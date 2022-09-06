ЧМ-2022, итоги 1/8 финала: Италия выбила Кубу, Сербия проиграла Аргентине

6 сентября, 23:55
На чемпионате мира по волейболу среди мужчин прошла первая стадия плей-офф и определились четвертьфиналисты.
Турнир принимают Польша и Словения после того, как Международная федерация волейбола (FIVB) лишила этого права Россию и отстранила российскую сборную.
Чемпионат мира по волейболу
Мужчины
1/8 финала
3 сентября
Словения — Германия — 3:1 (25:18, 25:19, 21:25, 25:22)
Италия — Куба — 3:1 (25:21, 21:25, 26:24, 25:18)
4 сентября
США — Турция — 3:2 (25:21, 25:17, 22:25, 19:25, 15:12)
Польша — Тунис — 3:0 (25:20, 25:15, 25:21)
5 сентября
Нидерланды — Украина — 0:3 (16:25, 19:25, 18:25)
Франция — Япония — 3:2 (25:17, 21:25, 26:24, 22:25, 18:16)
6 сентября
Сербия — Аргентина — 0:3 (23:25, 21:25, 23:25)
Бразилия — Иран — 3:0 (25:17, 25:22, 25:23)