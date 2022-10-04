Бразилия нанесла Италии первое поражение на женском ЧМ-2022 по волейболу

4 октября, 23:24
4 октября в Нидерландах и Польше стартовали матчи второго группового этапа чемпионата мира по волейболу среди женщин.
Бразилия на тай-брейке одолела Италию и нанесла команде первое поражение на турнире.
Волейбол
Чемпионат мира. Женщины
2-й раунд.
Группа E
Япония — Бельгия — 3:1 (21:25, 25:20, 25:16, 25:22)
4 октября. Роттердам. «Sports Palace Ahoy»
Италия — Бразилия — 2:3 (20:25, 25:22, 25:22, 21:25, 15:17)
4 октября. Роттердам. «Sports Palace Ahoy»
Нидерланды — Аргентина — 3:1 (22:25, 25:18, 25:12, 25:13)
4 октября. Роттердам. «Sports Palace Ahoy».
Группа F
Таиланд — Канада — 1:3 (19:25, 21:25, 25:23, 22:25)
4 октября. Лодзь. «Atlas Arena».
США — Доминиканская Республика — 3:1 (21:25, 25:19, 25:20, 25:14)
4 октября. Лодзь. «Atlas Arena».
Турция — Германия — 3:0 (25:21, 25:18, 25:21)
4 октября. Лодзь. «Atlas Arena».
Сербия — Польша — 3:0 (26:24, 25:22, 25:18)
4 октября. Лодзь. «Atlas Arena».