В чемпионате России впервые появится китайский волейболист. Его перехватили из Польши

Сегодня, 18:30
Волейбольный клуб «Белогорье» подписал первого в истории российской суперлиги игрока из Китая. Команда, которой руководят Сергей Тетюхин и Александр Волков, усилилась 24-летним Чжан Цзининем, выступающим на позиции доигровщика. Цзининь — лидер своей сборной и один из лучших игроков Азии на своей позиции и по своему возрасту. Ранее он выступал за польский клуб «Трефл Гданьск». Как клубу из Белгорода удалось перехватить его из Европы, чего ожидать от Чжана в России и нужно ли нашим клубам активнее обращать внимание на новые рынки?
«Белогорье» — один из лидеров российского волейбола нулевых и начала десятых. Однако команда из Белгорода давно не показывает результатов прежних лет. Решение федерации волейбола России проводить матчи класико между «Белогорьем» и «Зенит-Казань» были скорее данью уважения за прежние заслуги, нежели реальным положением вещей.
Пусть белгородцы постепенно выходят из той ямы, в которую сами себя загнали, расстояние между ними и чемпионами страны значительное. Тем не менее стратегию в клубе выбрали верную. Дали шанс проявить организаторские качества местной легенде Сергею Тетюхину, он в свою очередь решил рискнуть и поверить в бывшего коллегу по сборной Александра Волкова. Пока что тандем Тетюхина-менеджера и Волкова-тренера не сыграл ни одного официального матча, но уже летними трансферными решениями они заставили о себе говорить всю лигу.
Еще бы, ведь ранее ни разу в истории российского чемпионата у нас не играли волейболисты из Китая. В отличие от женского волейбола в мужском китайцы не сказать что считаются весомой силой. Мужская сборная КНР, к слову, всего лишь два раза квалифицировались на Олимпиаду — в 1984-м в Лос-Анджелес на фоне бойкота Игр странами Варшавского договора и в 2008-м в Пекине, когда получили квоту на участие на правах хозяев соревнований. Тогда китайцы сенсационно заняли пятое место — но ни до, ни после они не были на мировых стартах так высоко. Среди прочих достижений разве что регулярные медали на чемпионате Азии, однако уровень конкуренции на турнире несравним с европейским форумом, да и последняя победа датируется 1999 годом. Тем не менее Цзининь — важное исключение и конкретно этот диагональный уже несколько лет подряд показывает волейбол мирового класса.
Отсутствие успехов китайцев на крупных турнирах и относительная закрытость страны — весомые аргументы, по которым ранее российские скауты не обращали внимания на китайский рынок. Собственно, и в другие европейские чемпионаты представителей Поднебесной приглашали не часто. На текущий момент Чжан — единственный китайский игрок в Европе. Помимо него в иностранных чемпионатах играют только пять человек, но в их случае речь идет только о Японии, Катаре и Казахстане.
Цзининь выступал в Польше, одном из самых интересных национальных чемпионатов. Надо признать, что его клуб «Трефль» хоть и лидировал в лиге в середине прошлого десятилетия, сейчас не блещет и держится только в середине турнирной таблицы. Тем не менее показывать лидерские качества даже в такой команде дорогого стоит, и Чжана поляки явно не хотели отпускать. Притом что он достался им бесплатно — по программе обмена.
В Китае трудоустройством спортсменов за границей занимается федерация. В рамках сотрудничества страны с Польшей в Гданьск и поехал Цзининь на правах одного из самых перспективных вместе с двумя китайскими тренерами на стажировку. Другое дело, что мало кто ожидал увидеть резкий прогресс необычного новичка в Европе. Колоритного диагонального сразу приметил Тетюхин-младший, регулярно отслеживающий главные лиги, в том числе и Польшу.
Павел предложил отцу навести справки насчет игрока, и после анализа его игры генеральный директор «Белогорья» подключил к решению вопроса экс-тренера сборной России Сергея Шляпникова. Дело в том, что Шляпников часто бывает в Китае, имеет много связей в волейбольной среде этой страны и знаком с общей ситуацией. К слову, Сергей еще весной говорил, что нашим клубам стоит обратить внимание на этот рынок.
«В Китае есть игроки, которые по своему уровню не затерялись бы в клубах нашей суперлиги или высшей лиги А, — рассказывал в беседе с «Российской газетой» Шляпников. — Поэтому вполне возможно переориентировать их, к примеру, с японского чемпионата на российский». В Японии китайцы действительно играют относительно регулярно и не на последних ролях.
Насколько китайские волейболисты будут востребованы в России, во многом, конечно, зависит от того, как покажет себя Цзининь. Его трансфер — еще один эксперимент нового руководства «Белогорья», успех которого откроет интересные возможности для всех команд суперлиги. В текущих условиях, когда легионеры из привычных стран приезжать в Россию опасаются, выход на новые рынки может стать хорошим вариантом. Ранее в Белгород приехал волейболист из Марокко Мохамед аль Хачдади — команда Тетюхина и Волкова претендует на звание самой колоритной.
Что важно, игроков не смущает географическое положение клуба и связанные с ним логистические сложности. К примеру, больше года не функционирует белгородский аэропорт, а тот же китаец Чжан еще в Польше жаловался на то, как много времени нужно тратить в Европе на переезды из одного города в другой. Несмотря на разницу в расстояниях в Китае, ее съедали скоростные поезда, в то время как команды Старого Света чаще всего перемещаются на автобусе.
Тем не менее белгородцам удалось собрать крепкий коллектив, который Цзининь только усилил. Теперь у дебютанта тренерского цеха Волкова есть выбор на этой позиции — либо Павел Тетюхин со своими плюсами, либо китаец Чжан со своими. В порядке и другие линии «Белогорья». На бумаге у клуба есть все, чтобы вернуться в российскую элиту. Тем интригующе выглядит новый сезон.