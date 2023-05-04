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Сегодня, 06:30

Волейбольного тренера Воронкова простили за «обезьяну» в отношении темнокожего игрока. Почему?

Почему смягчили дисквалификацию тренера Воронкова
Андрей Воронков.
Фото Никита Успенский, «СЭ»
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Инициатором смягчения дисквалификации выступил бывший клуб тренера — калининградский «Локомотив».

Кейс Андрея Воронкова в любом случае останется для России прецедентом, как дело Босмана в футболе. Но прецедентом со своим российским колоритом — не в том смысле, что по нему будут принимать решения другие, а скорее наоборот, чем-то уникальным и непохожим. В обществе, где ксенофобия на бытовом уровне никуда не делась и живет в комфортных, почти пятизвездочных условиях, тренер получает два года дисквалификации за слова «зачем опять ловишь эту обезьяну?», сказанные на нервах в тайм-ауте пятого матча финальной серии. Мощно.

Воронкова простили

Год назад гремели очень жаркие споры с диаметрально супротивными позициями — убрать навсегда тренера-расиста или «он это сказал в частной беседе, не упоминая человека, за что?» Мы подробно разбирали эту ситуацию здесь.

Андрей Воронков (в&nbsp;центре) с&nbsp;тренерами и&nbsp;игроками &laquo;Локомотива&raquo;. Два года дисквалификации за «обезьяну». Тренер Воронков жестко наказан в свой день рождения

Клуб тогда и особенно Воронков вели себя, скажем так, неоднозначно. Андрей Геннадьевич извиняться не спешил, да и клуб предпочел выжидать, хотя все же принес извинения кубинке Монталво, в отношении которой прозвучало неприятное слово. Не стоит упрощать — жесткий двухлетний дисквал вполне мог быть связан не только с неджентльменским обращением, но с отношением к клубу из Калининграда со стороны некоторых конкурентов. По крайней мере, этот фактор сыграл свою роль, говорили источники «СЭ». Хотя это, разумеется, не оправдывает поведение Воронкова и не ставит под вопрос решение Всероссийской федерации волейбола.

И вот прошел год. Клуб с тех пор расстался с Воронковым, а сам наставник отдохнул в отпуске и поправлял здоровье. Кажется, поправил и готов вернуться в игру. В среду ВФВ принял решение о смягчении его дисквалификации — второй год отстранения признали условным. Таким образом, Воронков имеет право вернуться к работе прямо сейчас. Слухи сватают его в «Урал», но клуб уже опроверг эту информацию. Впрочем, ничего не мешает ее подтвердить позднее.

Воронкову помог бывший клуб, но его будущее туманно

Сам тренер еще раз извинился за слова, и вполне возможно, уже в будущем сезоне приступит к работе. Сейчас в женской Суперлиге идет финальная серия, в которой снова играет «Локомотив» — даже после ухода Воронкова — и московское «Динамо». Второй матч состоится в четверг, 4 мая, пока счет в серии 1-0 в пользу бело-голубых.

Оказалось, что именно «Локо» стал инициатором смягчения наказания в отношении Воронкова, который в свое время рассматривался на пост главного в сборной России и действительно может быть полезен нашему волейболу.

— Правительство Калининградской области, которое уделяет большое внимание развитию волейбола в регионе, и наш клуб «Локомотив» выступили с инициативой сокращения срока дисквалификации Андрею Воронкову, — ответил «СЭ» гендиректор клуба Александр Косырьков. — И обратились по этому поводу во Всероссийскую федерацию волейбола. Руководство ВФВ пошло нам навстречу, на заседании Исполкома было принято решение о том, что дисквалификация сокращена до одного года, и ее срок истекает в середине мая.

С этого момента Андрей Геннадьевич может вернуться к работе в российских клубах. Уверен, что это пойдет только на пользу отечественному волейболу, ведь Воронков — один из лучших российских тренеров, который добивался успеха и с женскими, и с мужскими командами. Он не только дважды выиграл золото чемпионата России с нашим «Локомотивом», но и побеждал с мужской сборной России на чемпионате Европы, с новосибирским «Локомотивом» дважды брал Кубок России и выиграл Лигу чемпионов. Безусловно, его возвращение в волейбол — это большой плюс для нашего любимого вида спорта и будет способствовать его дальнейшему развитию! И лично я очень рад за Андрея Геннадьевича, — заключил менеджер клуба.

Андрей Воронков. «Локомотив» стал инициатором сокращения срока дисквалификации тренера Воронкова за расизм

И наверное, правильнее всего подытожил историю глава федерации Станислав Шевченко:

— После повторного рассмотрения приняли решение заменить второй год дисквалификации на условный. Все-таки наша задача — не просто наказывать, а перевоспитывать, причем не только самого Андрея Геннадьевича, но и всех вокруг. Конечно, он совершил глупость, очень нас этим расстроил. Но при этом он специалист квалифицированный, доказал это своей работой в том числе со сборной России. Думаю, он получил урок на всю жизнь, — сказал он «Р-Спорт».

Будет здорово, если и остальные на этом примере научатся. Не только в волейболе, но и повседневной жизни.

Волейбол
Андрей Воронков
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