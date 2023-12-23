Праздник государственного значения. Наш волейбол отметил столетний юбилей

Яркий год любимой игры.

В Сколково состоялся торжественный вечер чествования ветеранов волейбола. Это мероприятие стало своеобразным финалом празднования столетия любимой командной игры. В огромном зале собрались легендарные тренеры, игроки, спортивные функционеры. Им были вручены особые награды от Министерства спорта, Олимпийского комитета и Всероссийской федерации волейбола.

История побед

12 апреля 2023 года Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании столетия отечественного волейбола.

«Этот указ дал еще один мощный импульс развитию нашего любимого вида спорта. А заслуги у волейбола очень серьезные. Давайте вспомним, что 71 золотая медаль завоевана нашими волейболистами на мировых соревнованиях. Такого достижения не имеет больше ни один игровой вид спорта в нашей стране», — говорил на торжественном вечере председатель наблюдательного совета ВФВ Николай Патрушев.

Фото Всероссийская федерация волейбола

Самые масштабные празднования прошли в июле. Ведь именно в этом месяце начинает свою историю наш волейбол. 28 июля 1923 года в Москве на Мясницкой улице состоялся первый официальный волейбольный матч в нашей стране. На площадке сошлись мужские команды Высших художественно-театральных мастерских (ВХУТЕМАС) и Государственной школы кинематографии (ГШК). К сожалению, больше об этом матче ничего не известно. Но те успехи, которые в дальнейшем были достигнуты советскими и российскими волейболистами, забыть уже невозможно.

«Отечественный волейбол является флагманом командных видов спорта в Российской Федерации. Хочу пожелать, чтобы история развития нашего волейбола была бесконечной. Сегодня волейбол не просто гордится победами, а создает все условия для производства отечественных мячей, экипировки и обуви», — поздравлял присутствующих на вечере министр спорта России Олег Матыцин.

«Я считаю, что достойно провели сто лет. Много олимпийских медалей завоевали, — подтверждает олимпийский чемпион Сергей Тетюхин. — За волейбол не стыдно за сто лет. Горжусь тем, как у нас все происходит. Думаю, что надо подходить к следующему столетию с высоко поднятой головой, руки не опускать».

Олег Матыцин. Фото Всероссийская федерация волейбола

Команда готова на сто процентов

Пожалуй, главным пожеланием гостей вечера для нашего волейбола было скорейшее возвращение российских клубов и сборных на международную арену.

«Мы будем иметь еще больше золотых медалей, как только МОК перестанет быть слабым, станет сильнее и не будет поддаваться давлению, которое на него оказывается. Это совершенно точно. Потому что те наши спортсмены, которые занимаются, они обладают очень сильным потенциалом. Мало кто в мире может с ними сравниться», — выразил уверенность Николай Патрушев.

«Следуя пожеланию Николая Платоновича в адрес МОК, я вам пожелаю не только быть сильнее, но главное — быть быстрее в принятии правильных решений, — подтверждал Олег Матыцин. — Это не российский волейбол отстранен, а международный волейбол отстранен от российского. Это они теряют в зрелищности, в соревновательности. То, что в нашей стране не прошел чемпионат мира, — это не мы потеряли, хотя мы сожалеем, что его не провели, но это потерял мировой волейбол».

Еще в марте МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допустить российских спортсменов до соревнований. Однако в эту рекомендацию не входят командные виды спорта. Поэтому шансов вновь доказать свою силу на Олимпиаде в Париже у наших волейболистов все меньше. Тем не менее, как рассказал главный тренер мужской сборной России Константин Брянский, наша команда всегда находится в боевой готовности.

«Выступить в Париже, наверное, маловероятно. Хотя политическая ситуация меняется стремительно. Наша команда готова на сто процентов. Условия МОК по недопуску спортсменов в командных видах спорта воспринимаю негативно. Изначально торговли флагом и гимном не должно быть. Это нарушает олимпийское движение. Поэтому хотелось, чтобы более справедливо отнеслись», — сказал Брянский.

Несмотря на все текущие трудности, фундамент, заложенный за сто лет, позволяет нашему волейболу не только прочно стоять, но и развиваться. А значит, громких побед в новом столетии будет еще больше.