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Сегодня, 21:30

Определились все четвертьфинальные пары женского чемпионата мира по волейболу

Иван Торопцев
Корреспондент

Завершился последний день второго раунда группового этапа женского чемпионата мира по волейболу, по итогам которого определились все пары 1/4 финала турнира.

Два матча с участием команд, вышедших в плей-офф из группы E, пройдут в Апелдорне (Нидерланды), а две игры с участием команд из группы F состоятся в Гливице (Польша). Все встречи запланированы на 11 октября.

Все пары четвертьфинала женского чемпионата мира по волейболу:

Италия — Китай

Бразилия — Япония

Сербия — Польша

США — Турция

Победитель матча Италия — Китай сыграет в полуфинале с победителем встречи Бразилия — Япония. За вторую путевку в финал поборются победители игр Сербия — Польша и США — Турция.

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