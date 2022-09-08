Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Волейбол
Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Женщины
Главная
Волейбол
Чемпионат мира
Мужчины

8 сентября, 00:10

Италия и Словения сыграют в полуфинале ЧМ по волейболу-2022

Виктория Кравченко

Сборные Италии и Словении вышли в полуфинал мужского чемпионата мира по волейболу. Турнир принимают Словения и Польша.

7 сентября Италия в четвретьфинале обыграла команду Франции на тай-брейке — 3:2 (24:26, 25:21, 23:25, 25:22, 15:12).

Словения в другом четвертьфинальном матче была сильнее Украины — 3:1 (18:25, 26:24, 25:19, 25:23).

Италия и Словения сыграют в первом полуфинале ЧМ-2022.

Чемпионат мира по волейболу

Мужчины

1/4 финала

7 сентября

Италия — Франция — 3:2 (24:26, 25:21, 23:25, 25:22, 15:12)

Словения — Украина — 3:1 (18:25, 26:24, 25:19, 25:23)

Сборная Италии по волейболу
Сборная Словении по волейболу
4
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

ЧМ-2022, итоги 1/8 финала: Италия выбила Кубу, Сербия проиграла Аргентине

Определились все полуфиналисты чемпионата мира по волейболу