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1 октября, 23:57

Сербия в трех сетах победила команду США на женском чемпионате мира по волейболу

Иван Шитик
Корреспондент

1 октября завершился предпоследний игровой день первого раунда женского чемпионата мира по волейболу.

Волейбол

Чемпионат мира. Женщины

1-й раунд

Группа A

Пуэрто-Рико — Кения — 3:1 (25:15, 19:25, 25:18, 25:20)

1 октября. Арнем. «GelreDome».

Группа B

Доминиканская Республика — Таиланд — 2:3 (29:31, 25:16, 25:21, 22:25, 11:15)

1 октября. Сопот. «Ergo Arena».

Корея — Хорватия — 3:1 (25:21, 27:29, 27:25, 25:23)

1 октября. Сопот. «Ergo Arena».

Польша Турция — 2:3 (25:22, 23:25, 22:25, 25:18, 11:15)

1 октября. Сопот. «Ergo Arena».

Группа C

Германия — Канада — 2:3 (25:12, 26:24, 23:25, 18:25, 8:15)

1 октября. Лодзь. «Atlas Arena».

США — Сербия — 0:3 (20:25, 23:25, 13:25)

1 октября. Лодзь. «Atlas Arena».

Болгария — Казахстан — 3:0 (25:18, 25:22, 25:18)

1 октября. Лодзь. «Atlas Arena».

Группа D

Бразилия — Китай — 3:1 (23:25, 25:17, 25:22, 25:22)

1 октября. Арнем. «GelreDome».

Колумбия — Чехия — 1:3 (22:25, 13:25, 25:19, 18:25)

1 октября. Арнем. «GelreDome».

Сборная Сербии по волейболу
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