Сербия переиграла Германию, Италия выиграла у Кении на женском чемпионате мира

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В четверг, 29 сентября, состоялись восемь матчей первого раунда женского чемпионата мира.
Чемпионат мира
Женщины
1-й раунд
Группа A
Пуэрто-Рико — Камерун — 3:0 (25:23, 25:16, 25:11)
Италия — Кения — 3:0 (25:15, 25:23, 25:17)
Группа B
Корея — Таиланд — 0:3 (13:25, 15:25, 14:25)
Турция — Хорватия — 3:0 (25:14, 25:12, 25:12)
Польша — Доминиканская Республика — 1:3 (25:18, 22:25, 21:25, 21:25)
Группа C
Канада — Казахстан — 3:0 (25:14, 25:16, 25:11)
США — Болгария — 3:1 (25:14, 23:25, 25:11, 25:15)
Сербия — Германия — 3:0 (25:23, 25:22, 25:23)