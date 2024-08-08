Владимир Алекно: «Будет битва, играем на результат»

Знаменитый тренер — об ожиданиях от Кубка Первого канала.

Совсем скоро, с 16 по 18 августа, в Москве впервые пройдет волейбольный Кубок Первого канала, который обещает стать ярким событием летнего межсезонья. И дело не только в призовом фонде в 20 миллионов рублей и прямых телетрансляциях.

У турнира необычный формат — в первый день состоится процедура драфта, в ходе которой будут определены составы соперничающих команд у мужчин и женщин. Кстати, в обеих встречах ожидается еще и тренерская битва — действующий рулевой национальной команды против мэтра, приводившего сборную к олимпийскому золоту. У женщин Зоран Терзич будет соперничать с Николаем Карполем, у мужчин — Константин Брянский с Владимиром Алекно.

Будем популяризировать волейбол

Алекно, кстати, совсем недавно возобновил активную тренерскую карьеру — после творческого отпуска он принял петербургский «Зенит». И на Кубок Первого канала известный специалист отправится голодным до больших побед. «СЭ» связался с триумфатором Олимпийских игр-2012 и узнал, чего он ждет от предстоящего турнира.

— Первый канал входит в число ведущих в стране, и любое спортивное мероприятие, которое на нем показывают, да еще и под брендом канала, — большой плюс для этой дисциплины, — начал Алекно. — В данном случае для волейбола. Идея — супер, в нынешней ситуации очень важно популяризировать наш вид спорта.

— Быстро согласились участвовать в роли тренера одной из команд?

— Глупо отказываться, когда дают возможность поучаствовать в таком масштабном мероприятии. И в зале уже почти все билеты проданы, насколько я знаю, и трансляцию увидит вся страна.

— После длительной реконструкции волейбол возвращается на знаковую для него арену, в УСЗ «Дружба». Что думаете по этому поводу?

— В этом зале я сам не раз играл. Но пока еще не видел, как он преобразился после реконструкции. В любом случае согласен, что легендарная арена, и она как нельзя лучше подойдет для нашего турнира. Спасибо ВФВ, что выбрали это место, я разговаривал с генеральным секретарем федерации Александром Яременко и знаю, что рассматривали и другие варианты. Но этот — оптимальный.

Фото CEV

Для меня спортивная составляющая важнее шоу

— Особенностью Кубка Первого канала станет процедура драфта, в ходе которой будут составлены команды. Вам нравится эта идея?

— Да, это здорово, ново, оригинально. Пожалуй, это и будет изюминкой всего турнира. Понятно, что наиграть что-то между драфтом и матчем нереально. Если только получится набрать какие-то связки из клубов. Но обе команды в одинаковых условиях.

— Уже думаете, кого будете выбирать?

— Конечно, определенные соображения есть. Но, опять же, я могу думать о каком-то игроке, а его за минуту до меня выберет другая команда. Концепция есть, как будет на самом деле — посмотрим.

— Некоторые проводят аналогию между Кубком Первого канала и привычным всем форматом Матчей звезд. В чем видите отличия?

— Матчи звезд всегда вызывают интерес у болельщиков, но в них всегда есть элементы шоу. Здесь же, я считаю, спортивная составляющая на первом месте. Будет борьба, битва за победу. Шоу будет вокруг, а для меня это прежде всего игра на результат.

— С Константином Брянским, который возглавит команду соперников, обсуждали предстоящий турнир?

— Мы виделись на финале Кубка России по пляжному волейболу в Петербурге. Общались, говорили о волейболе, но не более того. Непременно победить друг друга точно не обещали.

Сборы игроков, которым предстоит участвовать в Кубке Первого канала, начались в Новогорске 5 августа, на них приглашены по 28 сильнейших игроков как у мужчин, так и у женщин. Каким будет выбор тренеров, узнаем совсем скоро. Пока же определился состав штабов команд. У мужчин Брянскому будут помогать старший тренер Александр Климкин, генеральный менеджер Сергей Тетюхин и физиотерапевт Роман Чеблуков. В команду Алекно вошли старший тренер Александр Волков, генеральный менеджер Тарас Хтей и физиотерапевт Сергей Осипов.