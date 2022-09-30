Бразилия проиграла Японии в первом раунде женского чемпионата мира по волейболу

30 сентября прошли очередные матчи первого раунда женского чемпионата мира по волейболу. Турнир проходит в Нидерландах и Польше с 23 сентября по 15 октября. Волейбол Чемпионат мира. Женщины 1-й раунд Группа A Нидерланды — Бельгия — 1:3 (16:25, 23:25, 26:24, 25:27) 30 сентября. Арнем. «GelreDome». Группа C Болгария — Канада — 1:3 (21:25, 27:25, 20:25, 15:25) 30 сентября. Лодзь. «Atlas Arena». США — Германия — 3:0 (25:17, 25:13, 26:24) 30 сентября. Лодзь. «Atlas Arena». Сербия — Казахстан — 3:0 (25:13, 25:17, 25:10) 30 сентября. Лодзь. «Atlas Arena». Группа D Колумбия — Аргентина — 2:3 (25:19, 18:25, 29:27, 20:25, 8:15) 30 сентября. Арнем. «GelreDome». Бразилия — Япония — 1:3 (22:25, 19:25, 25:17, 20:25) 30 сентября. Арнем. «GelreDome». Китай — Чехия — 3:0 (25:19, 25:22, 27:25) 30 сентября. Арнем. «GelreDome».