Италия и Словения сыграют в полуфинале ЧМ по волейболу-2022

Сборные Италии и Словении вышли в полуфинал мужского чемпионата мира по волейболу. Турнир принимают Словения и Польша. 7 сентября Италия в четвретьфинале обыграла команду Франции на тай-брейке — 3:2 (24:26, 25:21, 23:25, 25:22, 15:12). Словения в другом четвертьфинальном матче была сильнее Украины — 3:1 (18:25, 26:24, 25:19, 25:23). Италия и Словения сыграют в первом полуфинале ЧМ-2022. Чемпионат мира по волейболу Мужчины 1/4 финала 7 сентября Италия — Франция — 3:2 (24:26, 25:21, 23:25, 25:22, 15:12) Словения — Украина — 3:1 (18:25, 26:24, 25:19, 25:23)