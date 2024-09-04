Суперкубок остался в Казани. Чемпион начал сезон с нового титула

«Зенит-Казань» выиграл Суперкубок России в 10-й раз в истории.

Суперкубок России

«Зенит-Казань» — «Динамо» М — 3:0 (25:21, 25:20, 25:23)

Старт мужского волейбольного сезона в России все ближе — в среду первый тур уже стартовал вынесенным матчем в Сургуте, где «Газпром-Югра» обыграл новичков суперлиги из МГТУ. Все остальные команды вступят в дело в ближайшие выходные.

Но главным событием середины недели стала не игра в Сибири, а матч за Суперкубок России между двумя безоговорочно лучшими командами страны двух последних лет. «Зенит-Казань» на своей площадке принимал московское «Динамо». Это вывеска, которая неизменно заставляет сердца болельщиков биться чаще.

Старые знакомые

Хотя поклонникам волейбола в нынешнем году грех жаловаться — разогрев перед началом сезона получился по-настоящему мощным. Совсем недавно отгремел дебютный Кубок Первого канала с участием лучших игроков страны — в матче двух команд, составленных на драфте, дружина под управлением Владимира Алекно обыграла соперников, ведомых Константином Брянским. А после этого восемь ведущих клубов суперлиги на протяжении двух уик-эндов провели групповой этап нового турнира на Кубок легенд.

Победителями двух квартетов, что никого не удивило, стали «Зенит-Казань» и московское «Динамо». При этом между собой два гранда российского волейбола, естественно, не встречались. Но прошло всего несколько дней, и такая возможность им представилась, причем сразу в матче за титул.

Суперкубок России, посвященный памяти великого советского волейболиста Нила Фасахова, разыгрывается уже 17 лет. Долгое время он параллельно служил матчем открытия сезона, но после перерыва длиной в 10 лет его снова решили проводить в виде отдельной игры. А «Зенит-Казань» и «Динамо» разыгрывали его в третий раз подряд.

До этого команды успели обменяться победами — в 2022-м динамовцы взяли верх на тай-брейке и выиграли трофей в четвертый раз в истории. А в прошлом сезоне казанцы взяли реванш в трех сетах, и для них это был уже девятый триумф в Суперкубке. По этому показателю «Зенит-Казань» уверенно лидирует.

Но две команды, конечно, встречаются в титульных матчах не только на Суперкубке. В предыдущем сезоне казанцы и москвичи сыграли сразу четыре финала : «Динамо» забрало Кубок столетия, «Зенит-Казань» — все остальные призы. «Мы друг друга не то что хорошо знаем — мы свои семьи даже хуже знаем, чем друг друга», — пошутил на пресс-конференции главный тренер «Зенита» Алексей Вербов. Поэтому было понятно, что борьба на площадке нас ожидает жаркая.

Блок

Ожидания начали оправдываться уже в первом сете, где никто из соперников не собирался уступать. Равенство сохранялось до середины партии, когда «Зенит-Казань» сумел создать отрыв в четыре мяча. При этом динамовцы за короткий отрезок сожгли оба своих челленджа, поскольку просмотры подтвердили решения арбитров в пользу хозяев. Следом последовала попытка неудачной погони от москвичей.

Но им мешали ошибки на подаче, которых только в концовке мы увидели две. Кроме того, «Зенит» в целом справился в обороне и с Цветаном Соколовым, и с Максимом Сапожковым. Именно после того, как болгарского лидера бело-голубых закрыли тройным блоком, хозяева получили четыре сетбола и второй реализовали. Игра на блоке вообще стала ключевым параметром в стартовой партии — 6:0 в пользу казанцев.

Фото ВК «Зенит-Казань»

И во второй партии Артем Вольвич и компания продолжили чехлить соперников на сетке, за счет чего «Зениту» удалось снова получить задел «+3» — Константин Брянский отреагировал тайм-аутом, затем вторым, но характер игры не изменился. Атаки «Динамо» упирались в блок чаще, чем того хотелось бы бело-голубым. В то же время хорошие действия на приеме и передачи Майки Кристенсена, который после поездки на Олимпиаду уже пришел в себя, позволяли казанцам уверенно чувствовать себя в атаке. Сет они выиграли без лишних нервов.

В начале третьего блок наконец заработал и у «Динамо», благодаря чему гости повели в счете. Было интересно посмотреть на «Зенит» в роли догоняющего, тем более что Вербов бросил на площадку еще одного лидера — вернувшегося из сборной Сэма Деру. И не без его помощи хозяева настигли оппонентов в концовке, тем более что проблемы динамовцев на приеме не исчезли. Этот компонент в заключительные минуты стал одним из ключевых наряду с атаками Деру. А завершилось все ошибкой Соколова на подаче — очередной финал остался за «Зенитом».