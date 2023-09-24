Московское «Динамо» — обладатели Кубка Столетия! Третий трофей подряд для бело-голубых

В финале обыграли «Ленинградку».

Волейбол. Кубок Столетия. Новосибирск

Матч за третье место

«Динамо — Ак Барс» (Казань) — Локомотив (Калининград) — 3:2 (22:25, 25:23, 25:19, 23:25, 15:8)

Финал

«Динамо» (Москва) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:1 (23:25, 25:21, 25:16, 25:18)

В этом году отмечаются два спортивных вековых юбилея: 100 лет исполнилось обществу «Динамо» и отечественному волейболу. Поэтому победа бело-голубых в турнире под названием Кубок Столетия идеально вписывается в оба праздника. В финале подопечные Константина Ушакова обыграли «Ленинградку», взяв первый трофей нового сезона и третий подряд. Столичные девушки также являются действующими чемпионками страны и обладательницами Кубка России.

Формат

В Кубке Столетия принимали участие восемь сильнейших команд по итогам прошлого сезона Суперлиги. Их поделили на две группы, где каждый сыграл с каждым по два матча. В группу «А» попали команды, у которых в названии есть слово «Динамо» — из Москвы, Казани, Челябинска и Краснодара. В группе «Б» между собой встречались «Ленинградка», «Локомотив», «Протон» и «Тулица».

Две лучшие команды в каждой группе попадали в «Финал четырех», а также они получали путевки в четвертьфинал Кубка России. В группе «А» с одинаковым показателем побед и поражений (5:1) стали бело-голубые из Москвы и «Динамо — Ак Барс», в группе «Б» сильнейшей стала «Ленинградка» (5:1), а второе место занял «Локомотив» (4:2).

«Финал четырех» принимал Новосибирск. Казалось, что город идеально подходит для калининградской команды, ведь здесь выступает одноименный мужской клуб Суперлиги. Местные болельщики действительно отдавали предпочтение «Локомотиву» и активно поддерживали девушек. Однако подопечные Константина Сиденко в финал пробиться не смогли, уступив действующим чемпионкам (0:3), а во втором полуфинале «Ленинградка» была сильнее «Динамо — Ак Барс».

Фото ЖВК «Динамо» Москва

Матч за третье место

Команда из Татарстана матч за третье место против «Локо» начала просто ужасно. Провал на старте был оглушительный — 10:1. При этом каких-то сверхзадач калининградки перед «Динамо» не ставили. Казанские девушки сами совершили кучу ошибок в простых ситуациях и никак не могли собраться. В чувство их не смог привести и главный тренер Зоран Терзич, но сербский специалист правильно сработал заменами. Он выпустил на площадку 16-летнюю доигровщицу Камилу Реброву, которая в итоге отыграла почти весь матч, став одной из героинь встречи. «Переживания были просто огромные. Я не ожидала, что выйду и буду так долго играть. У меня сейчас слезы идут, — говорила Реброва после матча. — Девочки очень меня поддерживали».

Удивительно, но «Динамо» сократило это дикое отставание в счете в первой партии до одного очка. На это повлияло и то, что «Локомотив» немного расслабился из-за комфортного счета, и что казанские волейболистки стали значительно меньше ошибаться.

Во втором сете уже таких разрывов по счету не было. Почти все показатели у команд были равные. Матч превратился в дуэль двух игроков атаки Татьяны Толок (в девичестве Кадочкина) из «Локо» и Елизаветы Лукьяновой из «Динамо». В этой борьбе Лукьянова выглядела эффективной. Временами она вообще не замечала калининградский блок, став в итоге самым результативным игроков встречи. За матч она набрала сумасшедшие 38 очков.

Найдя необходимый баланс игроков на площадке, команда Терзича выиграла вторую партию и более уверенно расправилась с оппонентом в третьей. Однако главный тренер «Локомотива» Константин Сиденко продолжал искать варианты для того, чтобы взломать оборону соперника, и активно тасовал линию атаки. В четвертой партии перестановки в нападении, наконец, заработали. Калининградки не только смогли отыграться, уступая пять очков, но и выжали из сета победу.

На тай-брейке на помощь «Динамо» вновь пришли могучие удары Лукьяновой, а также хорошая игра центральной Ангелины Лазаренко. Именно на блоке наиболее заметно преимущество «Ак Барса» над «Локомотивом» в этой встрече — 18:11. Команде из Татарстана достаются бронзовые медали Кубка Столетия.

Наталия Гончарова. Фото ЖВК «Динамо» Москва

Финал

«Ленинградка» всегда по-особенному настраивается на московское «Динамо», превращая матчи в настоящую битву двух столиц. С высокой концентрацией команда из Санкт-Петербурга подошла и к финальной игре Кубка Столетия. Победа могла принести клубу первый серьезный трофей в истории.

В стартовом сете «Ленинградка» не уступала опытному и титулованному сопернику ни в чем. Даже блок, которым славится «Динамо», у команды из Санкт-Петербурга в этой партии работал как надо. Особенно собранны оба клуба были на приеме, показав высокую эффективность в этом компоненте и допустив лишь по две ошибки за четыре сета. На этом настрое и эмоциях, которые придавал команде главный тренер Александр Кашин, его команда выиграла партию.

Однако весь матч держать такую концентрацию было сложно. Да и у москвичек никакой паники по поводу проигранного сета не было. Они продолжали свою игру, не сильно оглядываясь на счет. Кашин, видя ситуацию, пытался встряхнуть своих подопечных, но сам перебирал с эмоциями. Он стал ругаться в сторону судей. И если во второй партии его гневный спич арбитры простили, то за фразу в третьем сете о том, что рефери помогают «Динамо», тренеру показали желтую карточку.

Константин Ушаков и его команда выглядели полной противоположностью соперникам. Столичному клубу не нужны были такие эмоциональные всплески. Они четко, методично и, главное, спокойно шли к титулу. В важные моменты партии блок «Динамо» превращался в стену для «Ленинградки», и это приносило успех. В данном показателе москвички вновь были сильнее — 15:9. Причем 5 результативных блоков на счету капитана Наталии Гончаровой. Она и партнер по команде Ирина Капустина стали лучшими бомбардирами матча — по 23 очка.

То, как уверенно «Динамо» взяло новый, уже третий подряд трофей, дает московской команде статус главного фаворита Суперлиги. Розыгрыш чемпионата России стартует уже в четверг, 28 сентября. Первый матч нового сезона Суперлиги пройдет в Калининграде, где «Локомотив» будет принимать «Уралочку».