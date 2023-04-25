Москва снова сильнее Питера. Столичное «Динамо» — последний финалист волейбольной суперлиги

Впереди — медальные серии.

Суперлига. Мужчины. Полуфинал. 3-й матч

«Зенит» СПб — «Динамо» М — 0:3 (19:25, 34:36, 23:25).

Счет в серии: 0:3.

В волейбольной суперлиге определились все участники финала. Последнюю путевку в золотую серию забрало мужское «Динамо» из Москвы. Для того чтобы пройти питерский «Зенит» в полуфинале, столичному клубу понадобилось всего три матча.

Проблемы «Зенита»

Противостояние Москвы и Санкт-Петербурга — одно из самых принципиальных в российском волейболе. Никак не думалось, что полуфинальная серия между «Динамо» и «Зенитом» может закончиться всухую. Однако во второй половине чемпионата питерцы представляют не такую грозную силу, какую демонстрировали в начале сезона.

Первый круг регулярки «Зенит» прошел вообще без поражений. Однако во втором клуб попал в зону турбулентности. Этому способствовали травмы. И оказалось, что могучей скамейки команды из Санкт-Петербурга не всегда достаточно для победы. После ряда невыразительных матчей в клубе сменился главный тренер: вместо Андрея Толочко пришел Виктор Сидельников.

Всех проблем антикризисный специалист не решил, но до полуфинала свою команду довел. В первом матче серии с «Динамо» питерцы были максимально близки к победе. В концовке четвертого сета «Зенит» вроде бы уже нанес решающий удар, но бело-голубые запросили видеопросмотр, который спас их от поражения. «Динамо» довело встречу до тай-брейка, где оказалось сильнее.

Этот триллер в Москве стал главным украшением серии. Второй матч столичный клуб взял достаточно легко, а перед третьим у «Зенита» вновь начали проявляться проблемы с составом: недавно восстановившийся после травмы Виктор Полетаев подхватил вирус и не смог сыграть в Санкт-Петербурге.

Радость игроков московского «Динамо». ВК «Динамо» Москва

Решающий челлендж

Несмотря ни на что, «Зенит» искал свои шансы в третьей игре полуфинала. Первый сет «Динамо» забрало уверенно, но во втором логичным выглядела победа хозяев. Однако питерцы растранжирили все свои моменты в концовке, счет в партии перемахнул за 30, и тогда москвичи наказали «Зенит» за нерасторопность.

В третьем сете бело-голубым вновь помог челлендж в решающий момент. При счете 24:23 в пользу «Динамо» судьи отдали очко хозяевам, но запрошенный просмотр отправил команду Виктора Сидельникова в бронзовую серию, а москвичей — в финальную.

«Во второй партии у нас было море возможностей закончить этот сет, мы сами не воспользовались этим, — сетовал Сидельников после матча. — Практически на каждую игру мы искали разные варианты состава, потому что не могли толком этот состав сформировать. Очень трудно что-то сделать, когда два дня мы наигрываем состав, потом кто-то выпадает, и нужно что-то менять, играть с листа. В двух сетах была хорошая борьба, но этого мало для победы».

«Динамо» на порядок эффективнее атаковало и контратаковало, а также переиграло соперника на блоке. Главной же составляющей победы бело-голубых стала игра Цветана Соколова. Болгарский диагональный реализовал 65 процентов своих атак. Это очень высокий показатель, особенно для матча таких равных и сильных соперников. К тому же Соколов был хорош и на блоке — три результативных за матч. Это лучший показатель среди обеих команд. У «Зенита» на всю команду было только три результативных блока. Так что успех «Динамо» вполне заслуженный.

Болельщики «Динамо». ВК «Динамо» Москва

Битвы сильнейших

Таким образом, в финалах сыграют те команды, которые заняли в регулярном чемпионате первые и вторые места. В обеих золотых сериях будет биться московское «Динамо», что является отличным подарком болельщикам в год столетия спортивного общества.

Женское «Динамо» начнет свою серию против действующих чемпионок «Локомотива» домашними матчами, которые пройдут 2 и 4 мая. В те же даты состоятся первые игры финала у мужчин. Но серия стартует в Татарстане, на площадке победителя регулярки «Зенита-Казани».

Явных фаворитов в этих противостояниях нет, как и в бронзовых сериях. За третье место у девушек поборются «Динамо-Метар» и «Протон», а у мужчин — питерский «Зенит» и «Локомотив».