Легендарное начало. «Зенит-Казань» и «Динамо» — пока лучшие в новом турнире

Но групповой этап Кубка легенд не обошелся и без сюрпризов.

Кубок легенд в нынешнем сезоне дебютирует в календаре, но при этом его формат уже знаком болельщикам и игрокам. В прошлом году для лучших восьми мужских и женских команд в честь векового юбилея российского волейбола был организован Кубок столетия. Идея всем пришлась по вкусу, и историю соревнований решено было продолжить под новым названием. Теперь мужская часть Кубка легенд носит имя знаменитого волейболиста и тренера Юрия Чеснокова, а женская названа в честь не менее прославленной Инны Рыскаль.

В турнире принимают участие топ-8 клубов по итогам предыдущего розыгрыша суперлиги. На предварительном этапе они разбиты на две четверки и проводят двухкруговой турнир в двух городах. Лучшие две команды из каждой группы проходят в «Финал четырех», который состоится в начале октября, и разыграют там призовой фонд в 20 миллионов рублей. Кроме того, топ-3 команды из каждого квартета получают право стартовать в Кубке России сразу с четвертьфинала.

Безупречная Казань

Думается, никто не удивился, что единственной командой, прошедшей первый этап Кубка легенд без поражений, стал действующий чемпион страны. Впрочем, нельзя сказать, что «Зенит-Казань» не давал конкурентам никаких шансов. Команда Алексея Вербова в первые выходные на своей площадке начала с уверенной победы над «Кузбассом», но больше ни одной победы в трех партиях не одержала. В матче против «Локомотива» казанцам даже пришлось дважды отыгрываться по сетам.

Но все-таки «Зенит» показал класс в те моменты, когда это было необходимо, и уже после первого матча вторых выходных в Новосибирске гарантировал себе попадание в «Финал четырех». А вот вторая путевка, как ни удивительно, досталась не «Локо», а «Кузбассу». Кемеровчане добыли преимущество еще в Казани, где победили конкурентов в четырех партиях — причем в стартовом сете «Кузбасс», уступая «-4», набрал пять очков подряд на подаче молодого Романа Юльмухаметова.

А затем команда Сергея Троцкого выиграла сибирское дерби уже на площадке «Локомотива». Матч выдался огненный, шансов на победу у каждой команды было примерно поровну, что отразилось и на табло. Этот триллер закончился лишь при счете 18:16 на тай-брейке, где удача улыбнулась «Кузбассу». В последний игровой день «Локо» сохранял теоретические шансы на второе место, но кемеровчане в пяти партиях все-таки дожали «Факел-Ямал», а команда Пламена Константинова отыграла отставание в два сета у «Зенита-Казань», но на тай-брейке снова уступила.

Владимир Алекно. Фото CEV

Неудачи Алекно

В другой группе, матчи которой принимали Красноярск и Москва, интриги в борьбе за места в топ-4 оказалось чуть меньше, хотя изначально казалось, что будет наоборот. После выезда в Сибирь с тремя победами вернулось «Белогорье» и победой над петербургским «Зенитом» в первом же матче в Москве гарантировало себе продолжение борьбы.

После этого белгородцы позволили себе вдоволь поэкспериментировать с составом, и в следующем туре их резервистов разгромило московское «Динамо». Тем самым хозяева этапа тоже застолбили себе место в «Финале четырех». Более того, команда Константина Брянского выиграла свою группу.

А вот тяжелее всех втягивался в этот турнир петербургский «Зенит». Подопечные Владимира Алекно, обладая крепким составом, в четырех матчах брали стартовые сеты и затем уступали. Именитый тренер даже отметил, что на его команду слишком сильно давят ожидания со стороны, которые мешают показать результат. Лишь с пятой попытки «Зенит» справился с психологией. А в волейбол Егор Клюка, Женя Гребенников, Иван Яковлев и их партнеры играть точно умеют. Что и показали в заключительном матче этапа с «Динамо».

Чтобы переместиться на третье место и избежать лишних матчей в Кубке России, петербуржцам нужна была победа. После двух партий «Зенит» был от нее далек, но затем команде Алекно удалось переломить игру, сделать менее эффективным динамовский блок, повысить собственную реализацию. Гости даже отыграли матчбол в четвертой партии, но в решающий момент Клюка подал в аут, а Антон Семышев ответил эйсом. Несмотря на это, петербуржцы в итоге оставили приятное впечатление перед началом чемпионата страны.

Кубок легенд

Группа А

«Факел-Ямал» — «Локомотив» — 2:3 (22:25,25:22,19:25,31:29,13:15)

«Зенит-Казань» — «Кузбасс» — 3:0 (25:14,25:19,25:18)

«Факел-Ямал» — «Кузбасс» — 1:3 (23:25,26:24,20:25,22:25)

«Локомотив» — «Зенит-Казань» — 2:3 (25:22,13:25,25:22,20:25,21:23)

«Кузбасс» — «Локомотив» — 3:1 (25:22,17:25,25:23,25:21)

«Зенит-Казань» — «Факел-Ямал» — 3:1 (21:25,25:17,25:19,25:23)

«Зенит-Казань» — «Кузбасс» — 3:1 (26:24,23:25,25:13,25:21)

«Факел-Ямал» — «Локомотив» — 0:3 (17:25,14:25,23:25)

«Зенит-Казань» — «Факел-Ямал» — 3:1 (25:18,22:25,25:19,25:16)

«Кузбасс» — «Локомотив» — 3:2 (25:19,18:25,19:25,25:22,18:16)

«Факел-Ямал» — «Кузбасс» — 2:3 (25:20,22:25,18:25,25:21,8:15)

«Локомотив» — «Зенит-Казань» — 2:3 (19:25,20:25,26:24,25:21,10:15)

Группа В

«Белогорье» — «Зенит» — 3:2 (20:25, 25:22, 20:25, 25:20, 15:10)

«Динамо» — «Енисей» — 3:0 (25:22, 25:23, 25:22)

«Динамо» — «Белогорье» — 0:3 (14:25, 17:25, 20:25)

«Енисей» — «Зенит» — 3:1 (28:30, 25:21, 25:20, 25:19)

«Зенит» — «Динамо» — 1:3 (25:18, 19:25, 14:25, 23:25)

«Белогорье» — «Енисей» — 3:1 (25:23, 25:20, 26:28, 25:21)

«Белогорье» — «Зенит» — 3:1 (23:25, 25:23, 25:19, 25:19)

«Динамо» — «Енисей» 3:0 (29:27, 25:22, 25:23)

«Енисей» — «Зенит» — 0:3 (20:25, 17:25, 21:25)

«Динамо» — «Белогорье» — 3:0 (25:19, 25:14, 25:22)

«Белогорье» — «Енисей» — 1:3 (21:25, 22:25, 25:21, 22:25)

«Зенит» — «Динамо» — 1:3 (22:25, 19:25, 25:21, 24:26)