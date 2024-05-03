Алекно вернулся в чемпионат России. Знаменитый тренер будет спасать питерский «Зенит»

Титулованный российский специалист подписал контракт в Северной столице на два года.

Санкт-петербургский «Зенит» объявил о подписании двухлетнего контракта с бывшим тренером сборной России Владимиром Алекно. 57-летний специалист два сезона оставался без работы, а слухи о его переезде в город на Неве ходили с начала апреля. В итоге титулованный наставник согласился помочь питерским зенитовцам реализовать амбиции. Ведь шестое место по итогам минувшего сезона — это явно не то, на что рассчитывала одна из самых богатых команд страны. Как говорится в официальном сообщении «Зенита», «Владимир Романович уже побывал в Академии Платонова» и вскоре озвучит свои планы в новом качестве.

Когда лидеры уступают — меняются

Главным тренерским достижением Алекно, безусловно, является золото Олимпиады-2012 в Лондоне, добытое со сборной России в сумасшедшем финале против бразильцев. Однако имеются в его карьере и другие большие титулы. Он — десятикратный чемпион страны с московским «Динамо» и казанским «Зенитом», победитель Мировой лиги и Кубка мира со сборной России. В общем, до 2020 года, когда Владимир Романович заметно устал от работы в Казани, это был один из самых успешных тренеров мира. Однако на фоне игрового кризиса клуба из Татарстана Алекно решил взять паузу.

— К большому сожалению, я так и не научился проигрывать, — говорил он тогда в интервью «Спорт БО» в феврале 2021-го. — Это большой минус в тренерской работе. Неудачи сжирают меня изнутри, а победы забываются уже на следующий день. Это нехорошо и неправильно, но такой у меня характер. Перелеты, гостиничная жизнь, игры — чувствую, что все тяжелее находить на это силы. Остались ресурсы на остаток сезона и сборную Ирана. На этом все, пока заканчиваю с профессией главного тренера. Не зарекаюсь, что навсегда. После Олимпиады нужно будет привести в порядок и здоровье, и мысли. Потом, если будет внутренняя искра, все возможно.

Эксперимент с Ираном вышел не самым удачным. Российский специалист вывел эту сборную на Олимпиаду в Токио, однако на самих Играх-2020 иранцы сначала выиграли два матча, а потом потерпели три поражения подряд, лишившись шансов на плей-офф. После этого Алекно взял паузу в тренерской карьере. В ответ на расспросы о возвращении в большой спорт он говорил, что наслаждается отдыхом, а также трудится бизнес-спикером. «Однажды Владимир задумался: «Почему гуси летят клином?» — говорится в презентации на сайте компании-организатора тренингов. — Потому что первые птицы создают поток воздуха, в котором остальным намного легче лететь, а когда лидеры уступают — меняются».

Фото Юрий Боград

Личный пример

Сейчас противостояние Алекно с «Зенитом» из Казани, который возглавляет его бывший ученик Алексей Вербов, обещает стать одной из интриг будущего чемпионата страны. «Рад за Алекно, — приводит «Татар-Информ» слова президента казанцев Рафката Кантюкова. — Питерскую команду много лет финансирует «Газпром», а команда там так и не состоялась, ничего не выиграла. Пускай у нас будет еще один кроме «Динамо» достойный соперник, мотивация повысится, станем еще лучше. В лице Алекно вижу соперника-друга».

Команда с берегов Невы действительно после своего создания в 2017 году не выиграла ни одного большого трофея, хотя дважды сражалась в финалах чемпионата страны и дважды становилась финалистом Кубка России. В сезоне-2019/2020 Питер собрал суперсостав во главе с тренером сборной России Туомасом Саммелвуо, но сначала чемпионат не удалось доиграть из-за пандемии, потом у питерцев появился комплекс матчей с московским «Динамо», и в конце концов финский специалист по политическим причинам уехал из нашей страны. После этого команду доверили Андрею Толочко, однако тот не оправдал ожиданий и передал бразды правления Виктору Сидельникову, а потом — бывшему тренеру женской сборной страны итальянцу Серджио Бузато.

В общем, «Зенит» вне призовой тройки уже три сезона подряд, и это явно не то, на что рассчитывают инвесторы клуба. Великий мотиватор Алекно сейчас призван для того, чтобы придать проекту новую динамику. Впрочем, многое будет зависеть не только от тренера, но и от того, как сложится его тандем с генменеджером Али Халилулиным. «Самое большое мое достижение как тренера — игроки меня называют Романычем, а не по имени и отчеству, — рассказывал Алекно два года назад «Спорт БО». — Но когда я захожу в зал, там тишина, зашнуровывают кроссовки, и все понимают прекрасно, что сейчас мы будем работать тяжело. Именно личный пример, пропитка игроков идеей, общение с ними, а не приказ — это работает».