Два «Динамо» сделали лучший подарок болельщикам в день столетия. Огненный матч

Сегодня, 22:00
В волейбольной суперлиге все ближе медальные разборки. В полуфинальных сериях до трех побед сыграны вторые матчи. Фаворитам удалось отстоять свой статус на домашней площадке, но теперь их ждут встречи на аренах соперника.
Суперлига. Женщины
1/2 финала. Вторые матчи
«Динамо» М — «Динамо-Метар» — 3-2 (25:13, 25:16, 23:25, 18:25, 15:12).
Счет в серии — 2-0
«Локомотив» — «Протон» — 3-0 (25:19, 25:17, 26:24).
Счет в серии — 2-0
На этой неделе общество «Динамо» празднует свое 100-летие. Женские волейбольные коллективы, выступающие под этим именем, решили отметить юбилей по-особенному. Непосредственно в день рождения бело-голубые из Москвы и Челябинска выдали удивительный матч.
Хотя поначалу казалось, что вторая полуфинальная встреча столичного «Динамо» и «Динамо-Метара» будет рядовой. Хозяйки, которые в первом матче серии победили всухую, начали уничтожать соперниц и во втором. Счет по партиям быстро стал 2:0. Москвички не давали команде из Челябинска ни единого шанса на успех — 25:13 и 25:16.
Однако легкая прогулка на этом завершилась. «Динамо-Метар» еще раз напомнил, что не так прост. В четвертьфинале они сенсационно прошли одних из претендентов на золото «Динамо-Ак Барс», а сейчас заставили серьезно попотеть победителя регулярного чемпионата. Надо сказать, что в третьем сете столичные волейболистки немного отпустили хватку, поэтому настойчивым гостям удалось зацепить партию. Но дальше включился челябинский кураж, с которым москвички уже не справились.
Дело дошло до тай-брейка, где при счете 11:11 все-таки сказался более высокий класс столичного клуба. Самым результативным игроком матча стала капитан «Динамо» Наталия Гончарова — 22 очка (18 в атаке и 4 блока). Но точку в этом противостоянии ставить рано. Серия переезжает в Челябинск.
Для действующего чемпиона страны «Локомотива» второй полуфинальный матч прошел без сюрпризов. Калининградки встречаются с одной из главных сенсаций сезона «Протоном», который «укусил» в регулярке несколько топ-клубов. Поэтому расслабляться им никак нельзя. Хозяйки держали себя в тонусе всю встречу и довели ее до уверенных 3:0.
Суперлига. Мужчины
1/2 финала. Вторые матчи
«Динамо» М — «Зенит» СПб — 3-0 (25:22, 25:23, 25:15).
Счет в серии — 2-0
«Зенит-Казань» — «Локомотив» — 3-0 (25:19, 27:25, 30:28).
Счет в серии — 2-0
Самую громкую полуфинальную вывеску имеет серия между мужскими командами — московским «Динамо» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Первый матч полностью оправдал ожидания болельщиков: волейболисты устроили пятисетовый триллер, в котором победить мог любой, но чуть сильнее оказались игроки столичного клуба.
Однако вторая встреча в Москве получилась заметно короче. Бело-голубые расправились с соперником в трех сетах. Игра хозяев получалась практически во всех компонентах. Волейболисты «Динамо» вытаскивали сложнейшие мячи и неустанно трудились в атаке, показав приличный процент точности — 56. Настоящим проклятием для гостей в этом матче стал болгарский диагональный Цветан Соколов, набравший 22 очка.
«Первые две партии шли на равных, мы боролись с одним игроком — Цветаном Соколовым, — говорил после матча тренер «Зенита» Виктор Сидельников. — В первом сете уступили три очка — у «Динамо» было на три эйса больше при равенстве игры на блоке и нашем преимуществе по проценту реализации атак. Во втором сете Соколов реализовал в атаке 12 из 15 очков. Мы меняли защиту, выходили двойным, тройным блоком, но он находил, куда ударить».
Другому «Зениту», из Казани, победа во втором домашнем матче полуфинала над «Локомотивом» далась непросто, несмотря на сухой счет по сетам. Да, в стартовой партии хозяева серьезных проблем не испытали, но в последующих им чаще приходилось быть в роли догоняющих. В итоге оба сета заканчивали на балансе. Правда, как отметил после игры главный тренер «Локо» Пламен Константинов, в решающие моменты его игрокам не хватило холодной головы. Необходимое спокойствие новосибирцам нужно находить к 21 апреля, когда пройдет третий матч серии. На помощь «Локомотиву» должны прийти родные болельщики, которые являются одними из самых шумных в суперлиге.