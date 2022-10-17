Шестой трофей за два года. «Динамо» вновь выиграло Суперкубок России

После каждого нового трофея московского «Динамо» специалисты и болельщики задаются вопросом: смогут ли бело-голубые удержаться на вершине? Так было и после успеха москвичей в Кубке России-2020, и после триумфа в чемпионате России-2021. Особенно актуальными разговоры о спаде «Динамо» казались в середине прошлого сезона, когда по ряду объективных причин москвичи далеко не всегда демонстрировали свой лучший волейбол.
Однако в стане бело-голубых не было даже намека на панику. Менеджмент клуба и команда планомерно готовились к решающей стадии сезона. В казанском «Финале шести» динамовцы вновь доказали свое превосходство над оппонентами, второй год подряд став сильнейшим коллективом нашей страны.
Признанием успехов москвичей стало назначение главного тренера «Динамо» Константина Брянского на пост наставника сборной России. Под его руководством национальная команда провела полноценный сбор, а также уверенно победила соперников из Белоруссии в двух контрольных матчах (3:0, 3:0).
— Сборная России — это элитная команда. Любой волейболист из нашей страны стремится попасть в состав национальной команды. Даже без участия в международных турнирах сборная России является мощнейшим стимулом для спортсмена. Это признание его заслуг, показатель того, что он смог выиграть конкуренцию у множества других игроков, — подчеркивает Брянский.
Для клуба «Динамо» особенно приятным стало и то, что во встречах с белорусами капитаном национальной команды России был связующий бело-голубых Павел Панков. Всего же в состав сборной были приглашены восемь игроков московской команды. Помимо Панкова, это доигровщики Ярослав Подлесных, Денис Богдан и Антон Семышев, блокируюшие Илья Власов и Максим Белогорцев, диагональный Романас Шкулявичус и либеро Евгений Баранов. Такого количества сборников у бело-голубых не было никогда.
Несмотря на отсутствие лидеров, «Динамо» уверенно выиграло предварительный этап Кубка России. В матчах данной стадии турнира здорово проявили себя молодые волейболисты бело-голубых диагональный Никита Кулешов и доигровщик Михаил Данилов. Теперь эти ребята попробуют свои силы в суперлиге. Кулешов отправился в аренду в минский «Строитель», а Данилов — в оренбургский «Нефтяник».
Вообще состав «Динамо» этим летом претерпел лишь одно изменение. Доигровщик Семен Дмитриев также на правах аренды перешел в красноярский «Енисей», а его место занял молодой белорусский волейболист Илья Морозов.
— В нынешнее межсезонье нам удалось сохранить чемпионский состав нашей команды, — говорит спортивный директор «Динамо» Сергей Заиченко. — Прежде всего, это касается легионеров — диагонального Цветана Соколова и либеро Лаури Керминена. Несмотря на внешние обстоятельства, эти волейболисты приняли решение продолжить выступления в «Динамо». Такой шаг говорит как о профессионализме Соколова и Керминена, так и о статусе нашего клуба. Сейчас в «Динамо» созданы все условия для достижения победных результатов. Отдельно отмечу, что ведущие игроки «Динамо», несмотря на предметный интерес других клубов суперлиги, подписали долгосрочные соглашения с клубом. Костяк нашей команды сформирован на несколько сезонов вперед. Мы полны сил и желания продолжить писать победную историю московского «Динамо».
Волею календаря уже на старте сезона «Динамо» предстояли серьезные вызовы. Во втором туре бело-голубых ждала домашняя встреча против финалиста прошлого чемпионата России новосибирского «Локомотива», а в третьем — матч за Суперкубок России против «Зенита-Казань».
Не обошлось без неприятных моментов. Из-за проблем со спиной хирургическое вмешательство потребовалось доигровщику Денису Богдану. В ближайшее время игрок, которому недавно исполнилось 26 лет, не сможет помочь команде.
Однако динамовцы не привыкли обращать внимание на трудности. Одной из сильных сторон бело-голубых в последние годы является то, что каждый игрок команды может взять на себя бремя лидерства.
Так, в игре против «Локомотива» в атаке здорово проявил себя Подлесных. В активе доигровщика — 19 очков при 64 процентах реализации. Ну и, конечно, нельзя обойти стороной и феерические серии подач в исполнении Панкова. Капитан «Динамо» набирал очки сериями, внеся перелом по ходу непростой третьей партии. Всего же в активе Панкова по итогам встречи с «Локо» оказалось 9 эйсов и 11 набранных очков. «Динамо» одержало заслуженную победу (3:1) и в хорошем настроении подошло к игре за Суперкубок.
Матч за первый трофей сезона, безусловно, даст колоссальный импульс всему чемпионату. Уже в третьем туре команды показали очень качественный волейбол, а игра держала болельщиков в напряжении с первого до последнего розыгрыша.
В стартовом сете ни одна из команд не могла сделать серьезный задел в счете. Затянулся и баланс, который в какой-то момент превратился в дуэль Соколова и доигровщика «Зенита-Казань» Андрея Сурмачевского. В результате именно Сурмачевский и принес гостям успех в первой партии — 35:33.
Второй же сет в очередной раз подтвердил, что для «Динамо» не существует безвыходных ситуаций. Казанцы вели со счетом 20:16, однако сначала дрогнули на подачах Семышева, а затем их прием буквально развалился на серии связующего Чеславса Свентицкиса. Брянский выпустил своего джокера в самый нужный момент. На подачах Чеса динамовцы добились решающего преимущества (24:21) и выиграли сет со счетом 25:23.
«Во втором сете соперник очень серьезно давил на подаче и ловил нас на блоке. Нам нужно было перетерпеть сложный момент, что мы и сделали», — отметил после матча Цветан Соколов.
Исход третьей партии решили нюансы. Динамовцы не дали раскрыться лидеру «Зенита-Казань» Максиму Михайлову, при этом сами хозяева были почти безупречны. Закрыл же сет (25:23) атакой первым темпом Вадим Лихошерстов, который, к слову, также доставил бывшей команде массу неприятностей на блоке и на подаче.
После нокдауна на старте четвертого сета (0:4) главный тренер казанцев Алексей Вербов ротировал состав. Так, вместо доигровщика Дмитрия Волкова на площадке появился экс-динамовец Сэм Деру. Бельгиец внес серьезный вклад в то, что Казань вернулась в игру. Затем же на подачах Михайлова «Зенит» увеличил свое преимущество и довел партию до победы — 25:20 и 2:2 по сетам.
А вот на тай-брейке «Динамо» не оставило шансов сопернику. Как и в майском финале чемпионата России против «Локомотива», с первых же розыгрышей команда Брянского действовала предельно сконцентрированно и хладнокровно. Соколов давил на подаче, а Власов царил на блоке, важный мяч забил Подлесных. А после смены сторон слово взял капитан. Панков дважды подряд укороченной подачей поймал в приеме связующего гостей Майку Кристенсона, лишая соперника возможности качественной атаки. Поспешные решения не принесли успеха гостям. «Динамо» спокойно довело сет и матч до победы — 15:8 и 3:2. Суперкубок России-2022 достается московскому «Динамо»!
— Матч был очень сложным. Обе команды боролись за каждое очко. В принципе, все решали определенные мелочи. Мы оказались сильнее, и я очень благодарен команде за эту победу. Когда мы уступали во втором сете, я сказал ребятам, что нужно концентрироваться на своей игре. В целом команды действовали на высоком уровне. Ошибки в игре неминуемы, но в прошедшем матче волейболисты почти не допускали невынужденные ошибки. В целом получилась отличная встреча за Суперкубок. И, конечно, я хочу поблагодарить за невероятную поддержку наших болельщиков. Играть при аншлаге — это всегда особенные эмоции. Вклад болельщиков в завоевание Суперкубка сложно переоценить, — прокомментировал успех команды Константин Брянский.
Всего же с декабря 2020 года Брянский завоевал шестой трофей вместе с «Динамо». Ранее под его руководством москвичи дважды побеждали в чемпионате России, становились обладателями Кубка России, Суперкубка России и Кубка Европейской конфедерации волейбола.
— Еще летом я отмечал, что, несмотря на успехи последних двух сезонов, наша команда еще не полностью раскрыла свой потенциал, — говорит генеральный директор «Динамо» Николай Ступаков. — Каждый новый трофей — это повод работать еще усерднее для всех нас. Могу сказать, что наша команда очень голодна до побед, а нынешний сезон принесет еще немало вызовов. Я очень рад, что «Динамо» второй год подряд выигрывает Суперкубок. От всей души хочу поздравить с победой и поблагодарить за всестороннюю поддержку президента ВК «Динамо» Михаила Васильевича Шекина. Без его участия нынешние успехи бело-голубых были бы невозможны.
Времени на празднование успеха у «Динамо» не будет. Уже 19 октября москвичей ждет матч против петербургского «Зенита». Волейбольный сезон набирает обороты — дальше будет только интереснее.