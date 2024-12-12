Курс на стабильность. Станислав Шевченко переизбран президентом Всероссийской федерации волейбола

Он является бессменным руководителем организации с 2010 года.

В Адлерском районе Сочи состоялась XXI отчетно-выборная конференция Всероссийской федерации волейбола. По итогам заседания на новый четырехлетний срок был переизбран Станислав Шевченко, а также другие руководители организации.

Единогласный выбор

На выборах на пост президента ВФВ Шевченко был единственным кандидатом. Станислав Владимирович стоит во главе организации с 2010-го, и никаких серьезных нареканий к его работе не возникало. Несмотря на такой приличный срок на посту президента, наш волейбол не стагнировал, а продолжал идти вперед и развиваться. Всегда высоко оценивали его деятельность руководители клубов, региональные федерации, ветераны спорта, игроки, тренеры и спонсоры. Поэтому удивления, что Шевченко был переизбран на новый срок единогласно, ни у кого не возникло.

«Развитие волейбола в России — это работа каждого, кто включен в наш вид спорта. Будь то детский тренер, руководитель клуба, спортсмен или представитель федерации. Мы будем продолжать усиливать наш вид спорта, укреплять его позиции и вдохновлять миллионы людей по всей стране. Спасибо за доверие, вместе мы сможем достичь новых высот и сделать волейбол еще более популярным и доступным для всех», — отмечал Станислав Владимирович в своей речи на отчетно-выборной конференции в Сочи.

Также делегаты были единодушны и при выборе других руководителей организации. Пост генерального секретаря сохранил Александр Яременко, а на должности вице-президентов федерации избрали генерального директора ВФВ и председателя Совета пляжного волейбола Андрея Горбенко, а также заслуженного тренера России Николая Карполя.

«По моему мнению, конференция прошла замечательно, в хорошей и теплой атмосфере. Кандидаты на позиции были избраны единогласно, — сообщил Станислав Шевченко. — Что касается дальнейших ключевых направлений работы Всероссийской федерации волейбола, выделю главное: помимо тех факторов, на которых мы сосредоточены в течение многих лет в части профессионального спорта, в дальнейшем мы планируем акцентировать внимание на развитии детско-юношеского волейбола, а также волейбола сидя».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Готовность к возвращению

Перед началом выборов делегаты заслушали доклады ключевых представителей волейбольного сообщества: председателя Ассоциации региональных федераций волейбола Сибирского федерального округа и генерального директора новосибирского «Локомотива» Романа Станиславова, члена Совета пляжного волейбола Владимира Костюкова и председателя Арбитража при ВФВ Юрия Юрьева. По итогам конференции в Сочи работа организации была признана удовлетворительной.

Результаты деятельности федерации отчетливо видны, если посмотреть как на последний четырехлетний цикл, так и на весь срок Шевченко в руководстве ВФВ. А в менеджменте организации Станислав Владимирович находится уже очень давно — с 2005 года. Сменив игровую форму на деловой костюм, он занимал должности генерального директора, вице-президента, пока в апреле 2010-го не был избран главой федерации.

За эти годы нашими командами было завоевано множество наград и медалей. Российские сборные становились чемпионами мира и Европы, выигрывали Кубок мира, Мировую лигу, Лигу наций, брали медали Олимпиады, где особняком стоит победа мужчин на Играх в Лондоне в 2012 году.

В ноябре 2018 года на конгрессе Международной федерации волейбола было объявлено, что мужской чемпионат мира 2022 года состоится у нас в стране. Ранее Россия никогда не принимала подобный турнир. Чемпионат должен был пройти в десяти городах, однако, к сожалению, в праздник волейбола вмешалась политика. Наших волейболистов отстранили от международных соревнований, а проведение турнира доверили Польше и Словении.

Не добавил позитива и Международный олимпийский комитет, который в своих рекомендациях по допуску наших спортсменов исключил участие россиян в командных видах. Однако, несмотря на это отстранение, отечественный волейбол не потерял в качестве. В российскую суперлигу продолжают приезжать зарубежные игроки топ-уровня, а наши волейболисты, в свою очередь, востребованы в европейских клубах.

ВФВ ни от кого не закрывается и продолжает вести диалог с западными коллегами. Глава Международной федерации волейбола Фабио Азеведо и президент Европейской конфедерации волейбола к нам продолжают относиться с уважением и готовы вернуть россиян на свои турниры, однако они скованы теми самыми рекомендациями МОК.

«Сложно оценивать наше возвращение. Это находится за рамками логики, — объяснял Шевченко журналистам после конференции в Сочи. — В любом случае наша задача при возможности возвращения — быть к нему готовыми».

Отчетно-выборной конференция Всероссийской федерации волейбола. Фото Всероссийская федерация волейбола

Пространство для прогресса

Даже в этой вынужденной изоляции ВФВ продолжает находить пространство для прогресса и популяризации волейбола у нас в стране. Нынешней осенью запустилось круглосуточное вещание нового специализированного телеканала «Волейбол». Теперь фанатам игры всегда доступны прямые трансляции матчей классического, пляжного и снежного волейбола, тематические программы и интервью со звездными спортсменами.

Шаг вперед сделан в развитии не только классического волейбола. Все большую популярность набирают баталии в пляжном волейболе. Летом проводится множество различных турниров с солидными призовыми фондами. Песчаные корты появляются и в знаковых местах страны. Например, в прошедшем сезоне пляжники собирали аншлаги на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Полноценный календарь есть и у представителей волейбола на снегу, который, вполне возможно, скоро войдет в программу Олимпийских игр. Сейчас наш внутренний чемпионат в этом виде можно назвать самым насыщенным и конкурентоспособным в мире. Теперь свои турниры, как заявил на прошедшей отчетно-выборной конференции Станислав Шевченко, будут проводиться и в волейболе сидя.

Играют во все виды волейбола в России сейчас отечественными мячами «Волар», которые не уступают по характеристикам мировым производителям: «В рамках импортозамещения была запущена линия производства в Подмосковье. Это серийное производство, которое удовлетворит в первую очередь запрос чемпионатов России». Эту технологическую новинку ВФВ внедрил на турнирах под своей эгидой с прошлого сезона.

Развивается и официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. В прошлом году был изменен дизайн портала, а также он стал более информативным и удобным для использования. Сейчас на нем можно изучить статистику матчей и игроков, посмотреть прямые трансляции встреч, почитать интервью со звездами волейбола. Сайт предлагает информацию не только о классической вариации игры, но также здесь есть все необходимое для болельщиков пляжного и снежного волейбола.

В прошлом году по указу президента России Владимира Путина отечественный волейбол отметил свое столетие. По всей стране был проведен ряд ярких мероприятий, а самые масштабные празднования прошли в июле, ведь именно в этом месяце в Москве прошел первый волейбольный матч. Финальная точка была поставлена в декабре на торжественном вечере чествования ветеранов волейбола, где собрались легендарные тренеры, игроки и спортивные функционеры. Были и зарубежные гости, в том числе президент Европейской конфедерации волейбола Александр Боричич и представители национальных федераций Хорватии, Узбекистана, Венгрии и других стран. Присутствующие на празднике с гордостью вспоминали славную историю нашего волейбола и отмечали, что любимая игра продолжает прочно стоять на ногах и развиваться.