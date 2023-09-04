Щербенев рассказал, что сборная Латвии произвела на него самое яркое впечатление на ЧМ по баскетболу

Защитник сборной России по баскетболу и «Локомотива-Кубань» Александр Щербенев рассказал, какая сборная произвела на него самое яркое впечатление на групповом этапе чемпионата мира.

«На групповом этапе было очень много интересных игр. Если кого-то выделять, то отмечу сборную Латвии — команда очень боевая, с характером, борется, еще и выбила сборную Франции с чемпионата, что крайне нелегко. Они серьезно осложнили задачу Испании, обыграв их во втором групповом турнире, в итоге испанцы вылетели. Так что если выбирать команду, которая произвела самое яркое впечатление, то это однозначно Латвия», — цитирует Щербенева Metaratings.ru.

Чемпионат мира по баскетболу 2023 года проходит с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, Японии и на Филиппинах. 3 сентября завершился групповой турнир и определились все участники плей-офф.

Сборная Латвии в четвертьфинале ЧМ сыграет с командой Германии. Матч пройдет 6 сентября. Начало — в 11.45 по московскому времени.