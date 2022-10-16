Драма в Москве и разгром в Калининграде. Как прошли матчи за волейбольный Суперкубок

Казанскому и московскому «Динамо» удалось отстоять свои трофеи.

Суперкубок. Мужчины. Динамо М — Зенит-Казань — 3:2 (33:35, 25:23, 25:23, 20:25, 15:8)

Женщины. Локомотив — Динамо-Ак Барс — 0:3 (19:25, 20:25, 15:25)

В Москве и Калининграде разыграли первые трофеи волейбольного сезона — Суперкубки. В споре мужских команд трудную выматывающую победу одержало столичное «Динамо», обыграв казанский «Зенит». А в женском противостоянии «Динамо-Ак Барс» было сильнее «Локомотива» из Калининграда.

Четвертый Суперкубок для «Динамо»

Битва чемпионов страны «Динамо» и обладателя Кубка «Зенита» получилась именно такой, какой ее ожидали увидеть болельщики, заполнившие под завязку московскую волейбольную арену. Обычно к таким встречам применимо слово «триллер». По ходу игры невозможно было предугадать, чем закончатся партии и весь матч. Триллер не отпускал зрителей из зала 2,5 часа.

Фаворитами были хозяева. Хотя последняя официально-неофициальная встреча осталась за казанской командой. Речь про Спартакиаду, которая прошла в августе. Тогда «Динамо» представляло Москву, а «Зенит» — Татарстан. Подопечные Алексея Вербова были сильнее — 3:1. Правда, команды на Спартакиаде выступали без легионеров, а в матче за Суперкубок они сыграли важную роль.

Команды начали «бодаться» с начала игры. Первый сет получился наиболее упорным. Никто не позволял сопернику уйти вперед больше чем на два очка. В итоге исход партии решался в качельной концовке. Первыми сетбол заработали хозяева, которые до этого чаще выходили в лидеры. Но в итоге больше сетболов набралось у «Зенита». Количество переросло в качество. Решающий удар нанес Андрей Сурмачевский — 35:33, повели казанцы. Сурмачевский в этой встрече играл непривычно много, практически не покидая площадку. И этим обстоятельством «зенитовский» доигровшик воспользовался, принеся своей команде больше всех очков — 25.

Волейболисты московского «Динамо». ВК «Динамо» Москва

В начале второй партии показалось, что хозяева еще не отошли от концовки первой. «Зенит» захватил преимущество, и при счете 5:1 Константин Брянский вынужден был взять тайм-аут. Помогло, подравнялись. К середине сета казанцы вновь организовали задел, и казалось, что исход партии в руках гостей. Но Брянский взял второй тайм-аут, в ход пошло тайное оружие — подача Чеслава Свентицкиса. «Динамо» перевернул партию и сравнял счет 25:23 и 1:1 по сетам. Именно Чеса больше других хвалил главный тренер хозяев после матча.

Третий сет был похож на предыдущий. Вновь хорошее начало «Зенита» и счет 5:1. Но на этот раз тайм-ауты Брянский поберег. «Динамо» удалось сравнять, и с разницей в один-два мяча команды пошли к концовке. Матч затягивался, поэтому концентрация у игроков моментами стала пропадать, что выражалось в ошибках. Не избежал их и один из лидеров «Зенита» Максим Михайлов, который проводил не свой лучший матч, хоть и приносил команде важные мячи. «Динамо» вышло вперед по партиям — 25:23 и 2:1.

Было ощущение, что москвичи закончат все в четвертом сете. Они сразу повели со счетом 4:0 и чувствовали себя уверенно. Но у Вербова нашелся свой козырь. Главный тренер «Зенита» не побоялся убрать с площадки своего лидера Дмитрия Волкова, выпустив Сэма Деру. Бельгиец зарядил команду не только технически, но и эмоционально. «Динамо» не смогло умерить кураж своего бывшего игрока и позволило казанцам сравнять — 25:20 и 2:2.

На тай-брейке неожиданных поворотов сюжета игры было меньше всего. У хозяев с новой мощью заработала подача и связка Панков — Соколов. Казанцы отпустили «Динамо» в начале, и сил на камбэк не хватило. Москва уверенно забрала пятую партию и победу в матче — 15:8.

Это четвертый Суперкубок для «Динамо» и второй подряд. Год назад со счетом 3:1 москвичи обыграли «Зенит» из Санкт-Петербурга. Но по количеству титулов продолжает лидировать казанский клуб. Всего у «Зенита» 8 побед в Суперкубках.

Волейболистки «Динамо-Ак Барс». Вк «Динамо-Ак Барс»

Казанское «Динамо» уничтожило «Локомотив» блоком

Женский Суперкубок разыгрывается с 2017 года. Однако новый матч мог стать уже третьей титульной встречей между калининградской и казанской командами. В 2020-м победу одержало «Динамо-Ак Барс», но в 2021-м Суперкубок проводить не стали из-за пандемии коронавируса. В 2022-м фаворитом игры считался действующий чемпион России «Локомотив».

В составы клубов в начале сезона вмешался чемпионат мира, который шел три недели и завершился только сейчас. У «Динамо» еще не подъехали доминиканки Бетания де ла Круз и Гонсалес, а «Локомотив» ждет в свои ряды Лоренне Тейшеру, завоевавшую со сборной Бразилии серебро ЧМ-2022.

Серьезной и, наверное, ключевой потерей у калининградской команды стало отсутствие Татьяны Кадочкиной, которая в межсезонье перебралась в «Локо» как раз из «Динамо-Ак Барс». Кадочкина получила травму плеча в предыдущем туре. Отсутствие одного из лидеров сулило хозяевам проблемы в атаке.

И эти проблемы у «Локомотива» действительно возникли. Заметно омолодившееся «Динамо» не давало соперницам добить до площадки с самого начала игры. К середине первого сета главный тренер хозяев Константин Сиденко истратил оба тайм-аута, но так и не нашел ответ на вопрос, как взломать казанский блок. «Локо» пытался сократить отставание усилиями Ксении Парубец, но этого было недостаточно — 25:19.

Второй сет картину игры не изменил. Все тот же непроходимый для Калининграда блок гостей не давал развернуться. Плюс «Динамо» все больше разгонялся на кураже. У казанской команды получалось практически все и у всех. Только бросалось в глаза слишком большое количество невынужденных ошибок при подаче. Но запала гостям хватило, чтобы спокойно довести сет до победы — 25:20.

Показалось, что на третью партию хозяева вышли с другим настроением, более боевым. И даже впервые повели в начале сета с разницей в два мяча. Но, уступив в одном из отрезков четыре очка подряд, Калининград опустил руки. А Казань не сбавляла, все более вариативно играя в атаке. К тому же в этом матче практически все видеопросмотры заканчивались в пользу гостей, что только добавляло положительных эмоций побеждающих и отрицательных — проигрывающим. Сиденко искал варианты, менял состав, но ничего не получалось. В итоге 25:15 и 3:0 — не самый предсказуемый итог матча.

Таким образом, можно сказать, что и казанское «Динамо», как и мужское московское, защитило свой титул. Ведь, напомним, в 2021-м матч за женский Суперкубок не проводился. Теперь у казанского клуба два таких титула.