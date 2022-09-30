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30 сентября, 23:16

Бразилия проиграла Японии в первом раунде женского чемпионата мира по волейболу

Иван Шитик
Корреспондент

30 сентября прошли очередные матчи первого раунда женского чемпионата мира по волейболу.

Турнир проходит в Нидерландах и Польше с 23 сентября по 15 октября.

Волейбол

Чемпионат мира. Женщины

1-й раунд

Группа A

Нидерланды — Бельгия — 1:3 (16:25, 23:25, 26:24, 25:27)

30 сентября. Арнем. «GelreDome».

Группа C

Болгария — Канада — 1:3 (21:25, 27:25, 20:25, 15:25)

30 сентября. Лодзь. «Atlas Arena».

США — Германия — 3:0 (25:17, 25:13, 26:24)

30 сентября. Лодзь. «Atlas Arena».

Сербия — Казахстан — 3:0 (25:13, 25:17, 25:10)

30 сентября. Лодзь. «Atlas Arena».

Группа D

Колумбия — Аргентина — 2:3 (25:19, 18:25, 29:27, 20:25, 8:15)

30 сентября. Арнем. «GelreDome».

Бразилия — Япония — 1:3 (22:25, 19:25, 25:17, 20:25)

30 сентября. Арнем. «GelreDome».

Китай — Чехия — 3:0 (25:19, 25:22, 27:25)

30 сентября. Арнем. «GelreDome».

Сборная Бразилии по волейболу
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