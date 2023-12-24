«Зенит-Казань» вновь взял трофей. У команды девять Кубков России за последние десять лет

В женском финале вновь выиграло московское «Динамо».

Кубок России

Женщины. Финал

«Динамо» М — «Ленинградка» — 3:0 (25:17, 25:20, 25:21)

Мужчины. Финал

«Зенит-Казань» — «Динамо» М — 3:1 (28:26, 30:32, 25:17, 25:20)

В Москве и Санкт-Петербурге разыграли последние трофеи 2023 года — Кубок России. По сравнению с прошлым годом обладатели кубка не изменились.

Серия женского «Динамо»

Женское «Динамо» сейчас является безоговорочным фаворитом во всех турнирах, в которых участвует. Трофейную серию москвички начали год назад с успеха в финале Кубка России. Затем были победы в чемпионате страны, Кубке Столетия и Суперкубке. На данный момент бело-голубые уверенно лидируют в регулярке, выиграв 12 из 12 матчей. Главным преследователем «Динамо» как раз является «Ленинградка». Клуб из Северной столицы всегда по-особенному настраивается на чемпиона и умеет дать бой.

Однако в финале Кубка в Санкт-Петербурге упорной борьбы не получилось. Каждая партия проходила под диктовку «Динамо». Основной проблемой хозяек стала игра в нападении. «Ленинградка» показала всего 30 процентов реализации атаки, а основная диагональная Анастасия Гарелик набрала за матч всего 2 очка. Конечно, в этом большая заслуга в защитных действиях «Динамо». Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин даже назвал либеро Анну Подкапаеву лучшим игроком матча. Похвала тренера соперниц вполне заслуженная: Анна была в этот вечер непробиваемой, вытащив несколько мертвых мячей.

Как всегда, опасно на острие действовала Ирина Капустина. Доигровщица «Динамо» набрала 17 очков, став самым результативным игроком финала. Хорошую реализацию показала капитан бело-голубых Наталия Гончарова — 52 процента и 14 очков. Москвички как-то буднично взяли очередной трофей. Для Гончаровой этот Кубок России стал шестым, для Евгении Старцевой — седьмым. Но волейболистки уверяют, что от побед они не устали. «Я очень рада за себя, за свою команду. Мы сделали большое дело, и это здорово. Для меня лично каждая победа, каждый титул как в первый раз, так как каждый матч неповторим», — сказала Наталия.

«Зенит-Казань» обыграл московское «Динамо» в финале Кубка России. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Декада казанского «Зенита»

В мужском матче в Москве фаворитом тоже считались гости. «Динамо» и «Зенит» разыгрывали между собой уже четвертый трофей подряд. До этого казанцы были сильнее в финале чемпионата страны и в Суперкубке, а столичные волейболисты забрали Кубок Столетия.

В первом сете «Зенит» смотрелся лучше, раз за разом разгадывая комбинации соперника. К тому же у хозяев заклинило их мощное оружие — подача. Конечно, нужно отдать должное приему казанцев, но брака в исполнении было у бело-голубых слишком много. К середине партии «Зенит» соорудил для себя более-менее комфортный отрыв в 4 очка. Однако концовка получилась жаркой. При счете 22:20 показалось, что мяч от одиночного блока Антона Семышева улетел в аут. Очко засчитали «Зениту», что значительно приближало победу гостей в сете. Но на видеопросмотре судьи углядели, что перед тем, как улететь за пределы площадки, мяч коснулся ноги Максима Михайлова. В итоге партию заканчивали на балансе, где решающим вновь стало противостояние Михайлова и Семышева. Антон сознательно бил по выставленному блоку диагонального «Зенита», но опытный Максим прочувствовал момент и резко убрал руки, а мяч улетел в далекий аут.

Вторая партия тоже шла под контролем гостей. Но «Динамо» на этот раз было дисциплинированнее соперника. Имея двойной сетбол, казанцы расслабились и не смогли завершить свои атаки в простых ситуациях. Хозяева эти ошибки им не простили. В нужный момент Павел Панков запустил свою фирменную подачу, поставив точку в сете. Это был первый эйс бело-голубых в матче. Наверное, в этом сезоне у «Динамо» не было матчей, когда эйс приходил к ним так поздно. Отдав сет, к «Зениту» вернулась концентрация. Третья и четвертая партии прошли по похожему сценарию: гости оформляли 4-5-очковое преимущество (оба раза помогала подача Романа Романовского) и держала его до конца. В результате казанцы заслуженно взяли любимый Кубок России — свой девятый за последние десять лет.