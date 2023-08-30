Две победы на классе. Российские волейболисты без шансов обыграли сборную Белоруссии

Итоги товарищеских матчей в Москве.

29 августа

Товарищеский матч. Мужчины

Россия — Белоруссия — 3:0 (25:8, 25:21, 25:12)

30 августа

Товарищеский ретроматч. Мужчины

Россия — Белоруссия — 3:0 (15:5, 15:13, 15:8)

Подошел к концу двухнедельный сбор мужской сборной России. Подопечные Константина Брянского завершают его так же, как и ранее наша женская команда — двумя матчами со сборной Белоруссии. Первый состоялся по современным правилам, а второй в антураже и по правилам 80-х годов. Обе встречи прошли под диктовку российской сборной.

Бесспорное преимущество

На товарищеские матчи главный тренер нашей команды Константин Брянский предпочел следующий стартовый состав: блокирующие Илья Власов и Ильяс Куркаев, диагональный Максим Сапожков, связующий Павел Панков, доигровщики Дмитрий Волков, Антон Семышев. Капитаном этой команды был выбран Панков, с которым Брянский работает в московском «Динамо».

В стартовом сете первого матча этот состав просто разгромил соперника — 25:8. Хозяева были сильнее во всех элементах. Белорусы провалили в этой встрече игру в нападении — лишь 25 процентов реализации их атак. Но в таких показателях большая заслуга россиян, которые своей мощной и сложной подачей затрудняли прием соперника. В результате гостям приходилось атаковать с неудобных мячей, которые наши игроки либо блокировали, либо смягчали.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Однако вторая партия такой легкой прогулкой не стала — 25:21. «Подрасслабились, совершили много собственных ошибок на подаче во втором сете и позволили что-то сопернику, дали почувствовать игру. Волейбол такой — если ты не забираешь свое, заберет соперник», — объяснял Брянский после матча.

Положение дел в третьем сете напоминало первый: у одних получалось почти все, у других — немногое. При этом Константин Брянский дал поиграть всем игрокам, которые были в заявке. И они не подвели. Россияне реализовали 61 процент атак за матч — это очень высокий показатель. Самым результативным стал доигровщик Антон Семышев. На его счету 11 очков: 8 в атаке и 3 эйса.

«Самое больное — это подача-прием, с чем мы не справились абсолютно, — сетовал главный тренер сборной Белоруссии Олег Миканович. — Любому игроку нужно держать свой уровень вне зависимости от того, в каком состоянии готовности ты находишься. Была пара моментов буквально за весь матч, где люди бегали, боролись за каждый мяч и показывали заряженность».

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Ретроматч

Во втором матче расстановка сил не поменялась, но игра проходила уже в другой атмосфере. Организаторы подготовили к встрече много активностей и сюрпризов в советской стилистике. В холле работал буфет с бесплатным мороженым и лимонадом, проводились игры и викторины.

Команды вышли играть в специальной ретроформе. Белорусы выступали в шортах и футболках бордового цвета с надписью «БССР», а россияне — белого цвета с надписью «РСФСР». В похожих проводили свой товарищеский ретроматч и девушки в начале августа. Играли белым мячом «Волар» российского производства. С нынешнего сезона его будут использовать на всех турнирах, проходящих под эгидой ВФВ. Мячом «Волар» играли и в первой встрече с белорусами. «Ощущения интересные, — делился блокирующий сборной России Ильяс Куркаев. — Все новое поначалу неудобно, но, как мы видим, особо на нашу игру не повлияло, в наших ошибках, скорее, виновата нервозность, чем новый мяч. Поворчат и перестанут, поначалу, помню, и мячи «Микаса» в новых цветах никому не нравились».

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Матч проходил по правилам 80-х. Партии игрались до 15, но очки можно было заработать только на своей подаче. Сценарий встречи напоминал игру накануне. Российские волейболисты снова очень уверенно взяли первый сет (15:5). Однако второй был боевой, даже очень боевой. Партия докатилась до счета 13:13, а Брянскому пришлось израсходовать свои тайм-ауты. Но в итоге наши парни довели сет до победы. Третья партия обошлась без критических моментов для россиян, класс которых вновь оказался выше.

После сбора российские волейболисты разъедутся по своим клубам. Совсем скоро пройдет первый официальный турнир сезона: 7 сентября стартует Кубок столетия. Аналогичный женский турнир начинается уже 31 августа.