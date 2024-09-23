Питерский «Зенит» терпит первое поражение в чемпионате. Команда Алекно не остановила «Локомотив»

Итоги четвертого тура мужской суперлиги.

PARI Суперлига. Мужчины. 4-й тур

«Нефтяник» — «Факел Ямал» — 1:3 (27:25, 19:25, 21:25, 23:25)

МГТУ — «Зенит-Казань» — 0:3 (17:25, 9:25, 19:25)

«Динамо-Урал» — «Динамо» М — 0:3 (18:25, 20:25, 15:25)

«Нова» — «Кузбасс» — 2:3 (25:18, 22:25, 26:24, 23:25, 14:16)

«Газпром-Югра» — «Динамо-ЛО» — 0:3 (16:25, 19:25, 18:25)

АСК — «Белогорье» — 0:3 (15:25, 22:25, 16:25)

«Зенит» СПб — «Локомотив» — 0:3 (22:25, 24:26, 18:25)

Четвертый тур чемпионата России стал грустным для болельщиков домашних команд. Во всех семи матчах волейбольных выходных победу праздновали гости, причем большинство из них закончились с сухим счетом.

Эксперименты Вербова

Новичку суперлиги МГТУ на своей площадке предстояло принимать действующего чемпиона — «Зенит-Казань». Главный тренер гостей Алексей Вербов понимал, что его команда является абсолютным фаворитом встречи, поэтому дал отдохнуть некоторым своим лидерам. На площадку не выходили Майка Кристенсон, Сэм Деру, Максим Михайлов и Артем Вольвич. У дебютанта же состав был неоптимальным вынужденно, так как у команды настоящая эпидемия травм и болезней.

В результате казанцы уверенно забрали сухую победу. Трудности у чемпиона возникли только в третьем сете. Однако даже когда хозяева отрывались в счете, Вербов никак не реагировал. После матча он объяснил свое бездействие.

«В волейболе все очевидно не бывает, но в данном случае вполне очевидно, что наши ребята вышли собранными, отыграли от и до, вот и наступило то самое очевидное. Но стоило нам расслабиться, когда получилось минус 4-5 очков, а внимание ушло и МГТУ побежало. Я тогда даже не брал минутный перерыв. Мне было интересно, как в этой ситуации, когда соперник напротив вроде бы классом ниже, но вдруг начинает перехватывать инициативу, как ребята справятся. Вроде бы справились, сделали то, что должны были сделать», — подытожил наставник «Зенита».

«Зенит-Казань» победил МГТУ — 3:0. Фото ВК «Зенит-Казань».

Единственной командой, которая не потеряла ни одного очка, является московское «Динамо». Причем на этой дистанции вице-чемпион уже прошел одного мощного соперника — в третьем туре в гостях был обыгран «Локомотив».

В минувшие выходные оппонент достался попроще — «Динамо-Урал» на выезде. Хотя в прошлом сезоне в Уфе подопечные Константина Брянского неожиданно уступили. Но в этот раз москвичи избежали проблем. Гости были вариативнее в атаке, где набирали очки Ярослав Подлесных, Максим Сапожков и Антон Семышев, лучше подавали и меньше ошибались. Дальше лидера ждет непростой выездной матч с «Белогорьем», который в третьем туре спокойно разобрался с АСК.

Решающая ошибка питерского «Зенита»

Закрывал программу тура центральный матч, в котором питерский «Зенит» принимал «Локомотив». Для Владимира Алекно, который вернулся в чемпионат России, это была первая действительно серьезная проверка в суперлиге. До этой встречи команда из Санкт-Петербурга одолела «Нефтяник», «Факел» и «Динамо-ЛО». Новосибирцы же провели только два матча — были сильнее АСК, но уступили московскому «Динамо». Второе поражение подряд в планы «Локомотива» явно не входило.

Питерский «Зенит» проиграл новосибирскому «Локомотиву» — 0:3. Фото ВК «Зенит» Санкт-Петербург

Лучше встречу начали хозяева, которые за счет ошибок соперника по чуть-чуть начали отрываться в счете. Почти весь стартовый сет «Локомотив» был в роли догоняющих. Но по ходу партии гости наладили игру на приеме, настигли соперника, а первый эйс в матче экс-игрока «Зенита» Игоря Кобзаря вывел их вперед. Все шло к игре на балансе, но «Локо» героически выстоял в защите, подняв с пола мертвый мяч, и забрал партию.

Во втором сете борьбы стала больше. Отличной иллюстрацией этого стал розыгрыш при счете 10:9 в пользу хозяев. Никто не хотел отдавать это очко. Блокирующий Максим Космин, рискуя получить травму, даже прыгнул за рекламные щиты. Мяч он достал, успел быстро вернуться обратно на площадку, но очко все равно в итоге взял «Локомотив».

Все-таки главный эпизод случился в сете, а может и в матче при счете 24:24. Илья Казаченков без каких-либо надежд двумя руками просто перебрасывал мяч на сторону соперника, а все волейболисты «Зенита» неожиданно расступились, подарив новосибирцам сетбол. После этого у хозяев игра расклеилась. Вторую партию они отдали, а в третьей череда ошибок и серия хороших подач Ильяса Куркаева помогла «Локо» сделать комфортный задел. Свое преимущество новосибирцы не растеряли. Они увозят из Санкт-Петербурга сухую победу.