом в одном клубе, а когда они уезжали в сборную, то мы их вообще не видели — они сидели на базе на сборах, поэтому лично в моем детстве знакомы не были. Так что дядей Сашей для меня не был, но Сан Санычем стал как будто бы давно.

— Не возникает проблем в клубе с субординацией в общении с генеральным директором (Сергеем Тетюхиным. — Прим. «СЭ») или главным тренером?

— Наверное, если нам поставить какого-нибудь армейского полковника, то он тут с ума сойдет, глядя на то, с каким рвением и с какими шутками мы можем общаться с нашим руководством и тренерским штабом. Тем не менее все прекрасно понимают, для чего собрались и кто на какой позиции. Считаю, что проблем с субординацией у нас нет. Да, у нас все открытые, свободные люди: строем не ходим, честь не отдаем. Многие друг с другом выступали в прошлые годы. Например, я играл в одной команде с нашим спортивным директором Дмитрием Сергеевичем Ильиных. Конечно, мы можем в неформальном диалоге пару своих локальных шуточек запустить, обсудить какие-то жизненные моменты. Но когда мы на работе и надо обсудить какие-то дела, то ты понимаешь, что это спортивный директор и твой начальник. А есть еще те, кто с Сан Санычем играл в одной команде. Они могут с ним чуть более открытыми быть. Это дает не вальяжность, а какую-то легкость в общении.

— В каком-то интервью заметил, что папу вы называете «Сергей Юрьевич». Договаривались об этом?

— Нет, папу я называю папой. В первую очередь он мой отец. Мы с ним очень тепло общаемся на разные темы. Сергей Юрьевич он для меня на работе, когда мы на работе и речь заходит о «Белогорье». Но в личном общении называть его «Сергей Юрьевич» — это очень уважительно, но как к папе звучит как будто без особой любви.

— Недавно у вас открылось новое достижение — 200 матчей и 700 партий за «Белогорье». Эти цифры имеют для вас значение?

— Если честно, о них узнал, когда мне ребята сказали. Приятно, что мне было доверено сыграть такое количество матчей за такую команду. Я с детства ходил смотреть за «Белогорье». Я за них болел и болею как фанат волейбола. Рад, что выпала мне такая честь. Сколько матчей еще впереди, никто не знает, но я каждый матчем наслаждаюсь.

— Вы воспитанник «Белогорья», капитан команды, в структуре клуба работают близкие люди. Представляли ли себя вне «Белогорья»?

— Когда у нас было перестроение клуба, то были предложения от других команд и даже мысль о переходе. Но тогда мы пообщались с папой. Сергея Юрьевича на тот момент в системе координат волейбольного клуба «Белогорье» не было. Всегда у меня было желание играть за Белгород и быть частью команды. Люди, которые сейчас находятся в клубе, — это мой повод не думать, что есть другие команды. Это люди, которые действительно желают мне и клубу всего самого лучшего, которые амбициозны и голодны до побед, которые не занимают чьи-то места, а действительно кайфуют на своих должностях и делают все для команды. Поэтому нет ни одной мысли, чтобы быть с этими людьми не в одной команде. Но по юности в трудные моменты мысли бывали. Ничего страшного. Все сложилось нормально.

Капитан «Белогорья» Павел Тетюхин. Фото ВК «Белогорье»

Ждем возвращения домой

— Последние два сезона «Белогорье» не играет на родной площадке. Насколько для Тулы команда стала родной?

— Свои тульские болельщики, конечно, есть. Они действительно стали переживать за команду, приходят на матчи, поддерживают, воспринимают нас как своих. Это для нас было приятной неожиданностью, что и в другом городе могут так болеть и принимать команду. Для них же должно быть все равно, кто играет — Белгород или Казань, но мы чувствуем поддержку. Тем не менее, при всей моей благодарности и любви к Туле, белгородского болельщика мы очень ждем и ту домашнюю атмосферу, когда все свои люди собираются болеть за команду. Мы ждем возвращения домой. Как Сергей Юрьевич говорил, что при первой возможности поедем в Белгород. Спасибо Туле, что нас так принимают и помогают. Там все условия волейбольного характера созданы, болельщики приходят. Но мы никогда не забудем, что мы из Белгорода.

— Как часто сейчас бываете в Белгороде?

— Лично я был в межсезонье в последний раз. По сезону нет времени ездить, даже учитывая небольшое расстояние. Да и нет большой причины, чтобы туда ехать. Все-таки обстановка там сейчас не самая безопасная. Поэтому приезжать на один день ради каких-то дел совсем не стоит того. Летом был. Увиделся с бабушками, дедушками, друзьями. Семья по-прежнему живет там.

— Вы говорили, что не одобряете этот выбор родных. Пытались переубедить?

— Я пытался свои аргументы привести, почему стоит это делать. В ответ услышал аргументы, почему не стоит. Мы поговорили, услышали друг друга, но, наверное, все остались при своем мнении. Моим главным аргументом была безопасность. Потому что у них переживания как такового нет, а у меня оно, конечно, имеется. Такое ощущение тревоги тяжело описать словами.

Павел и Сергей Тетюхины. Фото ВК «Белогорье»

— Когда увидели фото, на котором отец собирает осколки снарядов с крыши дома, что почувствовали?

— Все же увидели только этот кадр. Но мы знали, что осколки падают на территорию дома. Он собирал осколки и до этого. Мама тоже, когда ходила с собаками гулять, убирала их по территории. Просто получилось, что именно мамина фотография папы на крыше чуть-чуть завирусилась в интернете. Конечно, со стороны это все смотрится диковато. Но это их дом и их решение. Поэтому любое решение, которое я даже не поддерживаю, все равно понимаю и отношусь с уважением.

— У вас там квартира осталась?

— Да. Я ее не сдаю, ничего. Она стоит и ждет лучших времен.

— 2,5 года длится наше отстранение от международных турниров. Тем не менее в чемпионат продолжают приезжать и выступать сильные легионеры, в том числе есть они и в «Белогорье». Почему российская суперлига не теряет свою привлекательность?

— Потому что у нас высокий средний уровень волейбола, да и в принципе лига привлекательна своим уровнем. Плюс финансовые возможности российских клубов больше, чем у других. Поэтому многие иностранцы в этих двух пунктах находят веские причины, чтобы поиграть в России. Есть тенденция, что многие сербы хотят поиграть у нас. Они отмечают, что им комфортно и в культурном плане, да и в плане общения — многие из них говорят по-русски.

— Сказали про сербов, которым, наверное, действительно попроще в России. Но у вас в команде играет китаец Чжан. Как проходила его адаптация? Ведь это совсем другая культура и другой язык.

— Да и другое отношение к работе и жизни. Это правда. Мы с Чжаном весь прошлый год жили в одной комнате. Когда ты хороший человек, открытый, добродушный, то к тебе все тянутся, и он ко всем тянется. Чжан приехал в другую страну, даже не зная хорошо английский. Мы с ним на пальцах, с переводчиком, какими-то простыми словами пытались общаться. Старался ему объяснять какие-то моменты о России, потому что для него они казались дикими. Это нормально. Он молодец, потому что старательно учился, знает несколько фраз по-русски. Самое главное то, что он хороший парень. Ему из-за этого дается все гораздо легче, я уверен.

— Вы китайский не выучили?

— В основном знаю те слова, которые заставляют его улыбаться. Зато теперь, когда мы встречаем китайцев, могу блеснуть своими знаниями. После этого все китайские туристы становятся от меня в восторге. Чувствую от этого какую-то теплоту на душе.

— Если вернуться к отстранению, то остались ли российские клубы на прежнем высоком уровне?

— На мой взгляд, конечно, да. Топовые игроки из России, которые играли на международной арене, показывали, что они могут выигрывать трофеи. Иностранцы приезжают очень сильного олимпийского уровня. Уверен, что топ-5 команд, которые у нас вырисовываются, в еврокубках бы точно пошумели, брали бы трофеи и показывали классную игру. Не утверждаю, что зайдем и всех разорвем. Так легко нам, конечно, не будет. Но если брать некое облако силы, то там бы точно были российские клубы. У меня сомнений в этом нет.

— Цели и задачи «Белогорья» на сезон понятны. Какие ваши личные цели и задачи?

— Личные цели совпадают с командными на 99 процентов. Потому что других соревнований, где можно еще проявить свои волейбольные умения, пока не предвидится. Есть только клубные турниры, где хочется максимально проявить себя. Хочется больше кайфовать от игр в моменте, меньше думать о нервозности и тревожности. Нужно максимально брать от волейбола позитив и дарить его людям, которые приходят за нас болеть. Уверен, что это все приведет к результату. Когда ты отдаешь душу делу, то он обязательно придет.