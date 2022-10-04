Бразилия нанесла Италии первое поражение на женском ЧМ-2022 по волейболу

4 октября в Нидерландах и Польше стартовали матчи второго группового этапа чемпионата мира по волейболу среди женщин.

Бразилия на тай-брейке одолела Италию и нанесла команде первое поражение на турнире.

Волейбол

Чемпионат мира. Женщины

2-й раунд.

Группа E

Япония — Бельгия — 3:1 (21:25, 25:20, 25:16, 25:22)

4 октября. Роттердам. «Sports Palace Ahoy»

Италия — Бразилия — 2:3 (20:25, 25:22, 25:22, 21:25, 15:17)

4 октября. Роттердам. «Sports Palace Ahoy»

Нидерланды — Аргентина — 3:1 (22:25, 25:18, 25:12, 25:13)

4 октября. Роттердам. «Sports Palace Ahoy».

Группа F

Таиланд — Канада — 1:3 (19:25, 21:25, 25:23, 22:25)

4 октября. Лодзь. «Atlas Arena».

США — Доминиканская Республика — 3:1 (21:25, 25:19, 25:20, 25:14)

4 октября. Лодзь. «Atlas Arena».

Турция — Германия — 3:0 (25:21, 25:18, 25:21)

4 октября. Лодзь. «Atlas Arena».

Сербия — Польша — 3:0 (26:24, 25:22, 25:18)

4 октября. Лодзь. «Atlas Arena».