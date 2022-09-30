Сербия переиграла Германию, Италия выиграла у Кении на женском чемпионате мира

В четверг, 29 сентября, состоялись восемь матчей первого раунда женского чемпионата мира. Чемпионат мира Женщины 1-й раунд Группа A Пуэрто-Рико — Камерун — 3:0 (25:23, 25:16, 25:11) Италия — Кения — 3:0 (25:15, 25:23, 25:17) Группа B Корея — Таиланд — 0:3 (13:25, 15:25, 14:25) Турция — Хорватия — 3:0 (25:14, 25:12, 25:12) Польша — Доминиканская Республика — 1:3 (25:18, 22:25, 21:25, 21:25) Группа C Канада — Казахстан — 3:0 (25:14, 25:16, 25:11) США — Болгария — 3:1 (25:14, 23:25, 25:11, 25:15) Сербия — Германия — 3:0 (25:23, 25:22, 25:23)