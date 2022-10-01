Сербия в трех сетах победила команду США на женском чемпионате мира по волейболу

1 октября завершился предпоследний игровой день первого раунда женского чемпионата мира по волейболу. Волейбол Чемпионат мира. Женщины 1-й раунд Группа A Пуэрто-Рико — Кения — 3:1 (25:15, 19:25, 25:18, 25:20) 1 октября. Арнем. «GelreDome». Группа B Доминиканская Республика — Таиланд — 2:3 (29:31, 25:16, 25:21, 22:25, 11:15) 1 октября. Сопот. «Ergo Arena». Корея — Хорватия — 3:1 (25:21, 27:29, 27:25, 25:23) 1 октября. Сопот. «Ergo Arena». Польша Турция — 2:3 (25:22, 23:25, 22:25, 25:18, 11:15) 1 октября. Сопот. «Ergo Arena». Группа C Германия — Канада — 2:3 (25:12, 26:24, 23:25, 18:25, 8:15) 1 октября. Лодзь. «Atlas Arena». США — Сербия — 0:3 (20:25, 23:25, 13:25) 1 октября. Лодзь. «Atlas Arena». Болгария — Казахстан — 3:0 (25:18, 25:22, 25:18) 1 октября. Лодзь. «Atlas Arena». Группа D Бразилия — Китай — 3:1 (23:25, 25:17, 25:22, 25:22) 1 октября. Арнем. «GelreDome». Колумбия — Чехия — 1:3 (22:25, 13:25, 25:19, 18:25) 1 октября. Арнем. «GelreDome».