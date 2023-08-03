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Сегодня, 13:30

Вице-президент ВФВ назвал «неполноценным» международный волейбол без России

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Вице-президент Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин в интервью с «СЭ» заявил, что мировой волейбол обокрали, отстранив Россию.

— Не обидно, что сейчас наш волейбол отрезан от международного?

— Обидно, что мы вообще находимся в таком сложном состоянии. Больно. Я верю в то, что мы доживем, когда и на нашей улице будет праздник. Мы должны победить. Это все неправда, это все искусственно создано, это очень плохо. Люди посвящают волейболу годы. Но может случиться такое, что кто-то не успеет получить свои злополучные медали международных соревнований, потому что в лучшие годы их карьеры наша страна находилась под санкциями. Обидно. Я вспоминаю, как мы в субботу-воскресенье играли в чемпионате России, а в среду должны были играть в Испании, Италии или Германии. Сегодня этого нет. Да и сборная сидит на голодном пайке. Но верю, что не за горами тот день, когда все вернется на круги своя.

— Что такое мировой волейбол без России?

— Скажу, что еще неизвестно, кому в данной ситуации лучше, а кому хуже. Не представляю волейбол без России. Такой волейбол неполноценный. Его просто обокрали. Это неправильно, — сказал Шипулин «СЭ».

Геннадий Шипулин. «Волейбол без России — неполноценный. Его просто обокрали». Интервью с Геннадием Шипулиным

Волейбол
Сборная России по волейболу
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