Настроения в «Зените-Казань» и московском «Динамо» накануне Суперкубка России.

В эту среду в казанском дворце волейбола «Санкт-Петербург» пройдет первый матч нового сезона мужской суперлиги. Федерация вернула формат Суперкубка страны, поэтому стартовая игра будет между прошлогодними финалистами — московским «Динамо» и «Зенитом-Казань». Главные тренеры двух команд даже шутят, что так хорошо успели выучить друг друга за последние сезоны, что знают игроков соперника уже чуть ли не лучше членов своей семьи. И все же настрой самый что ни на есть серьезный — уступать не собирается ни действующий чемпион, ни серебряный призер.

Команды рады новому календарю, разбившему по сезону матчи топ-клубов

Суперкубок России вернулся в календарь российского волейбола! Вновь первыми на паркет в новом сезоне выйдут лучшие команды прошлого сезона. Вернее, двух прошлых сезонов, ведь финалисты в 2023-м и 2024-м не менялись — ими неизменно становились московское «Динамо» и «Зенит-Казань». «Последние несколько лет встречаемся в различных финалах. Поэтому друг друга не то что хорошо знаем — мы свои семьи даже хуже знаем, чем друг друга», — шутил в беседе с журналистами главный тренер казанцев Алексей Вербов.

Алексей Игоревич подчеркнул, что в условиях дефицита матчей высокого уровня еще одна встреча между двумя фаворитами в борьбе за промежуточный, но все-таки титул — это событие. Которое нельзя пропускать любому уважающему себя фанату волейбола. В целом календарь в новом сезоне развернут в сторону зрителя. Если ранее матчи лидеров проходили потоком раз в несколько недель, то теперь их распределят равномерно.

«Все-таки хочется тортик по частям есть, а не объесться им сразу», — высказался, к примеру, директор «Зенита-Казань» Олег Брызгалов. Положительно изменения оценил и главный тренер москвичей Константин Брянский. Вербов, в свою очередь, призвал чаще прислушиваться при организации соревнований к командам и болельщикам. «Я в целом за разнообразие в календаре. Мы варимся в своем соку, своем супе, хочется какого-то обновления», — добавил Алексей.

В рамках этого обновления число матчей увеличивается, как и число разыгрываемых титулов. По подсчетам Брызгалова, суммарно за сезон «Зенит-Казань» может сыграть до 60 встреч в пяти различных соревнованиях. Единственное, как отметил капитан татарстанцев Артем Вольвич, не стоит вручать разного рода кубки буквально каждую неделю — иначе значение каждого отдельного турнира потеряется, а эмоции от победы будут уже не столь сильными.

Артем Вольвич. Фото ВК «Зенит-Казань»

Финн из московского «Динамо» не сыграет в Казани по загадочной причине

Вопрос эмоций касается как раз «Зенита-Казань». Команда Вербова недавно стала триумфатором Кубка легенд в Новосибирске. После успеха Вольвич торжественно поднял над головой кубок, тем самым заведя дискуссию о суевериях при контакте с предсезонными трофеями. «Я в какие-то суеверия не верю, брать трофей в руки или не брать... Какая разница? Кубки и медали — это все следствие скорее нашей работы, я это так расцениваю. Вот мы сыграли три отличные игры в Новосибирске — и вот кубок нам как поощрение. Словно шоколадная конфета ребенку — приятно же. Но вот уже на следующий день, хорошо, через полтора дня все забывается», — сказал на этот счет Вольвич. Главное, что сомневаться в настрое Артема, как и других ребят из Казани, в домашнем матче против «Динамо» явно не стоит. Капитан обещает не просто победу, а шоу.

«Играть для болельщиков, радовать их — первостепенная наша цель. Приводить детей в волейбол, глядя на нашу игру. Даже важнее собственно кубков», — сказал Вербов. Хотя тут как посмотреть, чаще всего именно победы и кубки привлекают как болельщиков, так и молодых волейболистов. А также суперзвезды. В Казани особое внимание традиционно к Майке Кристенсону. На Кубке легенд он играл дозированно, так как еще не пришел в себя после выматывающей Олимпиады. Но вот в Суперкубке должен быть готов уже на сто процентов.

Возможно, это последний сезон Кристенсона в Татарстане — контракт американца заканчивается, а переговоры о новом соглашении пока в процессе. У «Динамо» не будет Ярослава Подлесных, причем, как подчеркнул Брянский, проблема не в травме еще с прошлого сезона, а в неких других нюансах, связанных со здоровьем. Еще более запутанная ситуация с Лаури Керминеном. Его отсутствие в составе Константин Владиславович назвал «вопросом внутреннего характера» и не пожелал раскрывать значение этого выражения.

Матч стартует в 20.00 по Москве.