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Женщины

Сегодня, 00:44

Сербия переиграла Германию, Италия выиграла у Кении на женском чемпионате мира

Евгений Козинов
Корреспондент

В четверг, 29 сентября, состоялись восемь матчей первого раунда женского чемпионата мира.

Чемпионат мира

Женщины

1-й раунд

Группа A

Пуэрто-Рико — Камерун — 3:0 (25:23, 25:16, 25:11)

Италия — Кения — 3:0 (25:15, 25:23, 25:17)

Группа B

Корея — Таиланд — 0:3 (13:25, 15:25, 14:25)

Турция — Хорватия — 3:0 (25:14, 25:12, 25:12)

Польша — Доминиканская Республика — 1:3 (25:18, 22:25, 21:25, 21:25)

Группа C

Канада — Казахстан — 3:0 (25:14, 25:16, 25:11)

США — Болгария — 3:1 (25:14, 23:25, 25:11, 25:15)

Сербия — Германия — 3:0 (25:23, 25:22, 25:23)

Сборная Германии по волейболу
Сборная Италии по волейболу
Сборная Польши по волейболу
Сборная Сербии по волейболу
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Нидерланды обыграли Пуэрто-Рико в первом раунде женского чемпионата мира по волейболу