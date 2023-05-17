Генсек ВФВ: «Проблема в том, что FIVB считает нашу сторону виновной в отмене чемпионата мира»

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко рассказал, на какой стадии рассмотрения судебного иска в Cпортивном арбитражном суде по поводу компенсации убытков за отмену мужского чемпионата мира, который должен был пройти в прошлом году в России.

«Временные рамки не могу обрисовать. Они до бесконечности. Мы и не ждали от этого процесса какой-то скорости. Он уже идет. 28 апреля ВФВ подала апелляцию в CAS на решение арбитража FIVB, которой были поданы документы в марте-апреля, практически сразу после отмены чемпионата мира. Вместо предполагающих трех недель на решение вы видите, сколько времени прошло, прежде чем мы смогли подать апелляцию на их отказ. Апелляция сейчас в CAS. Процесс на стадии выбора арбитров для сторон. Но вчера FIVB попросила отсрочки, чтобы выбрать арбитра. Эти отсрочки будут продолжаться. Может быть, что-то понадобиться и нам отсрочить. Поэтому по срокам не могу дать ясного ответа», — заявил Яременко.

Также секретарь ВФВ высказался о деталях ситуации с компенсацией FIVB.

«Перспективы, если брать сегодняшнюю политическую ситуацию, все равно сохраняются хорошие. Действительно все договора и контракты на нашей стороне. Вопрос только в сумме компенсации, которую должно было бы выплатить FIVB при отмене чемпионата мира по собственной инициативе, либо по форс-мажору. Проблема в том, что FIVB считает виновным в отмене чемпионата мира именно нашу сторону. Даже не считает отмену чемпионата мира форс-мажорным обстоятельством. Не собирается возвращать деньги. Все усилия предприняты, все шаги сделаны, все лучшие силы привлечены. Поэтому ждем, когда будут назначены арбитры. Дело будет развиваться, не имея каких-то временных рамок», — добавил Яременко.