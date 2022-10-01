Сербия в трех сетах победила команду США на женском чемпионате мира по волейболу

1 октября, 23:57
1 октября завершился предпоследний игровой день первого раунда женского чемпионата мира по волейболу.
Волейбол
Чемпионат мира. Женщины
1-й раунд
Группа A
Пуэрто-Рико — Кения — 3:1 (25:15, 19:25, 25:18, 25:20)
1 октября. Арнем. «GelreDome».
Группа B
Доминиканская Республика — Таиланд — 2:3 (29:31, 25:16, 25:21, 22:25, 11:15)
1 октября. Сопот. «Ergo Arena».
Корея — Хорватия — 3:1 (25:21, 27:29, 27:25, 25:23)
1 октября. Сопот. «Ergo Arena».
Польша Турция — 2:3 (25:22, 23:25, 22:25, 25:18, 11:15)
1 октября. Сопот. «Ergo Arena».
Группа C
Германия — Канада — 2:3 (25:12, 26:24, 23:25, 18:25, 8:15)
1 октября. Лодзь. «Atlas Arena».
США — Сербия — 0:3 (20:25, 23:25, 13:25)
1 октября. Лодзь. «Atlas Arena».
Болгария — Казахстан — 3:0 (25:18, 25:22, 25:18)
1 октября. Лодзь. «Atlas Arena».
Группа D
Бразилия — Китай — 3:1 (23:25, 25:17, 25:22, 25:22)
1 октября. Арнем. «GelreDome».
Колумбия — Чехия — 1:3 (22:25, 13:25, 25:19, 18:25)
1 октября. Арнем. «GelreDome».