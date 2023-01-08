Год новый, лидеры прежние. «Динамо» и «Зенит» впереди всех

Первые матчи 2023 года в чемпионатах России обошлись без сенсаций.

Почти всем лидерам в матчах первых туров нового года в волейбольном высшем свете предстояло подтверждать статус во встречах с командами из подвалов таблицы. И лидеры с этими испытаниями справились, хотя порой и не без труда. А самыми захватывающими в праздничные дни получились битвы команд из второго эшелона. Особенно в женском турнире, где было сыграно три шикарных пятисетовых триллера.

«Зенит» не проигрывает и в Азии

Возглавляющий таблицу мужской суперлиги петербургский «Зенит» довел число побед подряд со старта чемпионата до 16. Команда Алексея Толочко в первые дни января отправилась в азиатскую часть страны и привезла оттуда две победы в трех сетах. Вслед за «Уралом» петербуржцы на классе огорчили и «Енисей». В Красноярске очень эффективен был Егор Клюка, которому по возможности помогали Мэтт Андерсон, Федор Воронков и другие. Теперь у лидера серия уже из четырех сухих побед подряд.

На пятки «Зениту» продолжает наступать московское «Динамо», на Рождество разгромившее аутсайдеров из минского «Строителя». Три сета чемпионы выиграли всего за 67 минут, при этом Константин Брянский сумел задействовать на площадке всех волейболистов, попавших в заявку.

После этого дуэт лидеров чуть оторвался от казанского «Зенита», который свой матч 16-го тура проведет только 11 января. А вот новосибирскому «Локомотиву» внезапно пришлось потрудиться в матче против замыкающей таблицу «Новы» — сибиряки отдали второй сет и только в концовке забрали третий. Уфимский «Урал», поочередно уступивший всем четырем лидерам, прервал серию неудач, неожиданно уверенно обыграв «Динамо-ЛО», и обошел соперников в таблице, поднявшись на седьмое место.

Игроки московского «Динамо». ВК «Динамо» Москва

День триллеров

У девушек тур начался с очередной солидной победы московского «Динамо». Лидеры чемпионата, ведомые Наталией Гончаровой, на выезде разобрались с «Минчанкой». Бело-голубые порой не могли похвастать убийственной эффективностью в атаке, и даже отдали третий сет. Но при этом в нужные моменты не давали соперницам развернуться и победили без особых нервов.

Не удалось выиграть всухую и действующим чемпионкам из калининградского «Локомотива». Они проиграли вторую партию подмосковному «Заречью-Одинцово», но также без особых проблем победили и продолжают погоню за москвичками.

Игроки калининградского «Локомотива». ЖВК «Локомотив»

При этом последний день новогодних каникул подарил болельщикам целую россыпь невероятных по накалу матчей, завершившихся тай-брейками. Прежде всего, стоит отметить поражение идущей третьей «Ленинградки» в Краснодаре. Петербургская команда дважды выходила вперед по сетам, но в итоге уступила 2:3. При этом силы соперниц в этот вечер были настолько равны, что даже пятая партия закончилась «качелями» и счетом 22:20. Впору в таких матчах давать каждой из команд по полтора очка.

В двух других валидольных встречах «Тулица» и недавний лидер саратовский «Протон» и вовсе спаслись, уступая в своих матчах 0:2 по партиям. Хотя тульская команда настолько уверенно взяла три сета у «Енисея», что сложно было поверить в исход первых двух. А вот «Протон» в прямом смысле слова балансировал на краю пропасти — саратовские девушки при счете 0:2 вытащили суперзатяжной третий сет со счетом 35:33! После этого у челябинского «Динамо-Метара» в игре что-то необратимо сломалось. «Протон» обошел поверженных соперниц и теперь идет на пятой позиции.

Суперлига. Мужчины. 16-й тур

«Динамо» — «Строитель» — 3:0 (25:14, 25:15, 25:18)

«Нова» — «Локомотив» — 1:3 (19:25, 25:22, 23:25, 19:25)

«Енисей» — «Зенит» — 0:3 (22:25, 15:25, 19:25)

«Урал» — «Динамо-ЛО» — 3:0 (25:17, 25:23, 25:20)

«Газпром-Югра» — «Белогорье» — 0:3 (18:25, 18:25, 20:25)

«Факел» — «Кузбасс» — 2:3 (25:18, 20:25, 25:22, 24:26, 9:15)

Суперлига. Женщины. 14-й тур

«Спарта» — «Уралочка-НТМК» — 0:3 (21:25, 9:25, 27:29)

«Минчанка» — «Динамо» М — 1:3 (16:25, 15:25, 25:23, 17:25)

«Липецк» — «Динамо-Ак Барс» — 0:3 (15:25, 13:25, 14:25)

«Енисей» — «Тулица» — 2:3 (25:23, 25:17, 15:25, 13:25, 7:15)

«Динамо-Метар» — «Протон» — 2:3 (25:14, 25:20, 33:35, 22:25, 9:15)

«Заречье-Одинцово» — «Локомотив» — 1:3 (19:25, 25:23, 16:25, 23:25)

«Динамо» Кр — «Ленинградка» — 3:2 (14:25, 25:17, 20:25, 25:23, 22:20)