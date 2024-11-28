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«Помню, как подавал мячи Дмитрию Волкову, а сейчас его победил». Интервью с 19-летней звездой суперлиги

Капранов заявил, что было сложно настроиться на игру с «Новой» после победы над «Зенитом»
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Доигровщик «Факела» Василий Капранов
Доигровщик «Факела» Василий Капранов.
Фото ФК «Факел Ямал»
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Доигровщик «Факела» Василий Капранов — о матче с казанским «Зенитом», дебюте в чемпионате, разговорах про блат и целях.

Самой непредсказуемой командой мужской волейбольной суперлиги в этом сезоне можно назвать «Факел Ямал». Именно она первой прервала победную серию действующего чемпиона — казанского «Зенита», хотя этого мало кто ожидал. Состав у «Факела» очень молодой, в котором самым результативным игроком является 19-летний Василий Капранов. Он дебютировал в суперлиге всего год назад, а сейчас идет в топе всего чемпионата по набранным очкам. Четырнадцатый тур регулярки «Факел Ямал» пропускает (в этом сезоне команд в суперлиге нечетное количество, так как перед стартом снялся белорусский «Шахтер»). Значит, самое время познакомиться с восходящей звездой.

Не сразу осознал, что мы обыграли чемпионов

— «Факел Ямал» пропускает 14-й тур. Какой у вас план на возникшую игровую паузу?

— Отдохнуть и восстановиться после таких матчей, как с «Кузбассом» и казанским «Зенитом». В первую очередь нужно восстановиться эмоционально. И, конечно, надо подготовиться к игре с АСК. Матч будет непростой. Они дали отпор «Динамо» у себя дома.— Какие-то дополнительные выходные дали?

— Нам дали один дополнительный день. Но дальше работаем по плану. Много тоже отдыхать не можем.

— Команда сейчас на ходу. Вовремя ли эта пауза пришла?

— Думаю, да. Сейчас чуть-чуть перестроимся, наладим взаимодействия друг с другом и снова в бой.

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— После победы над казанским «Зенитом» у вас была встреча с «Новой». Сложно ли было настроиться на эту игру?

— Действительно было сложно, потому что мы очень эмоционально отыграли с Казанью и чуть поубавили этих эмоций в матче с «Новой». Это команда из нижней части таблицы, голодная до побед, а с ними всегда тяжело играть. Ты расслабляешься — и тут же прилетает отпор. Когда они вели в несколько очков, догонять было трудно. В общем, легко пройти не получилось — «Нова» хорошо себя показала.

— В начале сезона «Факел» не выглядел той командой, которая остановит победную серию казанского «Зенита» в чемпионате. Насколько вы сами перед той игрой верили в это?

— Я перед каждым матчем верю в победу. Если говорить про начало сезона, то там мы правда не показывали свой волейбол. Были несыгранные, к тому же связующий Матиас Хираудо долго входил в ритм нашего чемпионата. Сейчас, под конец первого круга, мы уже подходим в оптимальном составе.

Доигровщик «Факела» Василий Капранов (№17) в матче «Факел Ямал» — «Зенит Казань» (3:1)
Доигровщик «Факела» Василий Капранов (№17) в матче «Факел Ямал» — «Зенит Казань» (3:1).
Фото ФК «Факел Ямал»

— Капитан «Зенита» Артем Вольвич рассказывал в интервью «СЭ», что психологически другим командам играть против них легче, так как они более раскрепощены. Согласны?

— Да. Нас всегда настраивают на сильных соперников, чтобы играли в кайф, не думали о счете и просто показывали свой волейбол.

— Вызывает ли у вас особое волнение, когда выходите против таких команд с россыпью звезд?

— В первых матчах суперлиги, конечно, вызывало, но сейчас я понимаю, что надо завестись и на драйве вести свою игру, показывать, на что способен. Где еще это делать, если не с ними?

— Есть ли в составе «Зенита» те, кто были вашими кумирами?

— Дмитрий Волков, который играл в «Факеле». Помню, когда он здесь был с Егором Клюкой, с Эриком Шоджи, то я сидел на матче и подавал мячи. Равнялся на него. Сейчас, можно сказать, победил его, когда он оказался по другую сторону сетки.

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— А первый матч против него помните?

— Наверное, это было в полуфинальной серии в прошлом сезоне. Я тогда не придавал этому значения. Просто у нас тогда была эйфория, после того как прошли «Локомотив». Поэтому даже не задумывался, что на другой стороне стоит мой кумир. Просто играл. Осознал только после окончания серии.

— Вы ему признавались, что он ваш кумир?

— Как-то не доводилось. После нашей победной игры в этом сезоне пересеклись с «Зенитом» в аэропорту. Я с ним сфоткался. Не знаю, можно ли это считать за признание.

— За счет чего, на ваш взгляд, эта победа над Казанью случилась?

— Я считаю, что «Зенит», как это было и у нас с «Новой», расслабился в начале матча, дав нам раскрепоститься. У нас игра пошла, а у них, наоборот, ничего не получалось. Так мы переломили ход матча. Обыграли на драйве, с эмоциями.

— Что чувствовали в конце?

— После решающего розыгрыша я побежал к зрителям на трибуны. Наверное, только перед тем, как ложился спать, осознал, что мы обыграли чемпионов. Даже не мог поверить, что такое произошло.

— Тем не менее перед игрой всегда верите в победу.

— А иначе нельзя. Иначе можно сказать, что проиграл матч до его начала. Надо всегда настраиваться на победу.

Доигровщик «Факела» Василий Капранов (№17) в матче «Факел Ямал» — «Зенит Казань» (3:1)
Фото ФК «Факел Ямал»

Весь первый сезон привыкал к Гранкину, он очень быстро пасует

— Примерно год назад состоялся ваш дебют в суперлиге. Насколько чувствуете, что влились во взрослый профессиональный волейбол?

— Когда я дебютировал, то был игроком второго плана. Тогда у нас лидерами были Корней Эннс и Станислав Динейкин. Поэтому я старался делать свое дело: принимать, отрабатывать в защите, а когда давали возможности в атаке, то не проигрывать. Можно сказать, что в первых матчах вел себя скромно.

— Сложно было переключиться с молодежного волейбола на взрослый?

— Сложности имелись в том, что первую половину сезона я стоял на замене и выходил на пару розыгрышей, к чему я не привык. Потому что, начиная со спортшколы, всегда выходил в основном составе. Почти всю жизнь играл матчи от и до. А тут на полсезона меня посадили на замену. Помню, что первый мой матч был с АСК. Мы выиграли 3:2, но было тяжело. Я себя перебарывал, можно сказать.

— Сейчас, помимо того, что вы игрок основы, также являетесь одним из лидеров по результативности всего чемпионата. Чувствуете ли себя топом?

— Нет, стараюсь не зазнаваться. Я видел, что в каком-то топе по очкам иду. Понятно, что до Владислава Бабкевича еще далеко, но буду стараться. На самом деле даже не задумывался, чтобы войти куда-то в индивидуальный топ. Главное же в волейболе команда, а не личная статистика.

— Тогда, сидя на скамейке запасных, могли ожидать, что за год так все изменится?

— Думал, что весь первый сезон полностью просижу на замене и наберусь опыта, а во втором начну выходить в старте. Но по стечению обстоятельств, когда от нас ушел Евгений Сивожелез в Питер, пришлось кому-то вставать в состав. Я вышел, проявил себя и дальше уже старался не подводить команду и тренера.

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— Приходилось ли привыкать к скоростям, ударам, подаче в суперлиге?

— Конечно. Весь первый сезон привыкал к Сергею Юрьевичу Гранкину. Он очень быстро пасует. На каждой тренировке старался успевать за его передачами. Скорости по сравнению с молодежкой отличаются очень сильно. Только к финальным сериям прошлого сезона уже знал, кто с какой скоростью пасует и подает.

— Слышал, что вас с Гранкиным часто селили вместе.

— Да, было такое. Я вначале жил с Сантьяго Данани, потом переселили к Сергею Юрьевичу. Даже не мог представить, что буду жить в одной комнате с олимпийским чемпионом, даже не мечтал об этом.

— И он по-прежнему для вас Сергей Юрьевич?

— Да. Может быть, когда-нибудь, когда сам стану олимпийским чемпионом, смогу сказать: «Серега, здорово!» Но пока «Сергей Юрьевич».

Доигровщик «Факела» Василий Капранов (второй справа) с товарищами по команде празднуют победу в матче против «Зенита Казань» (3:1).
Доигровщик «Факела» Василий Капранов (второй справа) с товарищами по команде празднуют победу в матче против «Зенита Казань» (3:1).
Фото ФК «Факел Ямал»

— Ваш отец является директором клуба. Часто на детей представителей менеджмента команды падает дополнительная ответственность. Чувствовали ли вы ее?

— Конечно. Эта ответственность будет всегда, пока кто-то из родных в клубе. Отец предупреждал меня об этом. В первых встречах, когда я начинал выступать в суперлиге, вне зависимости, победный матч или проигрышный, но с чуть-чуть плохой статистикой, то сразу прилетали всякие комментарии. Писали, что по блату прошел. Папа говорил, что надо терпеть, показывать хороший волейбол, стараться вдвойне и не подводить родных.

— В молодежке разговоры про блат слышали?

— Наверное, вначале были, но я не придавал этому значения. У нас тогда резко поменялся весь состав, поэтому уже не важно, кто играет, так как игроков не было. Так что в молодежке хейт шел не такой сильный, как в суперлиге.

— Комментарии читаете?

— Когда начинал свой путь в суперлиге, то было интересно почитать, что обо мне думают. Были как хорошие, так и плохие комментарии. Стараюсь не пропускать негатив через себя, а просто хочу доказать, что это неправда.

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Как у нас говорят, зажгли «Факел» — и уже не потушить

— Подскажите, не самый ли молодой основной состав у «Факела» сейчас в суперлиге?

— Недавно мы в группе выставляли статистику, что у нас самая молодая команда, поэтому думаю, что и самый молодой основной состав. Я — 2005 года, второй доигровщик Матвей Пипуныров — 2003-го. Всем не больше 23 лет, только нашему либеро Евгению Андрееву — 29. Остальные моложе.

— Чувствуете, что в какие-то моменты команде не хватает опыта?

— Есть такое. Например, мы ведем всю партию 4 очка, но потом происходит случайная ошибка, за которой идет череда ошибок. И вот уже соперник ведет в два очка, когда только что у нас было +4. Скорее, такое происходит из-за эмоций, ведь нам хочется поскорее сняться, забить. В таких моментах нехватка опыта и проявляется.

— В чем плюсы молодого состава?

— Опять же — эмоции. Если пойдет у нас игра, то можем завестись так, что не остановишь. Как у нас говорят, зажгли «Факел» — и уже не потушить.

Доигровщик «Факела» Василий Капранов
Доигровщик «Факела» Василий Капранов.
Фото ФК «Факел Ямал»

— В матче с казанским «Зенитом» это и произошло?

— Думаю, да. Мы завелись, все у нас получалось, никому не давали проходу. Если они начинали догонять, то сразу пресекали. Тогда игра действительно шла.

— Команда у вас довольно непредсказуемая, от которой не всегда знаешь, чего ожидать. Какие цели и задачи стоят перед вами в этом сезоне?

— Цели и задачи у нас самые высокие — надо заходить в медали. Не думаю, что у других команд как-то по-другому. Будем работать над стабильностью. Хочется побольше таких матчей, как с казанским «Зенитом».

— В чем видите свой потенциал для роста?

— Как часто говорят, нет предела совершенству. Везде можно добавить. Мой отец и весь тренерский штаб говорят, что надо добавлять в игре на блоке и на подаче. Вроде с приемом пока все хорошо, но надеяться на то, что весь сезон так отыграешь, нельзя. Надо постоянно работать над всеми элементами. Поэтому будем продолжать это делать.

Волейбол
ВК Факел (Новый Уренгой)

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