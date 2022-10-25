Бомбардир из Липецка и сухие победы мужчин. Итоги пятого тура Суперлиги

В волейбольной Суперлиге состоялись матчи пятого тура. В женских и мужских розыгрышах было больше закономерностей, чем неожиданностей, но интересных сюжетов нашлось предостаточно.
В женской Суперлиге немного непривычно видеть на первой строчке турнирной таблицы команду «Протон». Клуб из Саратова выиграл пять из пяти своих матчей, отдав в них соперницам только один сет — «Минчанке».
В пятом туре «Протон» на своей площадке уверенно разобрался с нижегородской «Спартой». Гости смогли навязать борьбу только в третьей партии. На старте сета у «Спарты» пошла подача, которая позволила уйти в отрыв на плюс четыре. Но главный тренер «Протона» Юрий Маричев использовал тайм-ауты и вернул свою команду на победную колею. После матча наставник рассказывал, что теперь на его команду стали настраиваться как на лидера.
Нужно сказать, что на пути к «Протону» пока встречались команды, которые он должен был обыгрывать. Тем интереснее, как проявит себя текущий лидер в следующем туре. 5 ноября саратовчанки отправятся в гости к действующему чемпиону калининградскому «Локомотиву».
Перед домашним матчем «Ленинградки» с «Минчанкой» к клубу из Санкт-Петербурга наконец-то присоединились двукратные чемпионки мира — связующая Бояна Дрча и доигровщица Бранкица Михайлович из Сербии. Но девушки приехали в Северную столицу поздно, в ночь накануне встречи, поэтому не успели даже потренироваться с командой.
Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин не стал сразу бросать сербок в бой, решив поберечь их в игре против белорусских девушек. Но на площадку им выйти все же пришлось, причем уже в первой партии при счете 23:18 в пользу «Минчанки». Первый сет остался гостями, а второй белоруски забрали еще более уверенно — 25:14. Хозяевам почти удалось совершить камбэк. Однако на тай-брейке в напряженной концовке лучше была «Минчанка» — 15:13 и 3:2 в их пользу.
Главным открытием пятого тура стала доигровщица Ангелина Дементьева из «Липецка». В выездном матче против краснодарского «Динамо» она проявила потрясающую результативность. На ее счету 30 очков. Таким образом, 20-летняя волейболистка стала лучшим бомбардиром тура. Однако этого было недостаточно для победы. Краснодарская команда не справилась с Дементьевой на блоке, но на тай-брейке дожала «Липецк».
Также героиней тура можно назвать диагональную московского «Динамо» Наталию Гончарову. Она набрала 20 очков в матче против «Заречье-Одинцово», 17 из которых в атаке и 3 на блоке. Но главное — ее эффективность атаки: 63%. Это высокий показатель для диагональных, тем более возрастных. Москвички добились уверенной победы над «Заречьем» и вместе с «Протоном» продолжают лидировать в чемпионате.
В центральном матче тура мужской Суперлиги «Зенит» из Санкт-Петербурга принимал новосибирский «Локомотив». Традиционно встречи этих команд проходят в упорной борьбе. Однако на этот раз ее не получилось. «Локо» сейчас страдает от травм своих волейболистов, поэтому приходится играть полурезервным составом. Не приняли участие в матче основные игроки Константин Абаев и Сергей Савин. Диагональный сборной Сербии Дражен Лубурич еще восстанавливается после операции. На площадку он выходил два раза, и оба раза — на подачу.
Закономерные 3:0 в пользу «Зенита». Питерский клуб лидирует в чемпионате, не проиграв ни одного матча. Причем состав «Зенита» только крепнет. В следующем матче за них может сыграть звездный новичок Мэттью Андерсон из США. Он уже приехал в Санкт-Петербург. Следующий матч у лидера — гостевой против казанского «Зенита» 29 октября.
«Факел» из Нового Уренгоя — вторая команда, которая идет без поражений в чемпионате. «Зенит» находится выше в таблице, потому что у них меньше проигранных партий: одна против двух. В пятом туре «Факел» без проблем разобрался с командой «Газпром-Югра» из Сургута. Здесь у клуба из Нового Уренгоя ситуация похожа на успехи женского «Протона», ведь матчи с более грозными соперниками у «Факела» впереди.
В пятом туре исход встреч не стал неожиданностью. Но удивляет статистика: восемь из восьми матчей мужской Суперлиги завершились со счетом 3:0. Подобное случается не так часто. Например, в прошлом сезоне хотя бы одна из проигравших команд в туре цепляла сеты соперника.
Суперлига. Мужчины. 5-й тур
«Факел» — «Газпром-Югра» — 3:0 (25:17, 28:26, 25:23)
«Зенит-Казань» — «Строитель» — 3:0 (25:17, 25:19, 25:13)
АСК — «Урал» — 0:3 (20:25, 20:25, 16:25)
«Кузбасс» — «Нефтяник» — 3:0 (25:15, 25:14, 25:13)
«Югра-Самотлор» — «Енисей» — 0:3 (23:25, 14:25, 18:25)
«Динамо-ЛО» — «Динамо» М — 0:3 (18:25, 26:28, 15:25)
«Зенит» СПб — «Локомотив» — 3:0 (25:20, 25:20, 27:25)
«Белогорье» — «Нова» — 3:0 (36:34, 25:18, 25:20)
Суперлига. Женщины. 5-й тур
«Динамо-Ак Барс» — «Уралочка-НТМК» — 3:1 (29:27, 20:25, 25:21, 25:16)
«Динамо» М — «Заречье-Одинцово» — 3:0 (25:23, 25:15, 25:20)
«Протон» — «Спарта» — 3:0 (25:18, 25:14, 25:21)
«Ленинградка» — «Минчанка» — 2:3 (19:25, 14:25, 25:16, 25:13, 13:15)
«Тулица» — «Локомотив» — 0:3 (16:25, 22:25, 17:25)
«Динамо» Кр — «Липецк» — 3:2 (15:25, 25:21, 22:25, 25:18, 15:13)
«Динамо-Метар» — «Енисей» — 0:3 (21:25, 25:27, 23:25)