Волейболистка калининградского «Локомотива» с нетерпением ждет драфта, но готова играть и с Тезичем, и Карполем.

В пятницу, 16 августа, накануне Кубка Первого канала состоится драфт, на котором главные тренеры команд Зоран Терзич и Николай Карполь наберут себе команды. Для выбора доступны 28 игроков, среди которых четыре связующих, три диагональных, восемь блокирующих, девять доигровщиц и четыре либеро. «СЭ» поговорил с одной из участниц турнира волейболисткой калининградского «Локомотива» Татьяной Дмитриевой. Она рассказала о подготовке к Кубку, значении турнира в нынешней ситуации и впечатлениях от волейбольного турнира на Играх в Париже.

Нравится инициатива драфта

— Как проходит ваша подготовка к сезону, успели отдохнуть в межсезонье?

— Конечно, успела отдохнуть, восстановиться. У меня были полтора месяца. 4 июля собрались в Калининграде, начали обследование. Сначала до двадцатых чисел — физическая подготовка, далее приступили к работе с мячами. Подготовка идет полным ходом. Получается, что проходим мини-сбор.

— В какой форме входите в новый сезон?

— Готовлюсь к новому сезону. Набираем форму. «Локомотив» Калининград — один из лучших клубов страны! Организация и атмосфера на высшем уровне.

— С каким настроем подходите к Кубку Первого канала?

— Очень рада, что буду принимать участие в турнире, где соберутся лучшие из лучших! Думаю, мы увидим красивый и интересный волейбол. Впервые собираюсь участвовать в драфте. Очень нравится такая инициатива, ситуация, в которой тренеры будут выбирать игроков. Две команды Николая Васильевича Карполя и Зорана Терзича — новый интересный опыт. Считаю, что будет здорово! Два топ-тренера будут выбирать себе игроков. Попасть к Зорану Терзичу — значит научиться чему-то новому. К Николаю Васильевичу — вспомнить, что было у нас в «Уралочке». Вспомнить ту систему, по которой он играет, тоже очень интересно. В принципе хотела бы попасть и в ту и в другую команду.

— Насколько важными вы считаете турниры, в которых собираются лучшие волейболисты?

— Думаю, этот Кубок станет ежегодным. Это интересно как болельщикам, так и спортсменам. Проведение такого рода турниров положительно влияет на развитие отечественного волейбола.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мне хорошо и тепло дома. Люблю Россию!

— Вы упомянули сборную. Какие в ней сейчас настроения?

— Общаюсь с девчонками. Они сейчас будут играть в Белоруссии. Нынешняя ситуация такая. Ее нужно принять. Важно также выжимать максимум из того, что есть. Игроки собираются на базе, тренируются и потом едут на стыковые матчи. Не вижу в этом ничего плохого. Тем более что проводятся такие турниры, как Кубок Первого канала. В прошлом году были соревнования между «пляжниками» и «классиками». Очень интересно получилось, кстати! Женя Старцева и Ирина Капустина тогда в «Динамо» ездили от нас. Вернулись с кучей впечатлений, очень рада приглашению.

— Следили за олимпийским турниром в Париже? Наша волейболистка Екатерина Антропова выступала за сборную Италии и даже хочет привезти золотую медаль на родину!

— Это был фантастический волейбол высшего класса! Смотрела игры. Италия превосходила все команды. Они чуть ли не все партии выиграли на турнире и стали чемпионками. Андропова показывала невероятный волейбол! Заслуженно победили. Поздравляю их.

— Сборная России могла быть конкурентоспособной на этих Играх?

— Сейчас у нас подрастают молодые девочки 1999, 2000 года рождения: Арина Федоровцева, Полина Матвеева, Света Гатина, Юля Бровкина, Таня Кадочкина. Они спокойно могли бы бороться и оказаться в призерах. Их уровень позволяет на равных играть со сборной Италии. В итальянской «Новаре», кстати, прекрасно выступает Вита Акимова. Вообще, думаю, мы на сто процентов были бы в медалях.

— В прошлом году вас звали во Францию, а именно в «Волеро». В будущем есть ли планы уехать в Европу?

— Честно сказать, никогда не думала о европейской карьере. Когда мне поступило предложение от «Волеро», оно оказалось настолько неожиданным! Нужно было решить буквально за сутки. На тот момент я выбрала Россию. Поехала к мужу в Красноярск! Но, наверное, было бы неплохим опытом поиграть где-то за границей. Пока об этом не думаю. Мне хорошо и тепло дома. Я люблю Россию!