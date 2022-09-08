Италия и Словения сыграют в полуфинале ЧМ по волейболу-2022

8 сентября, 00:10
Сборные Италии и Словении вышли в полуфинал мужского чемпионата мира по волейболу. Турнир принимают Словения и Польша.
7 сентября Италия в четвретьфинале обыграла команду Франции на тай-брейке — 3:2 (24:26, 25:21, 23:25, 25:22, 15:12).
Словения в другом четвертьфинальном матче была сильнее Украины — 3:1 (18:25, 26:24, 25:19, 25:23).
Италия и Словения сыграют в первом полуфинале ЧМ-2022.
Чемпионат мира по волейболу
Мужчины
1/4 финала
7 сентября
Италия — Франция — 3:2 (24:26, 25:21, 23:25, 25:22, 15:12)
Словения — Украина — 3:1 (18:25, 26:24, 25:19, 25:23)