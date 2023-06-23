Чемпионаты мира по волейболу будут проводиться раз в два года

Международная федерация волейбола (FIVB) сообщила об изменении порядка проведения чемпионатов мира.

FIVB опубликовала проект проведения соревнований на 2025-2028 годы. Информируется, что теперь ЧМ будут проводиться раз в два года, а не раз в четыре, как было раньше.

Чемпионат мира по волейболу, который состоится в 2025 году, пройдет уже по новым правилам. Затем ЧМ пройдет в 2027 году. В каждом чемпионате мира будут участвовать 32 команды. На круговом этапе сборные будут разделены на восемь групп, по четыре команды в каждой. Две лучшие команды каждой группы выйдут в плей-офф, где будут бороться за золото соревнований.

Принимающая чемпионат мира страна, как и действующие чемпионы, будет получать прямую путевку на турнир. Кроме того, три лучшие команды каждого континентального чемпионата будут квалифицированы, а остальные получат свои места в мировом рейтинге FIVB.